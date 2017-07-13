«Если мы находим 150 млрд на погашение долгов перед иностранцами, то почему нельзя их напечатать под госпрограммы?»

Источник: https://www.nakanune.ru/

На проходящем в эти дни в Екатеринбурге «Иннопроме» состоялась дискуссия о финансировании масштабных проектов. На фоне фактического уничтожения Фонда национального благосостояния путем объединения его с Резервным фондом и возврата к модели Стабфонда Алексея Кудрина, министр экономического развития Максим Орешкин призвал государство уходить из крупных инфраструктурных проектов и привлекать к ним частников. Как гром среди ясного неба прозвучало заявление экс-главы ВЭБа, который фактически поддержал подходы Сергея Глазьева. Подробности — в материале Накануне.RU.



Бывший глава Внешэкономбанка, вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Дмитриевпредложил Правительству начать выдавать «окрашенные кредиты» для поддержки производителей. По его словам, развить промышленность без насыщения дешёвыми длинными деньгами не получится.

Он привел пример с финансированием через ВЭБ строительства Богучанской ГЭС и завода РУСАЛа: банк взял кредиты за рубежом и профинансировал проект в рублях, но после девальвации рубля инвесторы не могли покрыть убыток банка, который рассчитывался в валюте и государство выделяло 150 млрд руб. в капитал ВЭБа, чтобы покрыть разницу.

«Государство изыскивает возможность дать ВЭБу деньги на расчеты с кредиторами. И если оно находит 150 млрд руб. на погашение долгов перед иностранцами, то ему нужно найти возможность, проще говоря, напечатать столько же денег для финансирования колоссальной государственной программы. Это будут возвратные деньги, дефицита не возникнет. ВЭБ возьмет их под 1%, а производители получат их под 2%», — рассказал он на круглом столе, посвященном состоянию алюминиевой отрасли.

В результате же нынешней монетарной политики, по словам экс-главы ВЭБ, «банки не верят промышленности, а государство балансирует на грани дефицита бюджета».

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в интервью Накануне.RU отметил, что «в принципе это элемент того механизма, который и должен существовать, но одного его недостаточно».

«Нужно, чтобы эти деньги не конвертировались в валюту или каким-то ещё образом обходили стороной реальный сектор экономики. Тут необходимо создавать действительно альтернативную денежно-кредитную систему со своим денежным обращением, которая обслуживала бы реальный сектор экономики, как это было в советской денежно-кредитной системе. Там существовал контур наличного и контур безналичного денежного обращения«, — напоминает эксперт.

Как подчёркивает Валентин Катасонов, если напечатать деньги, но не создать соответствующую денежно-кредитную инфраструктуру, то деньги просто-напросто уйдут куда-нибудь за пределы страны. Поэтому такая компанейщина может дискредитировать саму идею эмиссии денег. На сегодняшний день эмиссия рубля осуществляется под покупку валюты, и это худший вариант.

«В начале 2015 г. была анонсирована и даже реализована так называемая антикризисная программа – попытка ликвидировать последствия валютного кризиса, обвала курса рубля в декабре 2014 г. Тогда из бюджета выделили более 2 трлн руб., из которых 1,6 трлн напрямую пошли в банковскую систему. Это даже не напечатанные, а уже имевшиеся деньги, которые были аккумулированы в государственном бюджете. Но когда они попали в банковскую систему, они просто исчезли и растворились. Это была полная дискредитация. Есть ощущение, что тогда имела место цепочка спланированных скоординированных акций: сначала, в 2014 г., готовили обвал рубля, в начале 2015 г. выделили деньги из бюджета, а потом эти деньги были разворованы и, в конечном счёте, оказались в оффшорных юрисдикциях», — не исключает экономист.

Поэтому нужно не просто напечатать деньги, а сделать это под конкретные инвестиционные проекты.

Об этом упомянул и Владимир Дмитриев: «Мы находимся на грани катастрофы: мосты рушатся, здания разваливаются. Если государство заинтересовано в развитии — Минпромторг, безусловно, заинтересован, но есть вопросы к другим ведомствам — давайте через ВЭБ дадим дешевые окрашенные деньги, банк сможет проследить всю цепочку их использования».

Это должны быть деньги, которые будут обеспечены векселями, считает Валентин Катасонов. Нужно фактически создать альтернативную модель экономики и денежно-кредитной системы. Но маловероятно, что даже к подобного рода рекомендациям прислушаются власти, а на то, что кабмин начнёт реально поддерживать промышленность, рассчитывать и вовсе не приходится.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе «Иннопрома» выступил с заявлениями, из которых следует, что и его ведомство ожидает экономического роста без усиления государственной поддержки производства и инфраструктуры. По его мнению, российская экономика «находится в уникальной точке, без структурных дисбалансов, без перегревов и в перспективе её ожидает длительный рост. После двух непростых лет началась фаза подъёма«. Более того, Правительство разрабатывает программу финансирования инфраструктуры за счёт частных инвестиций. Кабмин планирует создать «эффективный механизм», который будет обеспечивать не только оптимизацию расходов и издержек в этой сфере, но и «монетизацию эффектов строительства».

Но вряд ли это будет иметь какой-то успех, ведь российские чиновники, сидя в лодке, усиленно работают лишь одним веслом. Инвестор в долгие инфраструктурные проекты вкладываться не будет, а государство в это время собралось и дальше сжимать денежную массу, ставя во главу угла «борьбу с инфляцией».

«То, что у нас власти называют «таргетированием инфляции» – это просто полный идиотизм. Они, грубо говоря, пытаются догнать собственную тень. Инфляция – это нарушение баланса между товарной и денежной массой. Может происходить сокращение денежной массы, но товарная масса будет сокращаться ещё быстрее. Именно это и происходит. Они будут сжимать денежную массу, пока наша экономика не превратится в покойника. Вот тогда два этих показателя сравняются. Поэтому мы можем и должны наращивать денежную массу, но с помощью наращивания денежной массы мы должны наращивать и товарную, причём товарная масса должна расти с ускорением, с опережением. Это азбучные истины, но, к сожалению, ни Набиуллина, ни Силуанов этих истин не знают, либо начисто их забыли. И они оперируют только одним показателем – денежной массой. Можно привести такое сравнение: если предположить, что российская экономика это лодка, у неё есть два весла – на одном из них написано «денежная масса», а на другом – «товарная масса». Они работают только одним веслом и крутятся на одном и том же месте. Но для того, чтобы лодка двигалась вперёд в нужном нам направлении, надо работать двумя вёслами. Второе весло у нас не работает«, – напоминает Валентин Катасонов.

Бывший заместитель председателя Счётной палаты РФ, экономист Юрий Болдырев в беседе с Накануне.RU предположил, что, судя по заявлениям Орешкина, можно предположить две причины того, что озвучено: «Здесь всего два варианта, первый – власти фактически хотят переложить затраты на инфраструктуру на тех, кто ей пользуется, то есть, сделать её платной. Иначе откуда тогда у частного инвестора возьмётся компенсация расходов и прибыль? Второй вариант, не менее вероятный, или параллельный – это просто создание механизма финансирования так называемых «частных инвесторов» через кредитование, через те же госбанки, как это делалось с Олимпиадой 2014 г., которая якобы финансировалась частными инвесторами, а на деле – кредитами госбанков. К сожалению, никаких прорывов, никаких серьёзных созидательных решений я, честно говоря, не вижу».

Эксперт также отметил необходимость реформы кредитно-денежной системы в целом: «Если решать проблему на самом деле, то нужно начинать с разделения инфраструктуры и того, что называется прибыльным бизнесом. Но первое, что должно быть отнесено к инфраструктуре, это банковско-финансовый и страховой сектор. Как только мы переводим их в инфраструктуру, регулируем механизмы рентабельности и так далее, с этого начинается развитие. До этого никакого развития, думаю, не будет».

Источник: nstarikov.ru