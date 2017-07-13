Названы самые богатые чиновницы России

Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных госслужащих России. В расчет принимался задекларированный доход чиновниц в 2016 году.

Татьяна Соломатина

Лидером десятки стала член комитета Госдумы по охране здоровья, единоросс Татьяна Соломатина. В прошлом году 61-летняя чиновница заработала 56,2 млн рублей. На запрос издания об источниках дохода Соломатина ответила, что с 4 октября 2016 года является депутатом и получает зарплату.

Никаких иных доходов с этого времени не получаю. Источники доходов задекларированы в соответствии с законом РФ, связаны с владением определённым имуществом, — сообщила она.

Людмила Нарусова