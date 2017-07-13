Почему Путин не отвечает на удары?
15:48. 13 июля 2017 Просмотров - 837 11 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
В лагере патриотов Путина часто упрекают за то, что он не отвечает на русофобские выпады иностранных политиков высшего ранга. Ни Макрону не ответил, ни Трампу, когда тот в Польше перед встречей в Гамбурге крыл Россию так, что хоть встречу отменяй. Патриоты России ждали, что Путин ответит. Что отменит встречу, не подаст руки Трампу, наговорит гадостей в ответ - словом, сделает что-нибудь по примеру Ким Чен Ына, который не боится показать силу. Из этого делаются выводы, что и Путин, и Трамп слабы, ибо у них связаны руки их олигархическими кланами, у которых они оба в заложниках. И такая констатация по всей своей внешней простоте и доступности находит массу соглашающихся на просторах интернета. Ибо простые объяснения всегда выглядят лучше, чем сложные.
Но на самом деле всё не так, как хотят видеть искатели простоты.
И Путин, и Трамп действительно являются заложниками и ходят на свои встречи со связанными руками. И в этом отношении они слабы - особенно слаб Трамп, у которого со своими элитами горячий конфликт, которого нет у Путина со своими.
Но не этим замеряется сила или слабость политика.
Сила политика в том, чтобы выжить, несмотря на давление. Показать не политическую, а Личную Силу.
В этом личном смысле Путин очень силён. И Трамп пока не пропустил смертельных ударов и тоже слабости не выказал. Слабость Трампа политическая, но не личностная - нельзя их путать.
Просто есть ситуации, когда реально у врагов больше сил. И надо между ними так вертеться, чтобы не попасть под их прямые атаки.
Почему Трамп делает такие заявления?
От слабости. Он подаёт знак своим врагам: "Я свой!" То есть это финт и уловка.
Если Путин среагирует на это как на реальную атаку, а не финт, он попадётся на ловушку. Он начнёт со своей стороны раздувать виток конфликта - то, на что его и толкают недруги.
Ибо конфликт на личном уровне между Путиным и Трампом превращает их обоих в полноценные марионетки тех, кто их на это толкнул.
Трамп не может не говорит общепринятые гадости в адрес России. Он говорит это не для Путина, а для своего шакальего сообщества. Если Путин этого не поймёт, он покажет настоящую слабость.
Сила Путина не в том, чтобы дать Трампу пощёчину, плюнуть в рожу и уйти, хлопнув дверью. Сила Путина как раз в том, чтобы этого не делать.
Путин силён не в способности ответить всем кусающим за ноги. Он силён в способности не вестись на провокации, когда это не нужно для главной задачи.
В этом случае Путин похож на штурмовик на боевом курсе, который не реагирует на огонь зениток и пулемётов, а рвётся к цели.
Ещё Путин похож на уличного бойца, которого окружили гопники и осыпают градом ударов и пинков, а тот закрылся руками и нацелился на одно - выждать момента и откусить главарю нос. В такой ситуации пинки и пощёчины ничего не значат - имеет значение лишь один решающий бросок. Что такое синяк под глазом с точки зрения бойца? Это ничто. Главное, не дать разбить печень и не дать сломать ноги. Потому что когда все вымахаются и притомятся, бросок и откушенный нос у главаря решат всю схватку. А для этого надо не разбрасываться по сторонам до решающего момента.
Путин, как я уже не раз писал - идеальный переговорщик. Он именно в этом необычайно силён.
А в чём сила переговорщика?
В его непробиваемости. В хладнокровии и умении не вовлекаться в эмоции спора и реагирования на провокации и не ему предназначенные сигналы.
Вот в исполнении Леонида Броневого гениально показан идеальный переговорщик. Что бы ни происходило вокруг - ничто не может его вывести из уравновешенного состояния. В результате изощрённая манипуляция на глазах разрушается.
Путин своей непробиваемой невозмутимостью напоминает мне этого героя Броневого.
Что бы ни происходило в процессе текущей политики, главная задача Путина - не терять невозмутимости и ждать. Процесс течёт, параметры изменяются, от него требуют реактивных жестов, слов, знаков, поступков - но всё это будет ошибкой, спровоцированной реакцией. А значит слабостью. Его обвиняют в слабости - но это будет обвинение профанов. Профессионалы не реагируют - профессионалы ждут. У них всё просчитано. Ждать - умение сильного.
Мудрость умения ждать заключается в том, что поток обстоятельств сам разрушает замыслы врагов. Ждать - не значит ничего не делать. Ждать - значит порой делать очень активно, но не того, что от тебя все ждут. Не делать того, что хочется сделать как естественная реакция на действие врага. Естественные реакции - враг бойца и переговорщика. Нельзя жмуриться на удар, нельзя отклоняться назад, нельзя отступать спиной вперёд, нельзя стараться отбить каждый летящий удар. Так же нельзя терять невозмутимость ума и духа. Нельзя злиться, бояться, входить в обмен ударами. Всего этого делать нельзя, ибо естественные реакции - путь к поражению в бою. Естественная реакция - это реакция червяка, в которого ткнули иголкой. Но это путь к поражению.
Выигрывает тот, кто умеет ждать. Терпение - мать добродетелей.
Потому никакого значения не имеют все встречи, договоры и соглашения. В их возможность никто не верит. Всё это игра. Процесс постоянно в движении и расклад сил постоянно меняется. И пока он меняется, договоры не нужны. Нужна имитация переговоров и миролюбия. Стороны имитируют активность и скрытно наблюдают друг за другом, скрывая до поры приращения своих сил и возможностей.
Нужно умение ждать. Настоящие удары, приносящие победу, всегда неожиданны и незаметны никому. Поэтому вся сила Путина в умении выжидать. Путин пока не бил, но Россия стала за это время значительно сильнее. Накопление сил продолжается. И это единственно правильная стратегия.
Александр Халдей
https://cont.ws/@alex-haldey/662585
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Спокойно ждать может только информированный о будущем политик.
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Не только. Ошибающийся, но убеждённый в своей правоте тоже.
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Время покажет.
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Потрясающе…Мне всегда нравились такие простые незамысловатые фразы.Они ни к чему не обязывают.Капитан Очевидность.
Вот вам еще на будущее в копилку…
-Кто умеет ждать,тому все приходит вовремя.
-Не ожидайте, что мир будет выглядеть светлым, если вы не снимаете темных очков.
-Если кто-то тебя послал, значит… где-то тебя ждут!
-Чем дольше разлука, тем сильнее счастье встречи.
-Давно уж и не 20, а по прежнему, как в детстве, в ожидании чуда…
-Легче вскрыть на ж…е вены — чем дождаться перемен.
Ой сколько еще у вас впереди тяжелого творческого процесса…:))).
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Путин не просто спокоен, он хорошо информирован и по своей сути является борцом, вот и ждёт попутно ведя разведку боем. Путин сильный политик!
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“Почему Путин не отвечает на удары?”. По мнению российских военных экспертов, НАТО, по всем параметрам, превосходит РФ в десятки (!) раз – и Путин об этом знает. Путин никудышный политик!
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Чем была Россия до Путина и чем она стала при нём ! Или ты на горшке ещё не сидел при Ельцине ?
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Россия фактически колония запада – результат проигрыша холодной войны (5 колонна в СССР, в результате “оттепели”, так разрослась, что сдала страну без боя) и проводимой политики глобализации, встраивания экономики рф в технологические цепочки запада в качестве сырьевого придатка, кабинетом Путина и Медведева. Россия даже не имеет своих денег и национального банка, ЦБ часть ФРС США и выполняет рекомендации наших заклятых друзей из МВФ.
Путин не президент РФ, а управляющий окупированными территориями, гауляйтер – по немецки, поэтому и не перечит главному хозяину, просто пытается робко ему намекать, что тот не совсем прав, ошибается, бывает.
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Не знаю что там путинмолчит, но сужу посвоему огороду :-) в этом году странные закручивания и прогибы травы вижу. Огород 16 соток пол огорода засаживаю, остальные хочу зделать садом, но деревья маленькие и много травы. Так вот трава местами закрученая, как будто маленький верталет сверху садился. А сейчас, диамертор мерт, местами лежит трава, дочка говорит, что кто то спустился. Ну а мне кажется, что это кто то балуется мгнитным полем
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Бесконечно наивен тот, кто в очередной раз попадается на пропагандистский путинский крючок о якобы необходимой Путину безоговорочной поддержки населения для обуздания элиты. Можно ли верить тому, кто давал присягу на верность СССР в качестве офицера КГБ и на словах сожалел о его развале, а на деле пришел к власти на гребне развала СССР с теми, кто являлся его могильщиками (с Собчаком и Ельциным). Ведь это при Путине 17 последних лет на территории РФ благополучно доживает свой век идеолог развала СССР М.Горбачев, пользуясь при этом государственной защитой и охраной. Именно Путиным 25.11.2015 г. открыт Ельцин Центр – главному могильщику СССР. Путин был коммунистом до развала СССР, а значит клялся защищать права трудящихся, а на деле стоял у истоков возрождения буржуазии в РФ. Можно ли верить тому, кто предал раз? Риторический вопрос . И это не принимая во внимание, что все 17 лет, он проводил деиндустриализации РФ о чем свидетельствует даже его путинская статистика!!! Россия превращена в сырьевой придаток Запада, в его полу колонию. В основе трений последних 3 лет между РФ и Западом лежит стремление последнего закончить полностью оформление РФ в свою колонию. Возможна была бы постановка этого вопроса, если бы Путин развивал промышленность РФ? Можно ли доверять тому, кто все 17 лет выжимал остатки из промышленности, созданной еще при СССР, при ком бесконтрольно вывозится капитал и сырье на Запад? Риторические вопросы.
Путин никто иной, как представитель буржуазной российской элиты, её лидер. Он будет до конца лавировать между российской и западной элитой в поисках несуществующего компромисса, одновременно позиционируя себя борцом за права народных масс. Кончится для него это разумеется может только одним – повторением судьбы Николая II. Приватизация последней государственной собственности и реновация – раздача последних жирных кусков в обмен на благосклонность собственной элиты. Когда Путину предложить будет ничего, его судьба будет не завидна.
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Правильно вапросы ставишь, Женя. Вот тока судьба Вован Вованыча уже сейчас завидна, но здешних читателей не его судьба беспокоит… Запостил Олег опять халдея, а халдей он и есть халдей.