Двадцать лет за Немцова





Убийце Немцова Зауру Дадаеву дали 20 лет. Соучастники получили от 11 до 19 лет тюрьмы + штрафы в размере 100 000 рублей с человека.

Ну вот, а говорили не раскроют и не посадят. Нашли и посадили.

Либеральный лагерь впрочем в накладе не остался – от живого Немцова толку уже давно не было, а от мертвого Немцова – сплошной профит и гешефты.

Завалившие Немцова чеченцы выступили для них в этом вопросе в роли полезных идиотов, за что в конечном итоге и поплатились.

Источник: colonelcassad.livejournal.com