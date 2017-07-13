Крым наш, или как в базу «Миротворец» блогера внесли

Керченский блогер Кирилл Мазилов получил свою минуту славы, когда его внесли в базу сайта «Миротворец». Причиной послужила его деятельность в Интернете: блогер публиковал видео и фоторепортажи про Крым. Украинских националистов, наверное, перекосило, когда они увидели, насколько активно Кирилл поддерживает возвращение Крыма к России.

Мазилова укронацисты быстренько причислили к российским «оккупантам», а данные с персональной странички плюс ссылки на его социальные сети выложили в открытый доступ на своем сайте. А что же блогер? Полагаете, переживает? Наоборот, он только уверился в правильности своих решений и намерен продолжить работу в этом направлении.

Нацистам остается только локти кусать от собственной беспомощности. Попробуй достать Мазилова на территории России, проблем не оберешься. Это Вам не Олеся Бузину с Олегом Калашниковым в базу «Миротворца» вносить, под удар подставляя.

Неугодное Киеву «творчество» блогера знакомит людей с достижениями Крыма, рассказывает о переменах в жизни крымчан, надеждах на будущее и нежелании возвращаться когда-либо в состав Украины. Так что, причин для бешенства у националистов вполне хватает:

Да и главу республики Крым Сергея Аксенова в Киеве недолюбливают. Он много раз говорил, что Украине пора попрощаться с Крымом. А фотография была сделана во время закладки на судоремонтном заводе «Залив» малого гидрографического судна проекта 19910 «Амур». Табличку тогда Аксенов прикручивал на пару с вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным и командующим Черноморским флотом Александром Витко.

Теперь ясно, почему блогер оказался в списке «оккупантов»… Порошенко сейчас пытается таскать каштаны из огня чужими руками, уговаривая Евросоюз потребовать от России возвращения Крыма под контроль Киева. ЕС ограничивается введением антироссийских санкций, а вот вводить иностранный военный контингент не торопится. В Брюсселе прекрасно понимают, что Порошенко давно мечтает захватить Крым и Донбасс силой.

Но Европа не желает подставляться, поэтому возвращение Крыма Украине для нее не критично. Только США этого хотят, ведь еще до 2014 года они планировали разместить на полуострове военную базу. Порошенко поэтому и называет россиян «оккупантами», которые якобы превращают Крым в «остров угроз», где нарушаются права человека.

К тому же, он стремится превратить Москву в одну из сторон конфликта, чтобы разорвать минские соглашения и развязать себе руки. К слову, представителям ЕС по окончанию саммита ЕС-Украина не понравилось, что Киев им приписал признание европейских устремлений Украины. Вот такие интересные дела творятся. Не знают нацики, как заглушить правду о положении дел на полуострове, продолжая пополнять свой «список врагов».

Ну, а нам и дела нет до их душевных терзаний. Крым снова российский и это главное. «Миротворец» же просто список хороших людей, чьих взглядов и поступков боятся бандеровские упыри.