Торжествующий хам – зачем его пестуют наши политики, режиссеры и соцсети?

Перестройка положила начало выходу из тени того племени всезнающих невежд, которых на старом русском языке называли "торжествующий хам". Эпоха Интернета – это эпоха торжествующего хама. Теперь он превратился в правящий класс, является целевой группой корпоративного маркетинга – массовым потребителем. С ним заигрывают политики – это электорат. За право набить побольше мусора в его черепушку сражаются целые медиа-империи.

В войне буржуазии и пролетариата отдельным победителем оказался мещанин. Тот самый таракан, который пересидел в щели все ледниковые периоды и катаклизмы эволюции и дожил до наших дней. Он никогда не был венцом эволюции, её символом, а был самым трусливым и бесхребетным видом, подстраивался под систему, а не воевал с ней. Но благодаря этому оказался самым живучим, и потому дожил то своего триумфа.

Теперь на мещанина работает вся система производства, распределения, обмена и развлечения. Его величество мещанин стал правящим классом нашего времени. Агрессивным и беспардонным. В политике даже появились выразители его ценностей. Выражать мнение хама по-хамски, быть лидером хамов, стало общественно почётным и даже выгодным бизнесом.

Когда мещанин почувствовал своё восхождение в силу, он взял за правило хамски хлопать по плечу всех великих людей прошлого, настоящего и будущего. Не прочитав толком ни одной книги по истории, обходясь двумя-тремя короткими, простыми и задиристыми статейками из Интернета, он точно знает, что Николашка II (и никак не больше) – политический пигмей и неудачник, прохлопавший страну. Уж будь он на его месте, точно показал мастер-класс управления Империей, но стране не повезло, и у неё оказался не тот царь.

Он знает, что Сталин был чуток получше, мужик крутой, но тоже косяков напорол полну пазуху. Хрущёв был и вовсе круглый дурак, Брежнев – смесь дурака и клоуна, хотя безобидный и симпатичный, Андропов – мутная личность и тайный садист, но тоже дурак, Горбачёв – придурок типа Николашки, Ельцин – не выходящий из алкогольной комы дурак во власти. Путин – глупый и трусливый слуга олигархов, не понимающий важности правильной идеологии и наличия во власти правильных патриотов (или либералов – кому что больше нравится). И так далее.

Мещанин научился хамить Эйнштейну и Марксу, не читая и не понимая ни того, ни другого, свысока бросать поучения любому русскому царю и советскому генсеку. Президенты для него вообще никто – всех он учит жизни, мудрости и основам профессии. Царей и президентов он учит править, экономистов – экономить, политиков – разбираться в их же доктринах, руководителей партий – руководить партиями, архиеписокопов – правильно понимать религию, футболистов – играть в футбол, генералов – воевать, врачей – лечить. Он уверен, что кабы не злая судьба, заставившая его глотать пыль на обочине дороги жизни, он всё бы сделал так гениально, что мир бы закачался. Но так как бодливой корове Бог рогов не даёт, остаётся спускать пар в Интернете. Там Герой Нашего Времени душу и отводит. Там же и ума-разума набирается, то есть теряет последние его остатки.

Благодаря этим тенденциям у сообщества торжествующего хама стало правилом и нормой пренебрежительно отзываться о любых символах России любых периодов её истории. Вся история России встаёт перед нами как одна сплошная ошибка. Которую надо, разумеется, как можно скорее исправить. Да и вообще Россия – это ошибка. Это главное, ради чего устроен весь этот шабаш на костях.

Поскольку теперь за это не сажают, пинание мёртвого льва стало высшим наслаждением ничтожеств. Николай II, Ленин, Сталин, КПСС, Брежнев, Ельцин, Путин, да что там, бери больше – вся Россия от начала до сего дня – вот теперь вполне безопасные объекты для глумления.

Глумление вообще стало главным нашим способом выражения мыслей, а глумливый тон – выражением силы личности. Всё другое даже не воспринимается как заслуживающее внимания.

Поэтому не стоит удивляться, что нам навязывают "Матильду", но нет в прокате глубоких фильмов о трагедии и сложности нашей истории. Такие шедевры как "Бег" и "Белая гвардия" Булгакова не встретят теперь социального запроса. Теперь запрос на порнографические сюжеты о русском царе. Народ интересуется лишь альковной историей – а мастера культуры тут же готовы обслужить его…

А есть ли вообще в истории России хоть один нормальный глава государства? Выходит, что нет. Все – урод на уроде и уродом погоняет. И не будет никого хорошего.

А почему? Уж не потому ли, что Россия – страна, исторически уродами населённая и потому только уродов на трон и возводящая? Не проклясть ли такую страну?

И религии у неё всегда неправильные. И идеология у неё всегда дурацкая. И цари у неё всегда постыдные. И народ в ней всегда пьяный, тупой и злобный. И история у неё всегда кровавая…

Да валить из такой страны надо поскорее – или прекратить существование этих дикарей с их упырями на тронах и вырожденцами в серых городах и спившихся сёлах!

Расчленить, прекратить, уничтожить навсегда как кошмар цивилизованного человечества!

Не это ли пытаются нам вбить в голову, убеждая, что и народ в России кривой, и цари его ублюдки, и история через зад, и вообще всё хорошее в мире начинается за границей?

Торжествующий хам – личность древняя. Он был всегда и всегда будет. Но почему именно в России именно сейчас так называемой культурной элитой торжествующий хам целенаправленно взращивается, а его воспитатели тщательно охраняются?

Для чего нам навязывают торжествующего хама как главного Героя нашего времени?

Понятно, что таким, при всей его хамской спеси, легче управлять. Сегодня. А завтра он с потрохами сдаст своих управителей – как вчера сдал СССР, советскую власть и компартию. Но это когда еще будет – аж в далеком завтра, в наступление которого многие у нас, кажется, перестали верить вообще. А жить привыкли одним днем, максимум – от выборов до выборов…

По материалам Александр Халдей

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107999/19444/-