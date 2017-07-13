Советский проект “Орион” — аналог немецкого “Аненербе”

Сегодня уже модно на полном серьёзе говорить о том, что планета Земля плоская, а не округлая. О плоской Земле рассказывают в Интернете сотни сайтов, а десятки лекторов, среди которых есть и медийно известные люди, доводят это умопомрачительное знание до публики "в живую". Недавно, будучи впечатлённым этой массированной атакой на мозги российского общества, я даже написал по этой теме статью "Пропаганда "плоской Земли" и гей-парады — два звена одной цепи. И то, и другое — дела извращенцев!": https://cont.ws/@antonblagin/656233

А вот про то, что планета Земля всё таки округлая, но полая внутри, то есть, имеет пустоты, уходящие вширь и вглубь Земли на многие километры, "плоскоземельщики" предпочитают молчать.

Однако, есть другие медийные люди, которые увлечённо рассказывают об этом. Они говорят, что Земля – полая внутри, и попасть внутрь неё можно через входы, расположенные на Северном и Южном полюсах а также через многочисленные тоннели, сеть которых охватывает всю нашу планету.







Впервые этот слух "о полой Земле" дошёл до меня примерно лет 20 назад, когда я впервые узнал про нацистское управление "Аненербе", изучавшее всё связанное с оккультными науками: со сверхъестественным в природе человека и с тайнами нашей планеты.

"Аненербе (нем. Ahnenerbe — «Наследие предков», полное название — «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков») — организация, существовавшая в Германии в 1935—1945 годах, созданная для изучения традиций, истории и наследия германской расы с целью оккультно-идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха". Источник .

Известно, что в 1938-1939 года годах нацисты снарядили в Тибет экспедицию в надежде выведать у тибетских лам информацию оккультного характера. Утверждается, что в числе прочего, ламы передали нацистам и вот этот рисунок полой Земли с проходом со стороны Южного и Северного полюсов. Хотя, если честно, эту схему можно понять и так, что обозначенные "проходы" были изображены чертёжником, чтобы на рисунке была видна ось вращения Земли, проходящая через Южный и Северный полюса. И только.





В 1939 году туда же в Тибет и с той же целью была отправлена и советская экспедиция, список участников которой известен благодарю вот этому документу.









Причём, что любопытно, если членами немецкой экспедиции были представители научного отдела "СС", то членами советской экспедиции в Тибет были представители научного отдела НКВД СССР.

Происхождение следующего машинописного документа мне не удалось выяснить, но его содержание любопытно:







Почти вся вышеприведенная информация взята отсюда: http://chest-i-razym.livejournal.com/532197.html







Кстати про арфы, которые являются, как мы знаем, музыкальным инструментом, а в глубокой древности они были ещё и магическим инструментом, полезно прочесть статью "Арфа: дьявольская или божественная?".

Как видите, если информация о плоской Земле — фэйк, то есть ложь и дезинформация, то информация о полой Земле вызывает по меньшей мере любопытство. И это чувство любопытства побуждает некоторых исследователей собирать по крохам информацию по данной теме.

Ниже я хочу познакомить читателя с тремя видеороликами, которые есть смысл посмотреть и послушать:

Николай Субботин: "Русское Аненербе":

Второе видео не совсем по теме, но соприкосновение с темой "полая Земля" в нём таки есть. В фильме критикуется деятельность и жизненные идеалы олигарха Андрея Гурьева, занимающего 26 место в рейтинге "Forbs". В России он главный православный миллиардер, добытчик полезных ископаемых и крупнейший производитель удобрений.







Интересно то, что его компания "ФосАгро" занимается переработкой полезных ископаемых, добываемых внутри Хибинских гор и соответственно делает в Хибинских горах туннели и рукотворные пещеры, а также прокладывает в них железную дорогу, уходящую на многие километры под землю.







Фото: Валентин Жиганов. Сияние над горой Кукисвумчорр. (Российский "Сион"?)

Удивительно то, что Хибинах, в одном их таких подземных горных туннелей, сделанных "ФосАгро", "Русская Православная Церковь" решила обустроить первый в мире подземный православный храм.







На этом кадре из видео патриарх Кирилл с делегацией православных священников на пути в строящийся подземный православный Храм.

Из этого факта можно сделать предположение, что предприятию "ФосАгро" и его владельцу Андрею Гурьеву доверено в числе прочего построить в Хибинах подземное убежище для российского правительства, способное пережить любой природный катаклизм и ядерную войну в том числе.

С какими сюрпризами иногда сталкиваются глубоко под землёй работники "ФосАгро", рассказал всё тот же Николай Субботин, уже знакомый нам по первому видео "Русское Аненербе":

Николай Субботин: "были мы в экспедиции в 2009 году на Кольском полуострове и с моими коллегами спускались в апатитовые шахты. Есть такой посёлок Апатиты (у подножия Хибинских гор), и там достаточно глубокие шахты. Там несколько десятков горизонтов, которые уходят в глубину примерно на 1,5-2 километра. Само по себе нахождение в шахте интересно, но когда уже все эти красоты ты посмотрел, начинаешь с людьми общаться. И вот горняки нам рассказывали про очень странные вещи:

"Знаете, когда мы делаем проход, особенно на нижних штреках (от 1 км и ниже), мы периодически натыкаемся на очень странные тоннели. Непонятно, кто их сделал, но видно, что тоннели рукотворные, причём сделаны не киркой или какими-то примитивными инструментами, а достаточно серьёзным горнопроходческим оборудованием. У нас даже был один странный случай, когда делали проход очередного штрека, в одну из полостей провалился наш горнопроходческий комбайн. Причём когда мы пытались посмотреть, ведь техника дорогая, её нужно каким-то образом доставать, нужно делать спасательные работы, чтобы достать эту технику, и вот когда мы попытались оценить размеры этой пещеры, этой полости, она показалась нам бездонной, потому что света наших фонарей не хватило, чтобы достать до дна. Кое-как, еле-еле света мощного прожектора хватило, чтобы достать до соседней стенки. Это несколько сотен метров, то есть, это была какая-то огромная полость. Начальство потом издало приказ этот провал с провалившимся комбайном просто запечатать бетоном..."

Нам показали тогда несколько таких полостей. Есть указание руководства в эти тоннели не ходить, почему? — никто таких вопросов не задаёт. Просто если такие тоннели находятся, их тут же забутовывают (бетонируют входы в них). Нам тогда два таких ещё незабутованных тоннеля показали, даже разрешили сфотографировать. Горнопроходческий комбайн шёл по жиле, прогрызая горную породу, и случайно наткнулся на них...."

12 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин