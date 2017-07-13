Почему Путин не отвечает на удары?

В лагере патриотов Путина часто упрекают за то, что он не отвечает на русофобские выпады иностранных политиков высшего ранга. Ни Макрону не ответил, ни Трампу, когда тот в Польше перед встречей в Гамбурге крыл Россию так, что хоть встречу отменяй. Патриоты России ждали, что Путин ответит. Что отменит встречу, не подаст руки Трампу, наговорит гадостей в ответ - словом, сделает что-нибудь по примеру Ким Чен Ына, который не боится показать силу. Из этого делаются выводы, что и Путин, и Трамп слабы, ибо у них связаны руки их олигархическими кланами, у которых они оба в заложниках. И такая констатация по всей своей внешней простоте и доступности находит массу соглашающихся на просторах интернета. Ибо простые объяснения всегда выглядят лучше, чем сложные.

Но на самом деле всё не так, как хотят видеть искатели простоты.

И Путин, и Трамп действительно являются заложниками и ходят на свои встречи со связанными руками. И в этом отношении они слабы - особенно слаб Трамп, у которого со своими элитами горячий конфликт, которого нет у Путина со своими.

Но не этим замеряется сила или слабость политика.

Сила политика в том, чтобы выжить, несмотря на давление. Показать не политическую, а Личную Силу.

В этом личном смысле Путин очень силён. И Трамп пока не пропустил смертельных ударов и тоже слабости не выказал. Слабость Трампа политическая, но не личностная - нельзя их путать.

Просто есть ситуации, когда реально у врагов больше сил. И надо между ними так вертеться, чтобы не попасть под их прямые атаки.

Почему Трамп делает такие заявления?

От слабости. Он подаёт знак своим врагам: "Я свой!" То есть это финт и уловка.

Если Путин среагирует на это как на реальную атаку, а не финт, он попадётся на ловушку. Он начнёт со своей стороны раздувать виток конфликта - то, на что его и толкают недруги.

Ибо конфликт на личном уровне между Путиным и Трампом превращает их обоих в полноценные марионетки тех, кто их на это толкнул.

Трамп не может не говорит общепринятые гадости в адрес России. Он говорит это не для Путина, а для своего шакальего сообщества. Если Путин этого не поймёт, он покажет настоящую слабость.

Сила Путина не в том, чтобы дать Трампу пощёчину, плюнуть в рожу и уйти, хлопнув дверью. Сила Путина как раз в том, чтобы этого не делать.

Путин силён не в способности ответить всем кусающим за ноги. Он силён в способности не вестись на провокации, когда это не нужно для главной задачи.

В этом случае Путин похож на штурмовик на боевом курсе, который не реагирует на огонь зениток и пулемётов, а рвётся к цели.

Ещё Путин похож на уличного бойца, которого окружили гопники и осыпают градом ударов и пинков, а тот закрылся руками и нацелился на одно - выждать момента и откусить главарю нос. В такой ситуации пинки и пощёчины ничего не значат - имеет значение лишь один решающий бросок. Что такое синяк под глазом с точки зрения бойца? Это ничто. Главное, не дать разбить печень и не дать сломать ноги. Потому что когда все вымахаются и притомятся, бросок и откушенный нос у главаря решат всю схватку. А для этого надо не разбрасываться по сторонам до решающего момента.

Путин, как я уже не раз писал - идеальный переговорщик. Он именно в этом необычайно силён.

А в чём сила переговорщика?

В его непробиваемости. В хладнокровии и умении не вовлекаться в эмоции спора и реагирования на провокации и не ему предназначенные сигналы.

Вот в исполнении Леонида Броневого гениально показан идеальный переговорщик. Что бы ни происходило вокруг - ничто не может его вывести из уравновешенного состояния. В результате изощрённая манипуляция на глазах разрушается.