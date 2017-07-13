Волонтерская правда о Навальном: «Мы для него пехота, ресурс»

Кто о чем, а лысый о расческе! Так и Алексей Навальный пиарится на злоключениях активистов, попавших в неприятные ситуации с полицией. Плевать ему на их трудности и переживания, главное, погромче заявить о себе народу. Электорат ведь на дороге не валяется, так что спектакль продолжается. Правда, сторонники все меньше ему верят, прозревают, чему помогли и недавние обыски штабов Навального в ряде российских городов.

Больше всех досталось Александру Туровскому, активисту Навального, что дежурил ночью в его московском штабе. Он не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление и был ими задержан. В результате потасовки получил сотрясение мозга, но медицинская помощь, кстати, ему была оказана своевременно.

Сейчас буйному волонтеру грозит судебное разбирательство. Сотрудники полиции действовали по инструкции, а Туровский сделал все, чтобы помешать им выполнять свои обязанности. Впрочем, это не мешает ему сейчас активно плакаться в Facebook, жалуясь, что для Навального он биомусор и расходный материал.

Никакой помощи от Навального Туровский так и не увидел, только полный «игнор». Помощь ему оказали простые волонтеры, а вот лидеру оппозиции тратить свое время на подобные мелочи не захотелось.

Ладно, на Туровского снизошло озарение: для Навального он всего лишь грязь под ногами. Хотя получил он тогда за дело. Сопротивление полиции не просто наказуемо, но без последствий редко обходится. Кто его просил лезть под руку, своей жизнью рисковать, как он сам пишет? Мало полицейских погибает от рук неадекватов, хватающихся то за нож, то за ружье? Пришли с обыском, так сядь на стульчик и не маячь перед глазами.

Да, случай показательный. Призыв «Один за всех и все за одного» всего лишь отмазка для Навального. Он не выдержал проверки реальностью. Вот такой фиговый мушкетер получился из пустозвона Алешеньки. Немудрено, что Туровский страдает: «Мы для него — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы. Ок, его право, но таких «политиков» у нас уже достаточно, и я не понимаю, почему я должен рисковать собой ради еще одного такого же».

И тут зашевелились Навальный и «поклонники». Откровения Туровского им всю картину портят, так сказать, наносят удар по репутации демократичного лидера, якобы озабоченного проблемами своих сподвижников. Туровский ведь откровенно говорит о том, что они для Навального «пушечное мясо», которое можно подставить под удар. Скоро придут к мысли, что пора валить?

Тем временем «жертва режима» проснулась:

Отлично Навальный пропиарился и заодно деньжат попросил. Но Туровского пора заткнуть, ведь предположения о взломе его аккаунта не подтвердились:

Да, незадача, Туровский – автор поста в FB. Раскол в рядах сторонников уже на уровне Москвы? Прилетело в довесок к нижнегородской проблемке? Вот только Навальный не видит в этом особой проблемы: одним больше, одним меньше, какая разница. Наивным и восторженным болванчикам всегда найдется теплое местечко в его компании. Пускай верят, что они важны! «Пушечное мясо» никто и никогда не жалеет, а только пускают в расход.