Новости Украины и Новороссии 13 июля 2017

Стал инвалидом

Трагическая судьба солдата, упавшего во время инаугурации Порошенко

Об этом рассказал украинский блогер Олег Елисевич на своем канале на видеохостинге YouTube. Стоит отметить, что менее чем за сутки данное видео набрало уже почти 1,5 миллиона просмотров. По словам украинского блогера, солдат почетного караула Александр Секало стал инвалидом., – сообщил он.Далее Елисевич добавил, что врач, обследовавший караульного, рассказал, что болезнь у солдата очень серьезная и связана она с воспалением легких. При этом блогер подчеркнул, что пневмонией Секало заболел еще во время прохождения службы.Также Елисевич рассказал, что теперь из-за проблем со здоровьем бывший караульный не имеет возможности работать, так как состояние здоровья не позволяет. Что немаловажно, так это то, что судьбой солдата не поинтересовалось ни его бывшее командование, ни президент Украины Петр Порошенко.

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Упаковка Порошенко

Своими долларом, евро, гривней…



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Верховная Рада Украины в дыму

Более 300 человек участвуют в акциях протеста у здания Верховной Рады Украины с требованием отмены депутатской неприкосновенности, проведения досрочных парламентских выборов, а также реформирования системы здравоохранения Украины.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Пришедшие на пл.Конституции митингующие держат в руках плакаты «Последнее лето этой Рады: отмена неприкосновенности, новый закон о выборах, досрочные выборы в парламент», «Украину защищают герои, коррупционеры грабят – это предатели», «Пусть бой наш будет победой, а победа местью» и другие.

Участники акции стоят тремя группами по политической принадлежности и держат флаги с символикой соответственно «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, Всеукраинского объединения «Свобода» и «Правого сектора»*. Также они держат черно-красные флаги.

Сбоку, возле ул. Грушевского также стоит группа митингующих, представителей «Национального корпуса «Азов». Кто-то бросил дымовую шашку на ул. Грушевского. Проезжая часть улицы пока не перекрыта.

Кроме этого к зданию Рады подошла колонна представителей Конфедерации свободных профсоюзов, которые требуют от парламента предпринять срочные действия для недопущения развала системы здравоохранения на Украине.

Ранее сообщалось, что Верховную Раду Украины оцепили силовиками.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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В Киеве пикетируют министерство здравоохранения Украины

В Киеве под Министерством здравоохранения Украины проходит митинг представителей профсоюзов против медицинской реформы.

Об этом пишет украинское издание «112 Украина».

«Большой митинг собрался под зданием Минздрава и в Мариинском парке. Сейчас часть людей зашла во двор министерства, пытается вызвать Ульяну Супрун. Большая часть людей разместилась в парке. На митинге в основном представители профсоюзов, больше медиков, но есть и авиаторы, шахтеры, учителя», — сказал корреспондент «112 Украина».

Глава Конфедерации вольных профсоюзов Украины Михаил Волынец также анонсировал поход протестующих под здание парламента.

«Мы все являемся пациентами нашей медицины, она сегодня разваливается на глазах. Мы сделали заявку, что на митинг сюда, а потом под ВР придет около 2 тыс. человек различных профессий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Верховную Раду Украины оцепили силовиками.

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Откуда берутся, как и кому служат галичанские «патриоты»

Каждый нормальный человек хоть однажды в жизни или видел, или даже соприкасался с «панами» из Галичины. Для этого не нужно даже было ехать к ним на их «свидомую батькивщину». Их раньше можно было увидеть на стихийных российских рынках, торгующими в основном продуктами домашнего приготовления.

Такой торговлей в основном, занимались «дамы» с западной Украины. А их мужья в это время оккупировали все доступные им российские стройки. Эти «паны» работали как на больших строительных площадках, так и, сколотив бригаду, выполняли различные строительные работы у индивидуальных заказчиков, строя дома, гаражи, сараи, и тому подобное.

Каждый, кто с ними хоть однажды сталкивался, не мог не обратить внимания на этих работников лома и лопаты. Мрачный вид. Тупой взгляд. Двухнедельная небритость. Немножко отстающий от моды прикид. Ну и — ни с чем несравнимое вонище.

Конечно же, любой нормальный российский заказчик в лучшие времена с этими «спецами» из Галиции, наверное, никаких бы дел иметь бы не стал. Но, учитывая то, что галичанские «заробитчане» были неприхотливы в быту, начальства боялись как огня, да и зарплату им можно было платить поменьше, чем своим родным строителям, заказчики их на работу принимали. Притом, что ежели их регулярно пинать, работали они относительно неплохо.

Такими же они были и в своей родной Галиции. Немытые. Небритые. Не умные. Работали на полях и в животноводческих хозяйствах. В космос не летали. Открытий не делали. Нобелевских премий не получали.

И глядя на эти неумытые рожи когда-то, трудно было даже представить, что вся эта, по своей сути, баранья отара, способна на те действия, зачинщиком которых, она стала на Украине. Да, эти особи имели определённый индивидуальный нрав. Ментальность и их тысячелетний быт наделили этих «панов» фантастической способностью не признавать собственные ошибки. При этом, самым тщательным образом, фиксировать ошибки чужие. Нередко повторяя их. Навряд ли найдётся такой человек, который бы стал свидетелем того, что какой-то правдивый галичанин, произнёс бы фразу: «Простите, я был не прав».

При объяснении любого своего несчастья, что случилось с ним, галичанин назовет тысячи причин, кроме одной — собственной тупости и бестолковости. Проявляя при этом завидную твердолобость. Причины, по которым на этих «панов» обрушиваются одно за одним несчастья, по их убеждению общеизвестны. Это, чаще всего, происки москалей и окружающих их соседей. Тяжёлое детство. Зависть тех, кому не повезло родиться галичанином. Глупая и продажная власть. Благоприятными факторами галичанин считает собственный ум. Трудолюбие. Собственную силу. И своеобразный галичанский нрав. А ещё — галичанское упрямство. С которым может сравниться разве что галичанская жадность. Если галичанин, что-то вбил себе в голову, то это отделить от галичанина можно только с головой.

Героизмом данные особи никогда не отличались. Ни ранее, ни ныне. Среди них нет таких, как Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин и Николай Гастелло.

Они могут кучей на одного. И ночью, с обрезами, против безоружных. Это да. Это они могут. А в открытый бой. В атаку на пулемёты они не способны. Защищать Брестскую крепость. Стоять насмерть под Москвой. Побеждать врага под Сталинградом и на Курской дуге эти мрази не умеют. Рылом не вышли. И духа у них для этого не хватит.

Так как же случилось, что эти особи, которых даже людьми назвать нельзя, в определённый момент, сыграли одну из ключевых ролей в обрушении Украины? Объединились в определённую политическую силу на подобии ВО «Свобода». Сгруппировались в локальные региональные группы. То, что их купили заокеанские «заказчики», что на них поставили, и что их подтолкнули к определённым действиям – это понятно. Вопрос в другом, как эта отара отважилась на подобные действия? Ведь события в Украине могли пойти не по их сценарию при определённых обстоятельствах. При определённых действиях со стороны их противников ситуация могла бы сложиться не в их пользу. И что бы было тогда ? Неужели же, вся эта тупоголовая масса не допускала своего поражения в данном противостоянии. На подвиги они не способны, на самопожертвование – тем более. Откуда такая смелость в схеме переворота?

До 1939 года Польская шляхта этих особей за людей не считала. Держала их за рабочий скот. Особо в отношениях с этим быдлом себя не сдерживала. В удовольствии плюнуть лишний раз в галичанскую морду себе не отказывала. И вся эта, ныне «свидомая» погань, молча сносила все ущемления, со стороны ныне «дружественной» Польши. В позу не становилась. Не огрызалась. О бунте даже не помышляла. Покорно тянула свой воз.

В 1939 году, когда Сталин всю эту галичанскую сволочь присоединил к Украине, вся эта отара Советский Союз встретила как «вызволителей». В кармане, естественно, дули крутила. Но официально радовалась до изнеможения. На честь «освобождения» от польского гнёта оды слагала. Мол, пришли братья из-за Збруча и освободили от польского произвола.

В Советском Союзе, как сегодня выясняется, галичанам тоже не всё нравилось. Но они, затаив злобу на всё советское, наступив себе на горло, приветствовали все его начинания бурными аплодисментами. И хоть не с искренней, но cхорошо отрепетированной и поставленной радостью.

В 1941 году, когда Гитлер напал на СССР, предки нынешних «свидомых патриотов» теперь уже в Гитлере увидели своего нового «вызволителя» и хозяина, который будет их любить и лелеять. Они в очередной раз с нескрываемой радостью встретили хлебом солью очередного спасителя и благодетеля. Советский Союз из разряда «вызволителей» перешёл в разряд «загарбников». А фюрер для «свободолюбивой» Галичин засиял «ясным солнышком». Тут же начали организовываться западно-украинские военные соединения, состоящие на службе у фашистов. Появились бандеры, шухевичи, мельники и прочая профашистская сволочь.

Но в Великой Отечественной Войне наступил перелом. Советские войска погнали гитлеровцев в их же логово. На Галичину снова вернулась советская власть. Все галичанские «вояки», пособники фашистов , попрятались в лесах. А остальная масса опять, «с радостью» и хлебом солью, вышла встречать «вызволителей».

В наступившей после войны мирной жизни галичане снова нашли своё место. Работали. Отмечали советские праздники. Ходили на субботники. И, как один, радовались тому, что им довелось жить в Советском Союзе. Нынешняя, самая отпетая свидомистка всея Галичины, психопатка, Ирина Фарион, в своё время не скрывала радости от вступления в комсомол. И неземного счастья от вступления в ряды коммунистической партии. Громче всех горланила слава КПСС. Училась в ВУЗе. Была парторгом факультета. Изъяснялась исключительно на русском языке. И называла Бандеру и Шухевича отпетыми подонками. А нынешний глашатый галичанской правды Олежик Тягнибок, с гордостью носил высокое звание члена ВЛКСМ. Служил в рядах Советской армии. И на русском языке присягал на верность советскому народу. И за всё время проживания в СССР не проронил ни одного слова ни о поганых москалях, ни о загарбнической политике московского Кремля.

Все сегодняшние «свидомые» мрази во время СССР клялись ему в верности и, как могли, карабкались по карьерной лестнице. Та же Фарион, оправдывая своё комсомольское и партийное прошлое, поясняла, что вступила в эти, ненавистные ей сегодня, организации только потому, что без членства в них у неё не было никаких шансов для карьерного роста…

А как же принципы? Где же была тогда сегодняшняя «свидомисть» и антисоветская и антироссийская ярость. Где же был тогда сегодняшний антироссийский оскал. Оказывается, его тогда у юной Фарион не было. Вместо оскала она в саунах одаривала своих комсомольских и партийных патронов эротическими улыбками и эротическими ласками. И о антироссийских взглядах и речах, не говоря уже о действиях , даже не помышляла.

Но в стране снова наступили перемены. Советский Союз прекратил своё существование. Галичина, привыкшая к тому, что её при таких поворотах судьбы кто-то кому-то передаёт по наследству, была немножко обеспокоена ситуацией, при которой старый хозяин, Советский Союз ушёл, а нового хозяина не появилось. Что было делать? Отделяться от Украины, к которой Галичину, по мнению самих же галичан, когда-то Сталин присоединил насильно? А к кому присоединяться ? Оставаться отдельным государством… Так а кто кормить будет? Сами-то они ни на что ведь не способны. Да и все источники к существованию, в основном, находились на территории центральной и юго-восточной Украины. Промышленность, культурные центры, наука, природные ископаемые, Административный потенциал – всё находилось за пределами Галичины и еже с нею. Так что «загарбанной» Галичине отделяться от основной Украины резона не было. Нужно было оставаться с пока ещё москальской Украиной, и ждать удобного случая. Который себя долго ждать не заставил. Заинтересованные круги в США не без помощи западно-украинской диаспоры в Канаде, недолго думая, предложили галичанам их исконное место в своих схемах – место холопов. К которому галичанам было не привыкать. И которые заняли это предложенное место с радостью. После получения галичанами согласия на услужение перед заокеанскими хозяевами, плацдарм для наступления на Украину был создан. И наступление началось. Тут же был брошен клич среди «своих». Этих «своих» отыскивали на различных общественных уровнях и в различных государственных заведениях. Начали появляться различные партийные антисоветские организации. А как же, уже можно было. Советский Союз ведь рухнул. С Москвы уже окрика не будет. В Киеве пока ещё власть была в руках коммунистов. Но половина из этих коммунистов была с западной Украины. А для них интересы «своих» были приоритетнее разваливающейся коммунистической основы. Притом, на верху властной пирамиды оказался выходец из западной Украины бандеровец Кравчук.

И разрушение страны началось. Вчерашние тупоголовые и покорные ранее галичане обрели определённую внутреннюю уверенность. Одни начали насаждать свою идеологию в Верховной Раде. Другие эту идеологию начали внедрять в жизнь — на местах. Внешняя политика стала полностью подгоняться под интересы США, и ничего общего с государственными интересами Украины, и с волей и убеждениями большинства украинских граждан того периода не имела. Во внутренней политике западно-украинскими проводниками во главу угла были поставлены воинствующая русофобия и пещерный национализм. В то же время, сторонников тесного союза с Россией иначе чем «пятой колонной», «кремлевскими агентами» и изменниками , не называли. В Украине наступило время, когда в обществе начали преобладать нравы обитателей схронов и их внуков. Обществу навязывалась галицайская русофобия, направленная на разрушение в Украине всего того, что было «за москалив». И навязывалось всё то, что зарождалось в головах «свидомых» американских холопов.

В процессе такой деятельности «свидомых» галичанских «патриотов», переросшей во всеукраинский «свидомый» маразм, нынешняя Украина дошла до того состояния, в котором она находится сегодня. На Украине в полный рост расцветает махровый укро-фашистский национализм. Не шароварный украинский, а именно укро-фашистский. Про шаровары здесь уже почти не вспоминают. На пьедестал установлены западно-украинские профашистские бандеровские ценности. И именно этот национализм ищет своих врагов, без которых он существовать не может. Для этого национализма, чтобы он утвердился в обозначенных им же рамках, нужны те, кто в эти рамки не вписывается. Кто не имеет права «на украинство». Кто не разделяет взгляды и принципы этого национализма. С кем денно и нощно нужно вести борьбу, которая проводников этого национализма, по их же мнению, возводит в ранг «патриотов» и «героев».

Не одни галичане убили Украину. Ту Украину, которую мы раньше знали, на майдане жгли и выходцы с других регионов Украины. Эти же выходцы жгли Украину в Одессе. Они же убивали её на Донбассе. Но о них попозже. Пока речь идёт о западенцах — галичанах, и таких же ублюдках из Волыни и Полесья. Которые первыми оскалили зубы, и заразили бешенством всех тех, кто вместе с ними впоследствии превратился в «патриотов» и «героев».

Возникает вопрос, а если бы не было этого детонатора в лице галичанских скотов, которые взорвали Украину, может быть и не было бы таких катастрофических последствий для Украины. Также возникает вопрос, как, на каком этапе истории, по каким причинам и при каких обстоятельствах, тупое, покорное ранее стадо, сбросило маски, и превратилось в метателей «коктейлей молотова» и безжалостных убийц. Притом, такие изменения произошли не только в галиции. Когда-то приехавшие в Днепропетровск и Харьков западенцы, ведут себя точно также, как и их сородичи во Львове и Тернополе. Нагло. Вызывающе. И агрессивно.

Если вспомнить историю, то вся эта сволочь, наглела и борзела только тогда, когда им это позволялось. Когда на Украину пришёл Гитлер, и разрешил убивать евреев и прочих несогласных, вся эта галичанская мразь, начинала убивать ненавистных ей граждан с усердием и удовольствием. Бабий Яр. Волынская резня. Хатынь, и ещё тысячи примеров, где «геройствовали» эти «свидомые» ублюдки. Когда Гитлера прогнали, вся эта «свидомая» сволочь снова натянула на себя овечью шкуру. Как только рухнул Советский Союз, и Украину начали колонизировать США, и снова было разрешено убивать несогласных, галичанская мразь тут же овечьи маски сбросила снова. И оскалила зубы.

Но, похоже, эта тупоголовая отара усвоила только половину исторического урока, согласно которому за разрешением убивать рано или поздно следует наказание за совершённые преступления. И возмездие. Сегодня «патриотам» и «героям» с галичины, и тем, кто последовал их примеру, на Украине позволено всё. Но, на смену ночи, даже самой тёмной и холодной , обязательно приходит рассвет. Хорошо бы, чтобы грядущий рассвет, для галичанских скотов — стал последним уроком…

Юстас

К оглавлению | Источник: news-front.info

Думаете, всё хорошо? — украинцы в шоке от количества новых могил «атошников» в Киеве (ФОТО)

Несмотря на то, что война в Донбассе перешла в стадию позиционных боев, потерь у украинских оккупантов меньше не становится. Об этом свидетельствуют периодически появляющиеся в Сети истеричные призывы «волонтеров» из днепропетровских или харьковских госпиталей. А вчера киевлянин разместил на своей странице в соцсети снимки, наглядно демонстрирующие, что «потерь нет». Юрий Чопенко показал свежие могилы украинских военнослужащих на Лесном кладбище Киева. Можно представить, что происходит на кладбищах ближайших к Донбассу Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. Лесное кладбище — крупнейшее на Левом берегу Киева, расположено за Лесным жилым массивом. Читайте также: «Молот» убивает военных ВСУ: Новейший украинский миномет непригоден к эксплуатации

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Янукович и Азаров должны торопиться — режим Порошенко скоро рухнет. Корнилов

Бывший президент Украины Виктор Янукович и премьер Николай Азаров должны сделать все, чтобы обелить свои имена и вывести себя и своих людей из-под санкций.

Об этом заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, пишет РенТВ.

По мнению Корнилова, политическая ситуация на Украине приближается к точке своего кипения, в стране зреют революционные настроения, режим Порошенко вот-вот рухнет. Именно поэтому Азарову и Януковичу нужно действовать быстро и решительно – «решительнее, чем во время Майдана». Им необходимо доказать, что в 2014 году в стране произошел государственный переворот, добиться признания этого факта мировым сообществом.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мечтает вернуться на родину, но понимает, что при Порошенко это невозможно, поскольку Украину захлестнули «террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией». По признанию Азарова, и он, и экс-президент Виктор Янукович юридически в различных инстанциях пытаются доказать, что три года назад на Украине случился госпереворот, власть была захвачена, нынешнее руководство страны нелегитимно, но часы этого режима практически сочтены.

В конце 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал февральские события в Киеве в 2014 госпереворотом, тем самым удовлетворив иск Комитета спасения Украины, который возглавляет Николай Азаров. Сейчас Комитет готовится подать иск в одну из международных инстанций, дабы признать факт путча на мировом уровне. Также раскрытия всей правды о Майдане планирует добиваться и экс-президент Украины Виктор Янукович.

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Законопроект о реинтеграции Донбасса — попытка Киева закрепить термин «оккупация», — депутат

Председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что законопроект киевских властей о реинтеграции Донбасса — очередная бумага, призванная в глазах мировой общественности закрепить термин «оккупация» Россией. «Сложно сказать, какой будет официальная реакция Москвы по дипломатической линии. Но после того, как я прочитал текст этого законопроекта, где постоянно упоминается об „оккупированных территориях“, для меня всё стало ясно», — сказал депутат в беседе с RT. Он отметил, что власти Украины делают всё, чтобы в плоть и кровь дипломатии, в том числе американской и европейской, входило слово «оккупация» — «оккупация» Россией. «Это означает, что в Донбассе нет никаких повстанцев, борющихся за свои права, никаких законных требований по языку и другим вопросам, а есть только „оккупация“. Понятно, что это очередная бумага, призванная в глазах мировой общественности закрепить этот термин», — уверен депутат. По мнению Калашникова, этот документ — просто оправдание действий Киева, а не попытка решить судьбу Донбасса. «Украинцы, находящиеся сейчас в „разводном“ состоянии, образно говоря, пытаются решить проблему не с женой, а с её любовником. Этот документ зачёркивает все предыдущие договорённости, и никто уже не будет вести переговоры — просто не с кем, потому что нет никаких „оккупантов“. Проще было бы Путину и Порошенко встретиться, неделю посидеть, чем бегать по столицам европейским, как это делает Порошенко, и Трампа у туалета караулить», — добавил он. Как сообщала «Русская Весна», ранее украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который должен быть рассмотрен Верховной радой Украины осенью. Читайте также: ДНР передала ООН свидетельства пыток жителей Донбасса спецслужбами Украины

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«ПриватБанк» был пирамидой, — Нацбанк Украины

Данные аудита ПриватБанка, проведенного международной компанией Erst&Young (EY), подтверждают, что финучреждение до национализации функционировало как финансовая пирамида. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. «Все выводы независимого аудитора еще раз подтвердили сделанные НБУ оценки относительно неудовлетворительного финансового состояния ПриватБанка на момент национализации и обоснованность решения государства по вхождению в капитал банка для защиты более 20 млн его клиентов и сохранения финансовой стабильности в стране. Поэтому такие решения ревизии и пересмотру не подлежат», — заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время заседания профильного комитета Верховной Рады. Резервы под обесценивание кредитов и авансов клиентов составили 184,3 млрд грн, что полностью подтверждает «дыру» в балансе банка на момент национализации и катастрофически низкое качество активов. Отрицательный балансовый и регулятивный капитал ПриватБанка по состоянию на 31 декабря 2016 года составляли 882 млн грн и минус 2,6 млрд грн соответственно. Это, в свою очередь, подтверждает необходимость дополнительной капитализации банка. Подтверждение концентрации корпоративного кредитного портфеля банка в основных сферах бизнеса бывших акционеров — среди заемщиков банка нет ни одного крупного предприятия, не связанного с группой «Приват». Существенный объем обесцененных кредитов составил 206,5 млрд грн, из них лишь небольшая часть — кредиты физлицам и малому и среднему бизнесу (14,9 млрд грн). По мнению НБУ, это говорит о рискованной кредитной политике, которая проводилась бывшим менеджментом. «Для сравнения: объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 млрд грн. То есть в банке до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. ПриватБанк был финансовой пирамидой», — подчеркнули в НБУ. Из 178,4 млрд грн кредитов юридическим лицам и 15,3 млрд грн финансового лизинга залогами обеспечены лишь 23,7 млрд грн. «Из-за отсутствия залогов заемщики не заинтересованы в погашении кредитов, а взыскание задолженности в судебном порядке является сверхтяжелым», — пояснили в Нацбанке. Замглавы НБУ сообщила, что аудиторы не подтверждают достоверность данных, изложенных в годовом отчете ПриватБанка 2015 года, акцептованного предыдущим аудитором — PwC. «Фактически это означает, что обесценивание кредитов могло произойти как в 2016, так и в предыдущие годы «, — добавила она. По ее словам, в задачи EY не входило изучение проблематики инсайдерских кредитов ПриватБанка в рамках подготовки заключения отчетности банка по 2016 год. Подтверждение инсайдерского характера кредитов, предоставленных ПриватБанком бывшим связанным лицам, входит в перечень задач forensic audit, который должен завершиться до конца сентября этого года. «Иски, которыми обжалуется национализация [ПриватБанка], не могут привести к возврату банка предыдущим владельцам, ведь, согласно статье 41 закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные акции банка, и такие акции не могут быть истребованы у государства в пользу предыдущего владельца», — подытожила Рожкова.

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Трамп поставил ультиматум Порошенко

Если Киев не пойдет по задекларированному пути выполнения «Минских соглашений», то между Западом и Россией будет заключена сделка за спиной Украины. Об этом в эфире сетевого канала UMN заявил экс-представитель Украины в Минской контактной группе Роман Бессмертный.

По его словам, у Петра Порошенко грядут большие проблемы, которые будут нарастать вместе с вовлечением новой администрации США в украинскую проблему.

«Тема войны для этих людей была спасательным кругом, они за неё держались. Но дело в том, что получилось так, что в США к власти пришли люди, которые не меряют моральными понятиями, они меряют конкретными делами, деньгами и так далее. С ними на тему войны поговорить будет невозможно — они будут требовать конкретных действий, шагов, отчетов и поступков, а не разговоров. А это значит, что будут очень большие проблемы», — заявил Бессмертный.

По его словам, Киеву придется начинать выполнение Минских соглашений.

«При таком поведении внутреннего истеблишмента и нежелании идти путем, который они сейчас задекларировали, будут демонстрироваться совсем другие шаги… Мне недавно пришлось принять участие в таком телемосте «Москва-Вашингтон-Киев» и я там со стороны наших американских друзей слышал очень простые вещи – «если Киев не опомнится, то тогда будет сделка», и дальше все просто… Это будет демонстрироваться на раз», — заявил Бессмертный.

Он утверждает, что именно с Минском-2 связаны визиты высокопоставленных представителей США и НАТО на Украину.

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Украинцы не могут отказаться от гражданства без указа президента, — миграционная служба

Украина по-прежнему будет считать своими гражданами украинцев, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, заявил «Общественному радио» пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько. «Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе „О гражданстве Украины“, и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины», — сказал Гунько. Он подчеркнул, что «прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины», других вариантов нет. Российское законодательство предполагает упрощенный порядок вступления в гражданство России иностранцев-носителей русского языка. Чтобы воспользоваться этим правом, они должны получить согласие иностранного государства на выход из имеющегося у них гражданства и представить этот документ в МВД России. Однако в среду Госдума приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, а справка от уполномоченных органов Украины не потребуется. Читайте также: Опубликован законопроект о реинтеграции Донбасса

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План Макрона

Еще один план по поводу того, что делать с ситуацией на Украине. На этот раз от нового президента Франции. http://news.liga.net/articles/politics/1 4786052-plan_makrona_i_status_donbassa_c hto_eto_i_zachem_eto_nado.htm – цинкPS. Это просто какое-то дежавю – первые два пункта просто дублируют то, что уже прописано в минских соглашениях. От того, что эти пункты перенести в другой план, выполнять их все равно не будут.Пункт №3 – тоже острое дежавю – уже полтора года пытаются демилитаризировать ряд пунктов, например Станицу Луганскую Результат примерно тот же самый, что и с первыми двумя пунктами.Пункт №4 – тоже ничего нового, все это уже было. Даже тему вооруженных наблюдателей ОБСЕ обсуждали.Пункт №5 – опять пункт минских соглашений – скоро как 3 года, а всех пленных так и не поменяли.То есть, то что исходит от Макрона, не "Новый план", а компилляция из уже существовавших пунктов минских соглашений и дополнительных попыток хоть как-то обозначать прогресс в урегулировании. А сколько было воплей про "новое видение Макрона".Касательно сделки – отмените признание документов ДНР и ЛНР в России и верните предприятия украинским олигархам, а мы в ответ прекратим блокаду, то это обмен заведомо неравноценный, где Кремль под видом "нового плана" пытаются вынудить к существенным уступкам. Перспективы данного "плана" видятся столь же "безальтернативно успешными", как и перспективы минских соглашений.

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ДНР: Киевская хунта отложила проект по реинтеграции из-за «нормандской четверки»

Рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса было отложено из-за позиции лидеров стран-участниц «нормандского формата» об отсутствии альтернативы минским соглашениям, считает представитель руководства Донецкой Народной республики Александр Костенко.

«Лидеры стран-участниц «нормандского формата» ясно выразили свою позицию — альтернативы «Минску» не существует и Украина понимает, что оспорить данную позицию без конкретных аргументов не удастся, по крайней мере в ближайшее время. Потому и отложили рассмотрение законопроекта (о реинтеграции Донбасса — ред.) в долгий ящик, пока не придумают способ убедить нормандских лидеров в обратном. А способы в Украине одни — война, провокации, ложь и клевета», — сказал Костенко.

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Волонтер «дядя Ваня»: В Донбассе придется предпринимать фильтрационные шаги

Вот уже несколько лет Киев проявляет нешуточную агрессию в адрес «непокорных» жителей Донбасса. Ради сохранения стабильной финансовой помощи из европейских фондов власти Украины отказываются признавать наличие гражданской войны в стране и ради скорейшего подавления «мятежа» даже готовились изменить законодательство своей страны, но после встречи с Трампом и назначения нового «надзирателя» Курта Волкера временно приостановили свои инициативы.

Теперь же украинские активисты, а также общественные и политические деятели выдумывают новые способы реинтеграции Донбасса.

Ветеран так называемого АТО, волонтёр Иван Савельев, которого на фронте называли «дядя Ваня», рассказал национальным СМИ о своем личном плане по возвращению народной любви и неподконтрольных Киеву территорий. По мнению активиста, Киев сможет добиться лояльности местного населения, продемонстрировав то, чего Украина добилась и как развилась за последние годы.

«Нужно понимать, что Украина за прошедшие четыре года сильно шагнула вперёд. Если нас сейчас собрать и вернуть в осень 2013 года, то мы бы смотрели на все большими глазами и не понимали, где мы находимся», – заявил он.

Вероятно волонтер посчитал «успехами» падение ВВП, рост курса доллара по отношению к гривне, потерю Крыма, снижение уровня жизни, безработицу и гражданскую войну.

При этом, по мнению «АТОшника», очень скоро многие недовольные граждане ДНР и ЛНР просто сами покинут Украину, еще до прихода ВСУ. После этого, по его словам, властям придется всего лишь совершить ряд «фильтрационных шагов», чтобы окончательно очистить общество.

«Люди, которые находятся в оккупации, с моей точки зрения, часть народа просто уйдёт в Россию, а часть останется».

Примечательно, что в соответствии с идеей украинца, после такого легкого возвращения Донбасса, тем же способом Киев сумеет вернуть и Крым.

Украинцы убеждены в своем безоговорочном величии, однако вряд ли все это заставит Донбасс забыть о постоянных атаках ВСУ, терактах, диверсиях, блокадах и жертвах среди мирного населения, которые им в избытке обеспечил Киев. Порошенко не идет на дипломатические меры в урегулировании конфликта на востоке Украины и вряд ли когда-то вновь сумеет заработать хорошую репутацию у уничтожаемых его армией людей.

Евгения Полякова

«Малой» защищает Новороссию со Славянска. Мы призываем всех неравнодушных людей России откликнуться на наш призыв и оказать посильную помощь защитнику Новороссии.

В настоящий момент необходима помощь в лечении и реабилитации:

Необходимо 180 тысяч рублей — 20 дневный курс лечения, входит медицинские обследования, медикаментозное лечение, процедуры, восстановление функции.

По итогам сбора средств как всегда будет опубликован отчет.

Реквизиты для помощи:

1. Карта Сбербанка 4276 3801 6680 6872 Владимир Орлов

2. Яндекс Деньги 410014744876811

Для карт других банков и с телефона:

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