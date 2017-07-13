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Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

19:55. 13 июля 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Профильная комиссия РСПП предложила ввести для абонентов специальный платеж, за счет которого операторы смогут выполнить требования «закона Яровой»

Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала поправки к «закону Яровой». В материалах к заседанию комиссии, которое состоится сегодня, 13 июля в Москве (документы есть в распоряжении РБК) предлагается законодательно установить «специальный платеж для абонентов и пользователей» услуг связи, который будет получать оператор.

Расходование средств, полученных операторами, в рамках концессионного соглашения между Россией и операторами связи, будет направлено на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь.

Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

Сумма подлежащего уплате платежа, по оценке комиссии, может составить 3-5% среднемесячного счета абонента. По оценке Минкомсвязи доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн руб., за 2016 год — 1,657 трлн руб. Таким образом, в результате установления специального платежа, для реализации «закона Яровой» с абонентов будут взимать 50-85 млрд руб. ежегодно. За неуплату специального платежа предлагается установить административную ответственность путем внесения изменений в КоАП.

Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

С 1 июля 2018 года в силу вступает «закон Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший свое неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через Сеть, — год.

С момента обсуждения «закона Яровой», участники рынка неоднократно говорили о необходимости значительных финансовых инвестициях в инфраструктуру для его реализации. ​ По расчетам Федеральной службы безопасности (ФСБ), приблизительные совокупные затраты российских операторов на закупку оборудования для выполнения «закона Яровой» составят до 3 трлн руб. Еще в 50% от этой суммы, или в 1,5 трлн руб., Минкомсвязь оценила​​ расходы на создание сопутствующей инфраструктуры для размещения оборудования и организации необходимых каналов связи. «Таким образом, совокупно единовременные затраты отрасли могут составить до 4,5 трлн руб.», — говорилось в заключении об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, уточняющих требования закона, размещенном на портале regulation.gov.r в апреле.

Заключение, подписанное замминистра связи Дмитрием Алхазовым (есть в распоряжении РБК), вместе с​ перечнем предложений, поступивших в ходе обсуждения проектов, и другими документами ​направлено на согласование в Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что министерство подготовит свое заключение во второй половине апреля. Представители Минкомсвязи и ФСБ не ответили на запросы РБК.

ФСБ ранее не обнародовала свою оценку, во сколько обойдется участникам рынка исполнение закона. Обнародованная в январе 2017 года оценка Минкомсвязи — примерно 100 млрд руб. Операторы еще на этапе рассмотрения в Госдуме утверждали, что реализация закона окажется неподъемной для отрасли; возможные затраты оценивались примерно в 5 трлн руб.

Источник: nnm.me

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