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Ольга Туханина. Вирусное искусство. Почему эти мастера культуры хотят все делать через зад?

08:34. 13 июля 2017 Просмотров - 357 Нет комментариев Опубликовал:

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Деятелям современного искусства просто необходимо всякий раз обсидеть, словно мухам, академические площадки. Понятие "академический" можно найти в толковых словарях: прижившийся в установленных традициях, образцовый, классический.

Для наших же мастеров культуры тут очень важны два момента:

1. Их эпатажные "проекты" (слова "спектакль", "выставка", "книга" тут уже не катят) должны осуществляться не на деньги зрителей, а на деньги государства и российского налогоплательщика.

2. Всё должно происходить обязательно на академической площадке.

"Винзавод" – широко известная в узких кругах площадка современных маргиналов от искусства, удовольствия не приносит. Ибо сам по себе постановочный шедевр, воплощенный на своем же поле, не вызывает скандала. Не привлекает, не провоцирует.

Если прибивать мошонку – так уж к Красной площади.

Если голые мужики дудят друг другу в задницы – то уж в Эрмитаже.

Если ставить секс-Вагнера – то уж в Новосибирском Оперном, введенном в действие в сороковые-роковые в качестве символа культурной победы над злым врагом.

Это важно, обратите внимание. Сочинять свои гей-пьесы скучно. Никакого общественного внимания. Нужно встроиться в Шекспира: Ромео и Ромео. Только так.

Но это поведение не художников, а вирусов. Встроиться в чужую клетку и заставить её копировать свою ДНК. Правда, организм-носитель при этом погибает, но вирусу по барабану. Он же вирус.

Отсюда и всё остальное. Подражательство и копирование. Если однополый брак – то обязательно в Храме, обязательно с правом усыновления и удочерения. Иначе не катит.

Планета обезьян.
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/109433/19434/-

Метки: Культура, развитие, Россия
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