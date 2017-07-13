Латвия 1946

...выдавливая из республики русское население, Латвия сегодня заговорила об… иммиграции! ...говорит экономист Айнар Комаровскис. — В Латвии неправительственные организации уже проводят семинары...и почему-то объявили Латвию рынком. Латвия по численности населения и...