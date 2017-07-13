Двадцать лет за Немцова
11:50. 13 июля 2017 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал: brahman
Убийце Немцова Зауру Дадаеву дали 20 лет. Соучастники получили от 11 до 19 лет тюрьмы + штрафы в размере 100 000 рублей с человека.
Ну вот, а говорили не раскроют и не посадят. Нашли и посадили.
Либеральный лагерь впрочем в накладе не остался – от живого Немцова толку уже давно не было, а от мертвого Немцова – сплошной профит и гешефты.
Завалившие Немцова чеченцы выступили для них в этом вопросе в роли полезных идиотов, за что в конечном итоге и поплатились.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Про Немцова скажу так, Бог есть и он шельму метит! Всё, что произошло с Немцовым- есть божья кара. Прозрачный намёк всем либеральным личностям.
loading...
Не исключено, что Чечня потребует у России выдачи их на свою территорию.