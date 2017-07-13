Lifehack по-русски или Как ПРОСТО улучшить качество жизни…Современная медицина

Доброго здравия всем подписчикам и просто читателям!

Сегодня в серии "Lifehack по-русски или Как ПРОСТО улучшить качество жизни.." давайте рассмотрим тему современной медицины... ещё раз...

Тем, у кого может создаться впечатление, что я ПРОСТО наезжаю на медиков, должен сказать, что я отдаю себе отчёт в том, что в сфере здравоохранения работают мои знакомые, соседи, родственники, такие же люди, как и я.

Я ПРОСТО понимаю, что современная медицина является частью современного БИЗНЕСА, слоганом которого стала следующая фраза: "БИЗНЕС, НИЧЕГО ЛИЧНОГО".

И вот эту медицину, как часть ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА, я и хотел бы показать вам.

Вначале напомню тем, кто впервые читает тему "Lifehack по-русски..", что это такое в моём понимании.

Ну что, начнём обзор?

Так что, наша жизнь - это "танцы" вокруг 5-ти процентов? Хотя нет, вот ещё одни цифры, побольше.

10 - 15 процентов клеток мозга, все остальные ждут своего часа, чтобы приступить к развитию сверхспособностей. Как жаль, что многие так и не смогут дождаться этого часа! ( Вы знаете, что у человека задействовано в среднем околовсе остальные ждут своего часа, чтобы приступить к развитию сверхспособностей. Как жаль, что многие так и не смогут дождаться этого часа! ( источник

Человек - это Дух, Душа и Телесная Сущность, пишет проф.Неумывакин И.П.

Человек - это информационно-энергетическая система, сообщает писатель Лазарев С.Н.

А вот как здорово выразилась публицист Воеводина Т.В., дополняя строки из Библии:

Мужчина и женщина - это не отдельные существа.

Это две ипостаси одного - человека. (источник)

Очень классно высказался кардиохирург Лео Бокерия о том, что

А вот мнение об официальной генерал-лейтенанта медицинской службы в отставке Неумывакина И.П., высказанное им в 2008 году:

P.S.В рамках проекта "Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" будет опубликован метод приведения в норму повышенного давления по Неумывакину, проверенный на себе, ПРОСТОй, копеечный и ОЧЕНЬ эффективный способ.

Любопытная подборка цитат о медицине англоязычных докторов из книги "Учебник здоровья" Николая Фомичёва...

вспомнилась ранее прочитанная статья (привожу отрывок)...

Насколько смертоносна медицина, становится очевидным, когда происходят забастовки врачей. Когда в 1976 году в столице Колумбии, Боготе, все врачи, за исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня, уровень смертности упал на 35 процентов. Представитель Национальной ассоциации похоронных бюро заявил: «Это может быть совпадением, но это факт».

То же самое произошло в Израиле в 1973 году, когда врачи ограничили общение с пациентами до 7 000 приемов против прежних 65 000. Забастовка продолжалась в течение месяца.

Пока в Израиле в течение месяца бастовали врачи, количество госпитализированных больных сократилось на 85%. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле упал на 50 процентов. Такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей, которая состоялась за двадцать лет до этого.

В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18 процентов, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки. Было проведено на 60% меньше операций и, вот парадокс, в большинстве случаев необходимость в операциях отпала «сама собой»!

Увы, во всех зарегистрированных случаях по окончанию забастовки смертность моментально поднимается до своего обычного уровня. (источник)

Принципы ИСЦЕЛЕНИЯ организма: мы есть то, что у нас усваивается.. Принципы ИСЦЕЛЕНИЯ организма: мы есть то, что у нас усваивается.. https://cont.ws/@infobazasm/28...

Болеет ребенок? Лечите МАМУ и ПАПУ. Болеет ребенок? Лечите МАМУ и ПАПУ. http://pandoraopen.ru/2016-06-...

Что необходимо сделать в первую очередь?

Что ВАЖНО и НУЖНО знать в первую очередь?

Вот всего несколько причин, по которым чистая вода ежедневно необходима вашему организму:

Вода - "денежный поток" тела, главный источник энергии.

Вода - связующий материал архитектурного проекта клеточной структуры.

Вода защищает от повреждений ДНК и повышает эффективность восстановительных механизмов - она уменьшает количество аномалий в ДНК.

Вода значительно повышает эффективность иммунного механизма спинного мозга, где формируется иммунная система (все ее механизмы, включая противораковые).

Вода - главный растворитель витаминов и минералов. Она растворяет пищу, обеспечивая процессы метаболизма и усвоения.

Вода заряжает пищу энергией, после чего в процессе пищеварения частицы пищи обретают способность передавать эту энергию организму. Вот почему без воды еда не имеет абсолютно никакой энергетической ценности для тела.

Вода осуществляет транспорт всех веществ в организме.

Вода увеличивает способность эритроцитов к накоплению кислорода в тканях. Проникая в клетку, вода приносит в нее кислород и уносит отработанные газы для выведения из организма легкими.

Вода доставляет в печень и почки токсичные отходы из различных частей тела для окончательного удаления. Вода - основной смазочный материал в суставах. В позвоночных дисках вода создает амортизирующие водяные подушки.

Вода - самое лучшее и мягкое слабительное средство.

Вода помогает снизить риск инсультов и сердечных приступов.

Вода предохраняет от закупорки артерии сердца и мозга.

Вода - важнейший элемент систем обогрева (электризация) и охлаждения (пот) организма.

Вода дает нам электрическую энергию для всех мозговых функций и в первую очередь для мышления.

Вода необходима для производства всех гормонов, включая мелатонин и нейротрансмиттеров, включая серотонин.

Вода повышает работоспособность, улучшает фиксацию внимания.

Вода - самый лучший тонизирующий напиток без побочных эффектов.

Вода помогает снимать депрессию стресс и тревогу.

Вода восстанавливает сон.

Вода придает нам энергию молодости и помогает снять усталость.

Вода разглаживает кожу, убирая эффект старения.

Вода усиливает блеск в глазах.

Вода повышает иммунитет при смене климатических условий, а также помогает в борьбе с инфекциями и образованием раковых клеток.

Вода разжижает кровь и препятствует ее свертыванию в процессе циркуляции.

Вода и сокращения сердца создают волны, не позволяя оседать на стенках кровеносных сосудов твердым веществам. Потребление воды помогает отличить ощущение жажды от голода..

Вода - самое лучшее средство для снижения веса.

Вода расчищает токсичные отложения в организме.

Вода повышает способность к достижению целей, объединяя функции мозга и тела.

Вода помогает предотвратить потерю памяти при старении.

Вода помогает избавлению от вредных привычек, включая тягу к алкоголю и наркотикам...

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Организм человека примерно на 75% состоит из воды.

Именно посредством воды происходит энергоинформационное управление всеми жизненными процессами в организме, причем необходимым условием для его здорового существования является обязательное наличие в организме структурированной воды.

Каждая клетка в организме в норме окружена структурированной водой.

Биологические свойства такой воды обусловлены ее химическим составом и физическими свойствами, а также определенным соотношением одиночных и сгруппированных молекул воды.

Любая вода, поступающая в организм, обязательно структурируется, для чего организм затрачивает свою жизненную энергию.

Так как воду мы потребляем ежедневно, то нетрудно представить себе, какое огромное количество энергии организм вынужден расходовать на ее переструктуризацию.

Плохая вода, по большому счету, является оружием массового уничтожения, только уничтожение это происходит медленно и потому незаметно.

Чтобы можно было облегчить работу организму по переструктуризации воды, необходимо обращать серьезное внимание на качество потребляемой воды, и тогда мы сможем сохранить свою жизненную энергию для других целей. Вот почему необходимо, чтобы потребляемая вода по своим основным характеристикам как можно точнее соответствовала водной среде нашего организма. А значит такая вода:

— должна быть слабощелочной (pH в пределах от 7,0 до 8,0)

— ее окислительно-восстановительный потенциал должен иметь значение минус 100-200 милливольт

— должна быть структурированной

— должна иметь оптимальную минерализацию и коэффициент поверхностного натяжения

— должна отсутствовать тяжело-изотопная вода (HDO, D2O).

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Всего 12 констант определяют жизнь человека. Нарушение любой константы приводит к заболеванию и, в конечном итоге, смерти. Практически все константы связаны напрямую с количеством воды в организме человека.

Холестерин. Норма 6,5.

Температура тела. Норма 36,6

PH крови 7,43.

Сахар крови 5,5.

Вес = (рост – 100)+- 10 кг

Суточное количество мочи 1,5л

Гемоглобин 100-130

Число сердечных сокращений 78

Артериальное давление 120/80

Частота дыхательных движений 16

Количество лейкоцитов 4000

Билирубин 20

Я решил эту проблему с питьевой водой для своей семьи, приобретя фильтр российской разработки мембранного типа в феврале этого года.

Простейший тест, чтобы определить степень проблемности (болезненности) человека..

На мой взгляд, этим тестом нужно проверять работников любой сферы деятельности и не подпускать к работе тех, у кого и за минуту руки не отреагировали, т.к. пользы для дела они не принесут точно.

А как за пять-десять минут привести человека в нормальное адекватное состояние - это другая история..

М-да...тема раскрыта, как я вижу, только частично, придётся ещё поднапрячься пару-тройку раз...

С уважением - В.Л.

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