Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

Профильная комиссия РСПП предложила ввести для абонентов специальный платеж, за счет которого операторы смогут выполнить требования «закона Яровой»

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям разработала поправки к «закону Яровой». В материалах к заседанию комиссии, которое состоится сегодня, 13 июля в Москве (документы есть в распоряжении РБК) предлагается законодательно установить «специальный платеж для абонентов и пользователей» услуг связи, который будет получать оператор.

Расходование средств, полученных операторами, в рамках концессионного соглашения между Россией и операторами связи, будет направлено на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь.

Сумма подлежащего уплате платежа, по оценке комиссии, может составить 3-5% среднемесячного счета абонента. По оценке Минкомсвязи доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн руб., за 2016 год — 1,657 трлн руб. Таким образом, в результате установления специального платежа, для реализации «закона Яровой» с абонентов будут взимать 50-85 млрд руб. ежегодно. За неуплату специального платежа предлагается установить административную ответственность путем внесения изменений в КоАП.

С 1 июля 2018 года в силу вступает «закон Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший свое неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через Сеть, — год.

С момента обсуждения «закона Яровой», участники рынка неоднократно говорили о необходимости значительных финансовых инвестициях в инфраструктуру для его реализации. ​ По расчетам Федеральной службы безопасности (ФСБ), приблизительные совокупные затраты российских операторов на закупку оборудования для выполнения «закона Яровой» составят до 3 трлн руб. Еще в 50% от этой суммы, или в 1,5 трлн руб., Минкомсвязь оценила​​ расходы на создание сопутствующей инфраструктуры для размещения оборудования и организации необходимых каналов связи. «Таким образом, совокупно единовременные затраты отрасли могут составить до 4,5 трлн руб.», — говорилось в заключении об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, уточняющих требования закона, размещенном на портале regulation.gov.r в апреле.

Заключение, подписанное замминистра связи Дмитрием Алхазовым (есть в распоряжении РБК), вместе с​ перечнем предложений, поступивших в ходе обсуждения проектов, и другими документами ​направлено на согласование в Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что министерство подготовит свое заключение во второй половине апреля. Представители Минкомсвязи и ФСБ не ответили на запросы РБК.

ФСБ ранее не обнародовала свою оценку, во сколько обойдется участникам рынка исполнение закона. Обнародованная в январе 2017 года оценка Минкомсвязи — примерно 100 млрд руб. Операторы еще на этапе рассмотрения в Госдуме утверждали, что реализация закона окажется неподъемной для отрасли; возможные затраты оценивались примерно в 5 трлн руб.

Источник: nnm.me