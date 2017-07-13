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Русский метод обеспечить прекращение огня на Донбассе

10:27. 13 июля 2017 Просмотров - 471 6 коммент. Опубликовал:

Запад требует от России (?) обеспечить выполнение минских договоренностей. Значит, требуете, да?

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Уже в который раз украинские и западные политики требуют от России (?) деэскалации в восточной части Украины, а если точнее, то обеспечить прекращения огня и вывод тяжелого вооружения.
Значит, требуете, да?

Киев

- Я собрал вас для того, чтобы сделать важное заявление. – Порошенко обвел приглашенных журналистов серьезным взглядом.
- Сегодня я имел телефонные переговоры с президентами США, Франции, канцлером Германии, премьер-министром Великобритании, председателем Евросоюза и первыми лицами еще нескольких европейских государств. Мы пришли к единогласному решению. Мы даем агрессору и поддерживаемым им террористам ровно 24 часа, чтобы на многострадальную украинскую землю пришел мир. Цивилизованный мир больше не потерпит на Донбассе не то что артиллерийского залпа, но и выстрела из берданки. Хватит! 24 часа, и ни минутой больше!

Вскочившие с мест западные журналисты радостно зааплодировали.

Москва

Путин со вздохом положил телефонную трубку.
- Что, плохо дело, Владимир Владимирович? – участливо спросил Лавров.
- Давит, сука.
- Американцы – они все такие, - мрачно сказал Шойгу.
- Может, стоило ему сказать, чем он нам обязан? Ну, хотя бы намекнуть? – спросил Бортников.
- Нет, - ответил Путин, - пусть он ничего не знает, спать будет спокойнее.

Телефон на столе затрещал. Путин с отвращением посмотрел на аппарат:
- Меркель. Как пить дать это она.
- Пошли ее, как Макрона – и всех делов-то, - хмыкнул Лавров.
- Не могу, - вздохнул Путин, - все же фрау, - и взял трубку.

- Гутен морген, Вальдемар! Я, как представитель мирового сообщества требую, чтобы Вы немедленно прекратили на Донбассе это жестокое кровопролитие!  
- Госпожа Меркель, ну при чем тут я?! При чем тут Россия?! Боевые действия ведут между собой Вооруженные силы Украины и ополчение Донбасса. С таким же успехом я могу требовать от Вас прекратить гражданскую войну где-нибудь в Африке!
- Вальдемар, не надо притворяться. Мы же оба знаем, что стоит Вам лишь позвонить этим бандитам и все решится. Так берите трубку и звоните! У вас всего 24 часа!

Путин положил трубку:
- Обложили со всех сторон, сволочи. Видимо, придется звонить Захарченко.
Он нажал на телефоне несколько кнопок:
- Александр Владимирович. Путин. Говорить ничего не буду. Дожали нас таки. Всё. Через 24 часа не должно быть больше ни одного артиллерийского залпа, ни одного выстрела. Вы ведь в силах решить проблему?
- Да не вопрос! Значит, можно, да?
- Можно.

Донбасс, линия соприкосновения

Артиллерийский офицер с шевроном ВС Новороссии на рукаве, отнял от уха рацию, положил ее в карман, выпрямился и перекрестился:
- Ну, слава Богу, дождались. Заряжай! Беглым, огонь!

Снаряды рвались один за другим. Пулеметные точки разлетались на бревна, переворачивались искореженные орудия, горели танки. Набитая солдатами техника, рыча, мчалась из этого ада.
- Швыдче, швыдче! Гони! – били в спину водителя, но тот и так выжимал из боевой машины все, что можно и даже больше.
Это ВСУ осуществляли отвод военной техники согласно второму пункту Минских соглашений.

- Не стоять! Не стоять! Бегом, ребята, бегом! – срывал голос артиллерист. - У нас всего 24 часа! Огонь! Огонь!

Берлин

Мелодично пропиликал телефон, Меркель подняла трубку:
- Это Путин. Как мне только что сообщили, с линии соприкосновения выведено не только тяжелое, но и легкое вооружение, боевые подразделения передислоцированы глубоко в тыл и вот уже в течение 10 часов вдоль всей линии фронта спокойствие и тишина. Мертвая тишина.
- Вот видите, Вальдемар, - поучительно сказала Меркель, - ведь можете, когда хотите!
- Можем, можем, - согласился Путин.

Клим Подкова

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6 коммент.»

  • 1942 1423
    любопытный 13 июля 2017 в 12:59 Ссылка Пометить
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    Вот одно не понятно, если это война, то почему только оборонительная? Боятся, чтовведут войска нато? Да итак введут, тогда хуже будет.

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    • 1384 1178
      jackomb любопытный 13 июля 2017 в 13:46 Ссылка Пометить
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      Я думая коллега здесь игра идёт гораздо тоньше и ни, кто не боится НАТО. В данной игре нет боязни чего либо, а есть целесообразность, а президент исходит именно из этого принципа.

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      • 14153 9397
        Серый jackomb 13 июля 2017 в 13:54 Ссылка Пометить
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        Ты бы Джакомб написал бы лучше, с чем несогласен, враньё какое в статьях нашёл, своё мнение по поводу опубликованного. Обсудили бы. Интереснее знать чужую точку зрения, это позволяет посмотреть на проблему с другого ракурса. А тупое минусование…. Может тебе конечно именно так интереснее….Тогда извини .

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  • 1942 1423
    любопытный 13 июля 2017 в 12:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот одно не понятно, если это война, то почему только оборонительная? Боятся, чтовведут войска нато? Да итак введут, тогда хуже будет.

    Ответить
  • 1699 1435
    Сергей 13 июля 2017 в 13:09 Ссылка Пометить
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    В Донбасе, РФ должна поступить так же, как в Северной Осетии, чтобы раз и навсегда научить майдаунов уму разуму.
    Чтобы эти ребята были уверены на 300% в том, что после следующей провокации войска ДНР и ЛНР будут в Киеве, а майдауны в тюрьме или на погосте и никакое НАТО им не поможет. Это единственный метод решения данного конфликта.

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  • 0 0
    nano war 13 июля 2017 в 13:16 Ссылка Пометить
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    Россия находится на цивилизованных “лопатках” пригвоздённо по средствам РФ – остальным “мировым альянсем Глобалитета” . Китай с Россией дружит посредствено прогматично через призму собственной “безопасности” пред “мировым альянсом глобалитета”. Все остальные это как бы вообще никто – имеется в виду пост-советские страны.
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