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ДОНБАСС

14:44. 13 июля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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Не отдадим бандеровцам Донбасс
И защитим донбассцев от расправы!
Ведь сам Господь поддерживает нас
Как антидот от Запада отравы.
 
Спасем от истребления Донбасс
И Новороссию от издевательств! 
Мы терпеливы, но настанет час
Расплаты для безнравственных «сиятельств».
 
Держитесь, братцы! Бейте подлецов,
Стреляющих по вашим поселеньям!
Возмездие сразит в конце концов
Всех, кто плодит и множит преступленья.
 
Вы слышите, из мрака вопиют
Невинно убиенные младенцы,
Чтоб совершился справедливый суд
И в бездну канули все вырожденцы.
 
Не сомневайтесь, мы стоим горой
За ваше право жить на этом свете,
Во благо причащаться просфорой
И быть самим за родину в ответе.
 
Шухевичам кровавым не дадим
Бесчинствовать в Донецке и Луганске
И вслед за Крымом вас освободим
И вырвем из когтей американских.
 
Пускай пока злорадствует ворьё
Майданное в ОУНовском угаре,
Но день придет – и это вороньё
Познает наши мощные удары.
 
И будет кара прихвостням врагов,
И будет суд над сворой олигархов,
Пройдут они позорных сто кругов
По проклятым следам ересиархов.   
 
Пусть видит мир, как пляшут на костях 
Своих отцов «свидомые» подонки,
Как умирает вера в областях,
Куда приходят с фронта похоронки.
 
Враги России радуются, что 
Фашиствующих тьма на Украине 
И что у них рассудок – решето,
И что они подобны бабуинам.
 
Англо-саксонским алчным грызунам
Не нравится союз наш православный
И то, что мы верны своим корням 
И не порочим дух свой благонравный.
 
Донбассцы-братья, веруйте в рассвет –
И мирный луч вернет к первоосновам,
И, выполняя пращуров завет,
Святую Русь* мы вместе восстановим!
 
* Лаврентий Черниговский (Схиархимандри́т Лавре́нтий,  священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит, в 1993 году на Архиерейском Соборе Украинской православной церкви был причислен к лику святых в лике преподобных) советовал своим духовным чадам помнить, что «Украина, Россия, Беларусь – вместе мы Святая Русь!», выражая таким образом идею триединства древней Русской земли, народа и общества (см. Триединый русский народ), идею единой Руси, земной и небесной в образе трех современных государств. 
Источник – Википедия.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, война, донбасс, политика, Россия, святая Русь
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