Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2017

Жительница Донбасса, захваченная боевиками «АТО» в 2014 году, нуждается в помощи

22–летняя Надежда Козлова, взорвавшая в 2014 году гранату, спасаясь от изнасилования украинскими солдатами, осуждена украинским судом в 2016 году на 14 лет, девушка, ставшая инвалидом нуждается в лечении и помощи.

Об этом в своем блоге и на сайте СППУ сообщила Галина Запорожцева.

«Козлова Надежда Петровна, 19.07.1995 года рождения, уроженка г. Артёмовска (бывшей – ред.) Донецкой области. Была задержана 08.09.2014 года в г. Часов Яр Артёмовского района Донецкой области. В феврале 2016 года осуждена на 14 лет лишения свободы. Отбывает наказание в СИЗО г. Артёмовска», — отметила Запорожцева.

По ее словам, в 2014–м году пьяные солдаты ВСУ затащили тогда еще 19–летнюю Надежду в машину и пытались устроить групповое изнасилование.

Однако, девушка не растерялась и выдернула чеку в гранате, висящей на боку у одного из них. В следствии взрыва один украинский военный погиб, второй был тяжело ранен. Сама девушка также сильно пострадала: ей оторвало руку и ногу.

В судебном решении также указано, что «в результате перенесенной в 09.09.2014 году минно-взрывной травмы обвиняемая Козлова Н.П. имеет травмы, ранение левого предплечья и голеней в виде: ампутационной непротезируемой культи верхней трети левого предплечья, переломов, хронического посттравматического остеомиелита левой большеберцовой кости свищевой формы, глубокого пареза стоп, хрящевого анкилоза голеностопных суставов в эквинусной установке; самостоятельно не передвигается, обслуживать себя не может, нуждается в постоянном постороннем присмотре».

В настоящее время осужденную мучают фантомные боли и она нуждается в лечении и постоянном уходе.

«Союз военнопленных и политзаключенных Донбасса» обратился к представителю Украины в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы Виктору Медведчуку с просьбой содействовать в освобождении Надежды Козловой, которая вместо изнасилования предпочла смерть, однако, ей удалось выжить, став инвалидом.

«»Союз военнопленных и политзаключенных Донбасса» обращается к вам, как к участнику подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы в Минске с требованием решить вопрос спасения жизни политзаключенной, которая находится в тяжелом состоянии», — сказано в обращении.

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В ДНР заявили о 35 нарушениях перемирия украинской стороной за сутки

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом заявил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати одного населённого пункта Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись окрестности поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Желобок и Калиновка, а также район памятнику князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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«Молот» убивает военных ВСУ: Новейший украинский миномет непригоден к эксплуатации

Из-за неисправности миномета «Молот» погибают украинские военные. Об этом написал украинский журналист Михаил Ухман. По его словам, один из таких случаев произошел весной 2017 года с минометным расчетом 72-й бригады под Авдеевкой на Донбассе. Воспоминаниями об инциденте с Ухманом поделился один из военных Дмитрий Макеев. «Ребята начали стрельбу из миномета. Один выстрел, второй, третий. И тут раздался взрыв. Дмитрия, который находился за десять метров от миномета, задело осколками. Собратья, которые находились непосредственно возле оружия, погибли. Их тела разорвало и отбросило на несколько метров. Другие ребята, которые находились на позиции неподалеку, забрали Дмитрия из-под обстрелов и эвакуировали в больницу», — отметил Ухман. Читайте также: «Мечом и оралом»: Украинская армия способна остановить российское нашествие, — Порошенко (ВИДЕО) В результате инцидента погибли три человека — Александр Педак, Олег Новохатько и Дмитрий Сумской. Военные эксперты считают, что ЧП произошло из-за неисправности миномета, однако военная прокуратура, которая занимается этим расследованием, не спешит это подтверждать. Причина, по мнению журналиста, в том, что в случае признания вины производителя минометов — Киевского завода «Маяк» — своих должностей лишатся многие чиновники. Ухман подчеркивает, что с 2015 года произведено и отправлено на Донбасс более 200 минометов, которые без должного испытания попали на вооружение. Семь военных, работавших возле «Молота», погибли, более десятка ранены. Первый случай произошел в 2016 году в Николаевской области на полигоне «Широкий лан» во время учебной стрельбы, тогда жертвами происшествия стали два военных 57-й бригады. Следующий взрыв произошел в поселке Новомихайловка Донецкой области, где было убито два боевика националистического батальона, и, наконец, в марте 2017 еще трое погибли под Авдеевкой. Боец минометного расчета 72-й бригады Дмитрий Макеев, который пострадал в результате последнего взрыва миномета, отрицает, что военные могли работать непрофессионально. «Мы не пили, не употребляли наркотиков. Всегда бережно относились к самим минам. Проверяли миномет. Поэтому обвинять нас в халатности нет смысла», — отметил Макеев. Другие украинские военные, эксплуатирующие миномет, жалуются, что на стволе со временем появляются трещины и вмятины. Главный инженер завода «Маяк» Валерий Синицын признает, что ошибки при разработке миномета могут быть, поскольку нет адекватных ученых, хотя своей вины в гибели военных не видит. Читайте также: Хроники сильнейшей армии: во время учений ВСУ обстреляли поселок в Запорожье (ВИДЕО)

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