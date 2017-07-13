Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика, События

Крым наш, или как в базу «Миротворец» блогера внесли

18:46. 13 июля 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

nikak_ne_nalyubuyus

Керченский блогер Кирилл Мазилов получил свою минуту славы, когда его внесли в базу сайта «Миротворец». Причиной послужила его деятельность в Интернете: блогер публиковал видео и фоторепортажи про Крым. Украинских националистов, наверное, перекосило, когда они увидели, насколько активно Кирилл поддерживает возвращение Крыма к России.

Мазилова укронацисты быстренько причислили к российским «оккупантам», а данные с персональной странички плюс ссылки на его социальные сети выложили в открытый доступ на своем сайте. А что же блогер? Полагаете, переживает? Наоборот, он только уверился в правильности своих решений и намерен продолжить работу в этом направлении.

 

snimok

Нацистам остается только локти кусать от собственной беспомощности. Попробуй достать Мазилова на территории России, проблем не оберешься. Это Вам не Олеся Бузину с Олегом Калашниковым в базу «Миротворца» вносить, под удар подставляя.

 

kerch

Неугодное Киеву «творчество» блогера знакомит людей с достижениями Крыма, рассказывает о переменах в жизни крымчан, надеждах на будущее и нежелании возвращаться когда-либо в состав Украины. Так что, причин для бешенства у националистов вполне хватает:

22

senov

 

 

Да и главу республики Крым Сергея Аксенова в Киеве недолюбливают. Он много раз говорил, что Украине пора попрощаться с Крымом. А фотография была сделана во время закладки на судоремонтном заводе «Залив» малого гидрографического судна проекта 19910 «Амур». Табличку тогда Аксенов прикручивал на пару с вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным и командующим Черноморским флотом Александром Витко.

Теперь ясно, почему блогер оказался в списке «оккупантов»… Порошенко сейчас пытается таскать каштаны из огня чужими руками, уговаривая Евросоюз потребовать от России возвращения Крыма под контроль Киева. ЕС ограничивается введением антироссийских санкций, а вот вводить иностранный военный контингент не торопится. В Брюсселе прекрасно понимают, что Порошенко давно мечтает захватить Крым и Донбасс силой.

Но Европа не желает подставляться, поэтому возвращение Крыма Украине для нее не критично. Только США этого хотят, ведь еще до 2014 года они планировали разместить на полуострове военную базу. Порошенко поэтому и называет россиян «оккупантами», которые якобы превращают Крым в «остров угроз», где нарушаются права человека.

К тому же, он стремится превратить Москву в одну из сторон конфликта, чтобы разорвать минские соглашения и развязать себе руки. К слову, представителям ЕС по окончанию саммита ЕС-Украина не понравилось, что Киев им приписал признание европейских устремлений Украины. Вот такие интересные дела творятся. Не знают нацики, как заглушить правду о положении дел на полуострове, продолжая пополнять свой «список врагов».

Ну, а нам и дела нет до их душевных терзаний. Крым снова российский и это главное. «Миротворец» же просто список хороших людей, чьих взглядов и поступков боятся бандеровские упыри.

 

 

Метки: "миротворец", блогер, Киев, крым, крым / россия / новороссия / украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 апреля 2015
... нашей съемочной группе передовые позиции. Как наши ...республики. На базе бригады создан ... ВОГи. Батальон «Миротворец», который только недавно...тысяч нездоровых украинских блогеров. Крым никто не вернет...Писателем-публицистом, волонтером или, как в песне у...
Сводки от Ополчения Новороссии на 13 марта 2015
...лет тюрьмы или пожизненное заключение. Как известно, ... пункта Старый Крым к 12 марта... работы», и наши силовики стараются обеспечить... «база данных террористов» — сайт «Миротворец». Почему вдруг «миротворец»?...», — заявил советник блогера Авакова Антон Геращенко....
Новости Украины и Новороссии 02 мая 2017
...Причины как раз кроются в нежелании или в ... Front предоставил поэт, блогер Филипп Экозьянц. «Все...ее выступления в Крыму. Европейский вещательный ... сюда, должны уважать наши этнические права. Люди...Дмитрий Певцов пополнил базу сайта «Миротворец» Российский актёр...
Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2017
...проехать в Крым или из Крыма. Аналогичная...отправить умереть наших парней, ...заявил он. Блогер Александр Аронец ..., захватили базу крымскотатарсокого батальона... "Днепр", "Донбасс", "Миротворец","Свитязь", "Херсон" ,...состояние характеризуется как стабильно тяжёлое....
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2015
... уничтожить, запретить наш язык, сломить нашу волю, — ...и сохранено в базах данных сайта «Миротворец». Напомним, ...а не как раньше — по литрам или бакам. Это...МВД Украины шантажирует блогера Анатолия Шария подачей... Украинский киборг: Потеряли Крым, потому что не ...
Новости Украины и Новороссии 16 августа 2016
...дочерью журналиста и блогера Мирославы Бердник,... попросят доказательств. Наша линия защиты, ...подготовки диверсий в Крыму. По словам... властью реформ или затянувшаяся война ... одиозном сайте «Миротворец» разместил не ...отметили его в базе, как человека пересекшего ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>