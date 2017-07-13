ДОНБАСС
14:44. 13 июля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Не отдадим бандеровцам Донбасс
И защитим донбассцев от расправы!
Ведь сам Господь поддерживает нас
Как антидот от Запада отравы.
Спасем от истребления Донбасс
И Новороссию от издевательств!
Мы терпеливы, но настанет час
Расплаты для безнравственных «сиятельств».
Держитесь, братцы! Бейте подлецов,
Стреляющих по вашим поселеньям!
Возмездие сразит в конце концов
Всех, кто плодит и множит преступленья.
Вы слышите, из мрака вопиют
Невинно убиенные младенцы,
Чтоб совершился справедливый суд
И в бездну канули все вырожденцы.
Не сомневайтесь, мы стоим горой
За ваше право жить на этом свете,
Во благо причащаться просфорой
И быть самим за родину в ответе.
Шухевичам кровавым не дадим
Бесчинствовать в Донецке и Луганске
И вслед за Крымом вас освободим
И вырвем из когтей американских.
Пускай пока злорадствует ворьё
Майданное в ОУНовском угаре,
Но день придет – и это вороньё
Познает наши мощные удары.
И будет кара прихвостням врагов,
И будет суд над сворой олигархов,
Пройдут они позорных сто кругов
По проклятым следам ересиархов.
Пусть видит мир, как пляшут на костях
Своих отцов «свидомые» подонки,
Как умирает вера в областях,
Куда приходят с фронта похоронки.
Враги России радуются, что
Фашиствующих тьма на Украине
И что у них рассудок – решето,
И что они подобны бабуинам.
Англо-саксонским алчным грызунам
Не нравится союз наш православный
И то, что мы верны своим корням
И не порочим дух свой благонравный.
Донбассцы-братья, веруйте в рассвет –
И мирный луч вернет к первоосновам,
И, выполняя пращуров завет,
Святую Русь* мы вместе восстановим!
* Лаврентий Черниговский (Схиархимандри́т Лавре́нтий, священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, в 1993 году на Архиерейском Соборе Украинской православной церкви был причислен к лику святых в лике преподобных) советовал своим духовным чадам помнить, что «Украина, Россия, Беларусь – вместе мы Святая Русь!», выражая таким образом идею триединства древней Русской земли, народа и общества (см. Триединый русский народ), идею единой Руси, земной и небесной в образе трех современных государств.
Источник – Википедия.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ