В России выпустили домашнюю операционную систему на замену Microsoft

Компания «Базальт СПО» объявила о выпуске новой российской операционной системы для компьютеров. Об этом сообщает издание CNews.
Новая, восьмая версия популярной системы Linux уже представлена общественности. Любой желающий может бесплатно скачать ее на свой персональный компьютер. Главной задачей, отмечают представители компании, является популяризация российских разработок в сфере IT-технологий. «Операционка» Linux уже долгие годы является достойным конкурентом американской ОС Microsoft Windows. Специалисты «Базальт СПО» считают ОС Linux полноценной заменой зарубежной операционной системы.
К примеру, она является бесплатной и не особо требовательной к «железу» компьютера. Ведь в зарубежной ОС с ростом технологических возможностей устаревшая модель перестает обслуживаться, что вынуждает людей покупать не только саму операционную систему, но и современный компьютер. Российские разработчики постарались решить эту проблему. Улучшенная версия Linux 8 требует лишь 512 МБ оперативной памяти и 25 ГБ свободного места на HDD-диске для установки.
Причем в стандартной версии предустановлено порядка 30 программ для повседневного использования, что позволяет не тратить время на их установку. Кроме того, подавляющее большинство вирусных программ в Интернете создаются под операционную систему Windows, поэтому российская ОС будет обеспечивать лучшую безопасность.
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Linux не является отечественной ОС. Да,на базе ее ядра много чего лепят.Что там слепил БАЗАЛЬТ из описания не понятно. Ссылку на Linux-Bazalt в студию! Эти ОСи так же имеют уязвимости и кучу малвари под них.
Самыми стабильными и отточеными ОСями на сегодняшний день являются WinXP и Server2003.
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Win10 по стабильности и скорости XP догонит и перегонит.
Проблема Linux в отсутствии платного софта, хотя Maya есть доргушая для него, отсутствие портации DirectX (оно и понятно, т.к. это бренд мелкомягких). Для многих крупных организаций будет проблематично портировать модули VBA в MicrosoftOffice в шаблонах различных ворд и эксель файлов в аналогичные файлы с модулями Либр и Оупен оффис, т.к. объектные модели, а соответственно и методы со свойствами VBA и BASIC аналогов либр и оупен разные – портация затруднительна. Очень многие задачи не решаются до сих пор с помощью долговременных решений.
Портация DirectX или его замена аналогом с портацией платных игр, портация кода VBA и создание консорциума производителей платного софта для Линукс – базовые вехи популяризации Linux…
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Тут, на ЯП, недавно песали,што для ЦРУ и АНБ Линух такае же открытая книга как и мекомягкий. Так шта давайте начинать радоваца за базальт и гордица им, бо по тексту поста можно подумать, што линух придумали они.