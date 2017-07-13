Названы самые богатые чиновницы России
15:38. 13 июля 2017 Просмотров - 320 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных госслужащих России. В расчет принимался задекларированный доход чиновниц в 2016 году.
Татьяна Соломатина
Лидером десятки стала член комитета Госдумы по охране здоровья, единоросс Татьяна Соломатина. В прошлом году 61-летняя чиновница заработала 56,2 млн рублей. На запрос издания об источниках дохода Соломатина ответила, что с 4 октября 2016 года является депутатом и получает зарплату.
Никаких иных доходов с этого времени не получаю. Источники доходов задекларированы в соответствии с законом РФ, связаны с владением определённым имуществом, — сообщила она.
Людмила Нарусова
На втором месте оказалась 66-летняя сенатор, член Совета Федерации Республики Тыва Людмила Нарусова, она же мать телеведущей Ксении Собчак. Доход чиновницы составил 26,7 млн рублей.
В собственности Нарусовой — два земельных участка общей площадью более 3 тысяч кв. м, дом (363 кв. м), три квартиры (общая площадь — почти 850 кв. м, в двух из них ей принадлежит 1/3 доля), а также доли в двух нежилых помещениях и легковой автомобиль.
Ольга Епифанова
30-летняя зампредседателя Госдумы в 2016 году получила 24,5 млн рублей. Чиновница владеет двумя земельными участками общей площадью более 1000 кв. м, двумя жилыми домами (почти 500 кв. м). Также у нее в собственности две квартиры (почти 400 кв. м), легковое авто и грузовик.
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году задекларировала 22,9 млн рублей. 68-летняя экс-мэр Санкт-Петербурга может похвастаться квартирой площадью 300 кв. м и тремя земельными участками (6,5 тысячи кв. м). Также в пользовании чиновницы служебная дача площадью 730 кв. м.
Елена Панина
Член комитета Госдумы по международным делам получила за год 16,5 млн рублей. Согласно декларации, в собственности 68-летней Елены Паниной две квартиры общей площадью примерно 300 кв. м и два машино-места, а также легковой автомобиль.
Далее в рейтинге идут член комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова, зампредседателя правительства Ольга Голодец, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и член комитета Госдумы по вопросам семьи
и член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко.
К слову, совсем недавно Forbes представил рейтинг самых состоятельных чиновников России
https://www.ridus.ru/news/2569...
P.S.Вот такие вот, у нас есть богатые народные избранницы, да, помогите больным детям,а то ведь постоянно просят по телевизору поделитесь с малоимущими, тем что заработали, "тяжким непосильным трудом", да еще наверное " как рабы на галерах"
luka brazi
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