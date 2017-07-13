Не отдадим бандеровцам Донбасс

И защитим донбассцев от расправы!

Ведь сам Господь поддерживает нас

Как антидот от Запада отравы.

Спасем от истребления Донбасс

И Новороссию от издевательств!

Мы терпеливы, но настанет час

Расплаты для безнравственных «сиятельств».

Держитесь, братцы! Бейте подлецов,

Стреляющих по вашим поселеньям!

Возмездие сразит в конце концов

Всех, кто плодит и множит преступленья.

Вы слышите, из мрака вопиют

Невинно убиенные младенцы,

Чтоб совершился справедливый суд

И в бездну канули все вырожденцы.

Не сомневайтесь, мы стоим горой

За ваше право жить на этом свете,

Во благо причащаться просфорой

И быть самим за родину в ответе.

Шухевичам кровавым не дадим

Бесчинствовать в Донецке и Луганске

И вслед за Крымом вас освободим

И вырвем из когтей американских.

Пускай пока злорадствует ворьё

Майданное в ОУНовском угаре,

Но день придет – и это вороньё

Познает наши мощные удары.

И будет кара прихвостням врагов,

И будет суд над сворой олигархов,

Пройдут они позорных сто кругов

По проклятым следам ересиархов.

Пусть видит мир, как пляшут на костях

Своих отцов «свидомые» подонки,

Как умирает вера в областях,

Куда приходят с фронта похоронки.

Враги России радуются, что

Фашиствующих тьма на Украине

И что у них рассудок – решето,

И что они подобны бабуинам.

Англо-саксонским алчным грызунам

Не нравится союз наш православный

И то, что мы верны своим корням

И не порочим дух свой благонравный.

Донбассцы-братья, веруйте в рассвет –

И мирный луч вернет к первоосновам,

И, выполняя пращуров завет,

Святую Русь* мы вместе восстановим!

* Лаврентий Черниговский (Схиархимандри́т Лавре́нтий, священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, в 1993 году на Архиерейском Соборе Украинской православной церкви был причислен к лику святых в лике преподобных) советовал своим духовным чадам помнить, что «Украина, Россия, Беларусь – вместе мы Святая Русь!», выражая таким образом идею триединства древней Русской земли, народа и общества (см. Триединый русский народ), идею единой Руси, земной и небесной в образе трех современных государств.

Источник – Википедия.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ