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Принудительное (пассивное) курение и здоровье детей. Ролики “Общее дело”

13:02. 13 июля 2017 Просмотров - 38 2 коммент. Опубликовал:

Ролик создан на добровольные перечисления. Мы выражаем благодарность каждому кто поддержал его создание.
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По многочисленным просьбам, поступающим в адрес Организации «Общее дело», была создана серия короткометражных роликов о последствиях принудительного (пассивного) курения. Как часто мы видим курящих родителей на детской площадке, курящего отца в автомобиле с ребенком на заднем сидении, мать с сигаретой, прогуливающейся с коляской. Часто человек не задумывается о том, что он делает, о вреде принудительного (пассивного) курения, а просто следует дурным социальным стереотипам.
Серия новых роликов социальной рекламы под общим названием “Освободись от табачной зависимости” призвана вдохновить разные социальные группы людей на отказ от курения сигарет и вейпов, не подвергать окружающих людей принудительному (пассивному) курению. Это безусловно будет способствовать здоровьесбережению Российского общества. Также данная серия роликов является эффективным инструментом первичной профилактики потребления табачных и иных курительных изделий. Может применяться для широкого информированиях населения об опасности потребления табака, опасности принудительного (пассивного) курения, в самых разных средствах массовой информации: на телевидении, в кинотеатрах перед показом прокатных лент, в местах массового скопления людей, где установлены информационные экраны, на светодиодных уличных рекламных щитах и т.д.

Наш сайт: http://общее-дело.рф
https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/
Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf
Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…

Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 2 2
    nano war 13 июля 2017 в 13:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    нано технологии решают все проблемы (например – некотин можно заменить по средствам конструкции пригодных дл этой проблемы молекулярных структур и сообразить их средство доставки зависимому от курения в организм-а так же время действия такого заменяющего курения вещества

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  • 2 2
    nano war 13 июля 2017 в 13:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    https://plus.google.com/111911369641678282149нано технологии решают все проблемы (например – некотин можно заменить по средствам конструкции пригодных дл этой проблемы молекулярных структур и сообразить их средство доставки зависимому от курения в организм-а так же время действия такого заменяющего курения вещества

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