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Двадцать лет за Немцова

11:50. 13 июля 2017 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал:



Убийце Немцова Зауру Дадаеву дали 20 лет. Соучастники получили от 11 до 19 лет тюрьмы + штрафы в размере 100 000 рублей с человека.
Ну вот, а говорили не раскроют и не посадят. Нашли и посадили.
Либеральный лагерь впрочем в накладе не остался – от живого Немцова толку уже давно не было, а от мертвого Немцова – сплошной профит и гешефты.
Завалившие Немцова чеченцы выступили для них в этом вопросе в роли полезных идиотов, за что в конечном итоге и поплатились.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дадаев, немцов, Чечня
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2 коммент.»

  • 1384 1178
    jackomb 13 июля 2017 в 13:41 Ссылка Пометить
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    Про Немцова скажу так, Бог есть и он шельму метит! Всё, что произошло с Немцовым- есть божья кара. Прозрачный намёк всем либеральным личностям.

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  • 664 292
    ФЕДОР ЗИМИН 13 июля 2017 в 14:48 Ссылка Пометить
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    Не исключено, что Чечня потребует у России выдачи их на свою территорию.

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