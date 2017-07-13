Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 июля 2017

Война в Сирии: террорист-смертник атаковал других боевиков в Идлибе

В сирийской провинции проходят столкновения между террористическими группировками, соперничающими за власть.

Об этом пишет Лайф со ссылкой на агентство Reuters

По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве на текстильной фабрике в Идлибе. Детонация произошла по вине террориста-смертника.

Машина, начинённая взрывчаткой, протаранила здание, в котором также находилась штаб-квартира террористической группировки «Хайят тахрир аш-Шам».

Провинция Идлиб уже давно стала местом борьбы между основными группами джихадистов, соперничающими за власть. Ранее «Хайят тахрир аш-Шам» провели операцию против ИГИЛ*. Боевики сумели задержать несколько командиров ИГИЛ, а также множество рядовых членов.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Тигр и Евфрат под Турцией: НАТО мешает России и Ирану встретиться в Латакии

Освобождение Мосула и пророссийский Сирийский Курдистан могут заложить основу для железной дороги Иран — Ирак — Сирия

8 июля с.г., когда участники саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге готовились разъехаться по домам, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади преподнёс им долгожданную сенсацию — он прибыл в Мосул, чтобы поздравить жителей с освобождением города от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дело сделано. Теперь Пентагон займется любимым делом — строительством на севере Ирака очередной военной базы, которая будет служить гарантом независимости Эрбиля. Референдум в Иракском Курдистане не за горами — после голосования, назначенного на 25 сентября, Ближний Восток никогда не будет прежним. Хотя о «курдской весне» говорить пока преждевременно.

Во-первых, независимость Эрбиля — давняя мечта не только иракских курдов во главе с кланом Барзани, но и Анкары, которая надеется ослабить Багдад в вопросе контроля над нефтяными и водными ресурсами северного Ирака. Если Иракский Курдистан не будет протурецким, то он неизбежно станет проиранским, что обнажит уязвимость Турции и США в регионе. Такова их мотивация. Тегеран внимательно отслеживает ситуацию и временами идёт в наступление: 3 июля президент Ирана Хасан Рухани, выступая на тегеранской конференции по песчаным бурям, раскритиковал Турцию за строительство дамб в верховьях Тигра (в районе села Илису) и Евфрата, назвав их опасными для всего Ближнего Востока. То есть иранцы открыто поддержали и иракских, сирийских курдов, которые ещё в феврале с.г. обвинили Анкару в перекрытии водоснабжения по Евфрату, напоминает англоязычная редакция «Радио Свободы».

Во-вторых, тесное сотрудничество между Анкарой и Эрбилем делает невозможным общекурдский политический диалог — сирийские и турецкие курды вынуждены действовать в одиночку. Это более чем устраивает Турцию, которая после боев за Джераблус, Эль-Баб и Аазаз готовит вторжение в сирийский Африн, чтобы предотвратить его объединение с кантонами Кобани и Джазира. В качестве рассекающего манёвра выступает операция «Щит Евфрата», которую ВС Турции начали в августе 2016 года, за полтора месяца до операции НАТО в Мосуле. Эрбиль действует в рамках протурецкой и проамериканской конъюнктуры, чего пока нельзя сказать про их соплеменников из Сирии, которые планируют выбраться (при поддержке Дамаска и Тегерана) к берегам Восточного Средиземноморья. Их легко понять — невозможно заполучить право на автономию (в рамках единого сирийского государства) без выхода к морю.

В-третьих, союз Ирана с иракскими и сирийскими курдами продиктован стратегией — созданием транспортного коридора через Ирак и Сирию к средиземноморскому побережью. Об этом президент Рухани открыто заявил 26 марта 2017 года, когда запускал строительство железной дороги Тегеран — Сенендедж (Иранский Курдистан). За основу иранцы берут проект Багдадской железной дороги.А это значит, что путь планируется провести через Сулейманию, Киркук и Мосул с выходом на курдские кантоны в северной Сирии, откуда железная дорога должна проследовать на Алеппо. Далее вариантов будет два: следовать прямиком на Латакию и побережье, либо спуститься на юг — в направлении Дамаска и Бейрута, как это имело место в проекте французской Société Ottomane du Chemin de fer Damas-Hamah et Prolongements (D.H.P.),который был реализован в начале XX века.

Справедливости ради напомним, что железная дорога Дамаск — Бейрут была открыта французами ещё в 1895 году. К 1906 году путь протянулся из ливанского Райака (долина Бекаа) на север до Алеппо, в 1911 году была сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Хомс — Триполи. А к 1915 году проект достиг апогея — ветка из Алеппо пошла на север к Константинополю (через Адану и Конью). Париж основательно подготовился к Первой мировой войне. Железнодорожные пути из Ливана в Сирию пережили две мировые войны. Кто бы мог подумать, что после таких испытаний инфраструктуру полностью уничтожит ливанская гражданская война 1975—1990 гг.

Тем не менее у Ирана есть шанс построить транспортный коридор через Сирию, который в нынешних условиях может быть реализован в союзе с Россией. И только при отказе от создания в САР так называемых зон деэскалации, которые на деле обернулись переделом сирийской национальной территории на подконтрольные НАТО зоны влияния: с подачи Пентагона ВС Турции «легализовались» в провинции Идлиб, а сами американцы пытаются укрепиться в низовьях Евфрата, атакуя позиции сирийской правительственной армии и иранских ополченцев.

Разве этого добивалась Российская армия в сентябре 2015 года, когда начинала по просьбе Дамаска антитеррористическую операцию в САР? Вместо того чтобы ликвидировать террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группировки, мы ведём в Астане переговоры с их турецкими и американскими кураторами, соглашаемся на «перемирия», которые ещё ни разу не давали нам геополитического преимущества.

Мировая война на Ближнем Востоке подходит к концу. Американцам кажется, что их вмешательство позволяет контролировать ситуацию в Сирии и Ираке. Однако данное впечатление обманчиво: Пентагон влияет, но всё ещё далек от того, чтобы предопределять суннитско-шиитское противостояние, извечную борьбу за престолонаследие в мусульманском мире, которая развернулась в недрах халифата сразу после кончины Пророка Мухаммеда в июне 632 года. Мало что изменилось с тех пор в концептуальном плане.

Противостояние Омейядов и Аббасидов с имамом Али ибн Абу Талибом и его потомками (Фатимидами), являя собой политическую и интеллектуальную борьбу между кланами Мекки и Медины, трансформировалось после упадка Монгольской империи и Византии в антагонизм между Персией и Османской империей. Сунниты никак не могли взять верх над шиитами, которые в поисках независимости столетиями устремлялись в портовые районы, чтобы сохранить власть над торговлей. Отсюда и проистекает влияние шиитских общин в Йемене, Бахрейне, на средиземноморском побережье Сирии и Ливана, а также на юге Ирака (с центрами в Куфе и Басре). Не случайно особое значение на Ближнем и Среднем Востоке получила шиитская Персия, южные рубежи которой обеспечивали выход в Индийский океан, а северные — прокладывали путь на Закавказье и Среднюю Азию, где в XVII—XVIII веках состоялась встреча с Российской империей.

В марте 1935 года Персия была переименовала в Иран, но от этого её борьба с бывшей Османской империей не стала менее ожесточенной. Действуя под патронажем НАТО, Турция и Саудовская Аравия сейчас уничтожают сирийский коридор, чтобы принудить Москву и Тегеран к капитуляции.

Российской империи и Персии больше нет, зато есть Россия и Иран, от доброй воли которых по-прежнему зависит многое. Пора действовать.

Саркис Цатурян, ИА REGNUM

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США вывозят вертолетами главарей и членов ИГИЛ из Ракки и Хомса, — «Аль-Хадат»

В среду ряд крупных арабских СМИ заявили о том, что вертолеты коалиции США вывезли группу террористов ИГИЛ из района г. Сухнэ, на который наступает Армия Сирии. «Местные источники подтвердили, что три вертолета „Американской коалиции“ провели эвакуацию группы преступных элементов „ДАИШ“ в пустынной местности, расположенной к востоку от города Сухнэ на востоке провинции Хомс», — сообщил крупный иракский телеканал AlEbaa TV. «Как сказали наши источники, группа боевиков прибыла на гражданской машине, перед этим вынудив владельца автомобиля доставить их из города Айяш на востоке Дейр эз-Зор в восточную часть провинции Хомс в зону эвакуации к трем вертолетам, один из которых приземлился, а 2 других летали вокруг места эвакуации, обеспечивая прикрытие», — добавляет телеканал. «Три военных вертолета возглавляемой США коалиции провели очередную операцию в Восточном Хомсе, в ходе которой они вывезли на борту террористов ИГИЛ, сообщили местные источники в среду», — рассказало иранское государственное агентство Fars news со ссылкой на крупный телеканал Al Hadath. «”Аль-Хадат” сообщил в новостях, что группа террористов ИГИЛ была перевезена фургоном из города Айяш в Восточном Дейр эз-Зоре в пустынный район восточнее города Аль-Сухна в Восточном Хомсе, где три вертолета американской коалиции парили над местностью. Источники сообщили «Аль-Хадату», что три вертолета вылетели на север и вошли в воздушное пространство Ракки, добавив, что нет никакой информации об их точном пункте назначения. Источники далее заявили, что боевики ИГИЛ, вывезенные вертолетами ВВС США, могли быть членами одной из шпионских групп, используемых Вашингтоном, чтобы реализовывать свои цели в регионе. В начале июля высокопоставленный сирийский политик Аммар аль-Асад заявил, что американские самолеты перевозили террористов ИГИЛ из провинции Ракка в неизвестные места», — добавляет Fars news. Арабские СМИ сообщили, что ИГИЛ начало вывод своих банд из западной Ракки по соглашению с поддерживаемыми США курдскими силами, в то время как солдаты сирийской армии смогли изгнать террористов из их последних опорных пунктов в Восточном Алеппо и войти в западную часть столичной для ИГИЛ провинции Ракка. Еще в середине июня Аммар Аль-Асад добавил, что США эвакуировали главарей ИГИЛ, которые имеют гражданство стран Запада, из Ракки в другие регионы Сирии. Политик уточнил, что США разрешили более 120 членам ИГИЛ* покинуть Ракку со своим оружием и отправиться в направлении Эс-Сухне, чтобы создать напряжение в регионе Пальмиры, но российские самолеты уничтожили этот отряд. Он сказал, что несколько недель назад коалиция США организовала вертолетные операции в Ракке и эвакуировала несколько главарей ИГИЛ в неизвестные места, добавив, что они не были сирийцами, иракцами или китайцами, а были западными командирами ИГИЛ. Отметив, что Ракка очень важна для США, он подчеркнул, что «курды и ИГИЛ пришли к соглашению, несмотря на их идеологические различия, что позволяет лидерам ИГИЛ покинуть Ракку через безопасный проход». Читайте также: ВКС России разбомбили плотину ИГИЛ в Дейр-эз-Зор, предотвратив гуманитарную катастрофу (КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Трамп: Россия и США могут успешно сотрудничать не только в Сирии

Президент США Дональд Трамп считает, что у Вашингтона и Москвы есть много областей для продуктивного сотрудничества, помимо Сирии.

Думаю, что в таком случае как Сирия, где мы можем работать вместе, добиваться перемирия, есть много других случаев, где успешное сотрудничество может быть хорошей вещью, но Путин всегда будет хотеть (хорошего) для России, а Трамп — для Америки, и это то, что есть», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN

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Трамп объяснил перемирие в Сирии успешным взаимодействием с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что установление перемирия в Сирии является примером успешного взаимодействия с Россией.

В интервью телеканалу CBN News Трамп сообщил, что считает установление перемирия в Сирии «важным примером успеха», которого он пока достиг во взаимодействии с Россией.

«Я считаю, что у нас была восхитительная встреча. Одна вещь, которую мы сделали — мы договорились о перемирии в важной части Сирии, где был ужасный бедлам и ужасающие убийства. И, кстати, сейчас прошло четыре дня (с этого момента). Перемирие держится на протяжении четырех дней», — отметил Трамп.

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