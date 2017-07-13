«Лесные братья»: героизация бандитов по заказу НАТО

Все, это уже за гранью: моральные уродцы опубликовали на страничке НАТО в Twitter трейлер фильма «Лесные братья. Битва за Балтию». Натовцы восхваляют пособников нацистов, чьи руки по локоть в крови невинных. Не «национальные партизаны», как сейчас их называют в Латвии, а военные преступники, уничтожающие мирное население и вылизывающие пятки СС.

Но вернемся к этой пародии на исторический фильм: время действия – 1946 год. Сюжетная линия - два десятка латышских лесных братьев атакуют отряд из пяти сотен советских военных. По ходу трейлера можно прослушать и жалкие объяснения очевидцев тех «громких событий».

Впрочем, начало довольно смешное: 20 вояк - «партизан» против 500 советских военных. Но победа, я так понимаю, обязательно будет за «Forest Brothers»? Кто бы сомневался, что фашистские шавки захотят реабилитации на мировом уровне? А перекроить историю на свой лад им поможет Альянс?

И ведь какое громкое название – документальный фильм: «Это история о Лесных братьях, которые сражались с советской армией за свою родину после Второй мировой войны».

Оправдание собственного позорного бегства от заслуженного наказания за убийства проговаривается для зрителей далее: «После Второй мировой войны партизаны со всей Балтии исчезли в лесах, чтобы вести самую кровопролитную партизанскую войну в Европе против оккупирующих советских войск».

Вот как? Натовское руководство раскрыло карты и открыто признало, что поддерживает нацизм? По-другому и не объяснить, почему натовцы закрыли глаза на тот факт, что в рядах т.н. «лесных братьев» воевали бывшие легионеры СС и пособники немецких оккупантов. В Латвии их отряды состояли большей частью из вояк Латышского легиона СС.

Зачем вспоминать и о таких мелочах, как террор против населения Латвии, Литвы и Эстонии? Так, в течение 1944-1958 годы от их рук в Литве погибло более 25 тысяч человек, из них около 23 тысячи — литовцы. Партизанская борьба за независимость? Или уничтожение несогласных?

Подобные «документальные фильмы» преследуют только одну цель: героизация ублюдков в глазах мировой общественности и планомерное уничтожение исторической памяти о событиях середины XX века. Если лесные братья – борцы за независимость, значит, СССР – захватчик, поработивший независимые балтийские республики? Значит, Гитлер и его орда - милейшие люди, решившие уничтожить только коммунистов, но несущие светлое будущее народам Прибалтики?

А еще этот фильм отлично подпитывает националистические настроения в странах Балтии, еще больше отторгая ее население от России. Предательство Прибалтики подкрепляется и милитаристскими устремлениями Альянса, желающего окончательно подмять под себя регион. Но мы молчать не будем, и правду скрыть не позволим. Конечно, НАТО лесные братья близки… Натовцы же оправдали свои действия в Югославии, когда уничтожали свободный народ.

Но Россия молчать не станет. Об этой жалкой пропагандистской пародии на историю уже высказалась Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Теперь пора дать слово историкам, политологам, журналистам и военно-историческим обществам, которые не должны позволить подобным извращениям существовать. НАТО нацелилось на пересмотр Нюрнберга? Бандеровских уродов уже объявили на Украине героями, теперь прибалтийские отморозки реванша захотели?

Еще жестче высказался Дмитрий Рогозин, которому попытался вякнуть в ответ депутат Европарламента от Латвии («Единство») Артис Пабрикс:

Если кто забыл, напомню: Артис Пабрикс, историк по образованию, но память у него избирательная. Про фашистов и их пособников среди лесных братьев он не помнит, но твердо верит, что Россия должна извиниться за преступления коммунистического режима и оккупацию Прибалтики. Конечно же, он расставляет акценты не на существовании пособников нацистов, а на присутствии советских военных в стране после 1945 года.

Пользователи соцсетей, впрочем, ему уже ответили:

Вот такие дела… До этого мы клеймили позором престарелых упыренышей, затаившихся в канаве от возмездия за свои преступления, и новоявленных наци, а теперь их ряды пополнили натовцы. Пожалуй, контингент НАТО в любой точке мира стоит так называть: Европа и США поражены вирусом нацизма и мечтают взять реванш в борьбе против России.

В прошлом веке нам пришлось уничтожить фашистских отморозков, но часть их сбежала благодаря западным покровителям. В XXI веке нам придется окончательно зачистить мир от фашистской заразы. Все к тому идет… Ведь в чем особенность этой идеологии? Она не способна удержаться в пределах одного или даже нескольких государств? Да, ей требуется все больше пространства, все больше жертв и, самое главное, нужна цель!

Пазл сложился окончательно. НАТО подписало себе приговор. Остальное лишь дело времени…