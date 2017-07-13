Латвия 1946
10:11. 13 июля 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Никогда такого не было и вот опять.
1. 11 июля в официальном твиттере НАТО появился хвалебный ролик о "лесных братьях" – https://twitter.com/NATO/status/88476917
2. МИД разразился нервной реакцией http://tass.ru/politika/4410195, мол как так-то, хотя как известно и у нас то защитят диссертацию о "неоднозначности Власова", то табличку Маннергейму повесят, то про "кровавого тирана" мантры зачитают.
3. Тезис "Чем дальше от Сталина – тем ближе к Гитлеру", вполне наглядно реализуется в современной Европе – прийдя к полному отрицанию Сталина, вполне логично торжествует линия на героизацию тех, кто воевал против Сталина.
4. Если о реабилитации Гитлера речь пока всерьез не идет, то вот героизация коллаборационистов Восточной Европы идет полным ходом – это целенаправленная программа имеющая не только историческое значение.
5. Основной смысл этой программы – на базе очернения советской истории и демонизации Сталина и СССР, продолжать формирования глубоко антироссийской идентичности, необходимой для проведения текущей политики против РФ,
6. Наши борцы с "проклятым советским прошлым" этой линии откровенно подыгрывали и подыгрывают, создавая прецеденты, которые еще во время истории с Маннергеймом расписал Дюков https://lenta.ru/columns/2016/06/23/pite
7. Протесты и негодования тут уже ничего не изменят – Европа уже давно и старательно "не замечает" бандеровцев на Украине и открытые марши "ветеранов СС" в Прибалтике. Это вполне сознательная политика, а не "невнимательность".
8. То, что данная тема появилась в официальных информационных каналах альянса, говорит о том, что использование темы "позитивного" коллаборационизма для информационной войны признается желательным на официальном уровне.
Что нужно делать помимо "озабоченности":
1. Пресекать любые попытки реабилитации коллаборационизма или союзников Гитлера у нас в стране и влиять на этот процесс в тех странах, с которыми у России нормальные отношения.
2. Прекратить любые проявления политики "платить и каяться" с попытками понравится тем, кто пляют вам в лицо. Лебезение перед Финляндией (Маннергейм) или Польшей (Катынь) воспринимается как слабость и приглашение продолжать.
3. Активизировать публикацию архивных документов связанных с преступлениями коллаборационистов и гитлеровских пособников, а также связи этих организаций с США и НАТО после окончания второй мировой войны.
4. Снять наконец свои фильмы о массовом убийстве пленных красноармейцев в Польше, борьбе с "лесными братьями" и "бандеровцами" (с демонстрацией задокументированных зверств), массовых убийствах русского населения финами в Выборге.
Игра в поддавки в этом вопросе уже давно перестала быть только исторической проблемой. Продвижение тематики коллаборационизма и его прославление, на данном историческом этапе является инструментом военно-политической пропаганды обосновывающей в числе прочего, продвижение НАТО на восток и развертывание военной инфраструктуры альянса непосредственно у границ с Россией, где на смену историческим "бандеровцам" и "лесным братьям" пришли их современные наследники в обнимку с морской пехотой США и танками с крестами. Наши разоблачатили "кровавого прошлого", которые последние чертверть века прямо или косвенно этому подыгрывали, забыли нехитрый тезис Расула Гамзатова: : «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки».
Источник: colonelcassad.livejournal.com