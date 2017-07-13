Благоглупости про “нормальные страны”

Мне постоянно приходится слышать фразу «нормальная страна» или «нормальные страны». Различные оппозиционеры очень любят произносить с важным и обличающим видом «В нормальных странах не так», «в нормальных странах такого не бывает» и тому подобные словесные конструкции.

А какие это страны «нормальные»? Можно список? И кто определяет, что именно эти страны нормальные? Кто определяет норму?

Есть такая специфическая стратегическая компьютерная игра, называется «Majesty». В ней нет прямой возможности управлять юнитами. Вместо этого ты назначаешь награды и создаёшь прочие заманухи, а юниты на карте сами решают, что ради подобного вознаграждения стоит выполнить «заказ».

Англосаксы давно мастера непрямого (indirect) управления. Раньше они использовали для этого систему вознаграждений (bounty). Нужно убить человека – назначается награда за его голову. Нужно выполнить другую задачу – объявляется грант на определённую сумму. И они не заморачиваются качеством исполнителей и их подготовкой, главное – чтобы дело было сделано.

С некоторых пор кроме собственно денежного поощрения они стали использовать и другие методы. Если убедить человека, что ему самому нужно достичь определённой цели, то платить ему уже не обязательно.

Для этой цели они начали работать с трансформацией когнитивной картины мира в головах людей. С так называемыми «европейскими» или «общечеловеческими ценностями» (которых на самом деле не существует в природе). Причём у себя они зачастую их не торопятся внедрять (например, американские копы в США жёстко разгоняют любые демонстрации и массово убивают безоружных людей, что осуждают в других странах), а занимаются экспортом этих «ценностей» вовне.

Чтобы не называть это сложными терминами типа «внешний локус контроля и мотивации», будем называть подобные заманухи «морковками» (по аналогии с известной картинкой про ишака).

Морковки, призванные осуществлять непрямое управление человеком, могут быть очень разными. Сказочки про «страну равных возможностей», известные нам под названием «американской мечты» (при том, что статистика говорит нам, что подавляющее большинство американских богачей наследственные). Смешные и наивные рассказы про «на западе нет коррупции». Мифы о мнимом превосходстве «европейской цивилизации» или «бремени белого человека». «Престижность» образования в западных ВУЗах. Никем не доказанная аксиома о превосходстве демократии над другими формами управления (хотя такое даже Аристотель не осмеливался утверждать).

Ну и, в числе прочего, пространные рассуждения о неких «нормальных странах», которые призваны манипулировать различными идеалистами и перфекционистами.

Кто решает, что именно является нормой? Некий манипулятор, которого вы не видите? Норма будет разной для англичанина, немца, русского, китайца, индуса, африканца, араба или маори. Норма будет разной для православного, протестанта, суннита, буддиста или атеиста. Норма будет разной для коммуниста, националиста, монархиста или либерала.

И только пафосные бездумные ничтожества с важным видом любят повторять по любому поводу «в нормальной стране такого не было бы».

В вашей «нормальной» стране было бы гораздо хуже. В «нормальных» США в день полицейские убивают по 5 (пять!) безоружных граждан, и ещё ни одного за это не посадили. В «нормальных» США 46 миллионов человек живут на продуктовые карточки (food stamp) и первое место в мире по числу заключённых на душу населения. В «нормальной» Норвегии считается нормой насиловать младенцев. В целом ряде «нормальных» стран у вас могут отобрать детей только за то, что вы не хотите, чтобы они были гомосексуалистами. В «нормальных» Германии или Италии протесты разгоняют водомётами, слезоточивым газом и дубинками, а в «ненормальной» России их вежливо носят на руках.

И вообще, в этой вашей Декларации прав человека право на жизнь не гарантируется в случае подавления мятежей и бунтов. Так что у большинства малолетних «экспертов» понятие о норме вообще далеко от реальности.

Нет, я ни разу не против того, что многие вещи могут быть лучше. Стремиться сделать лучше и можно, и нужно. Но рекомендации, как сделать лучше, должны носить конкретный характер, а не «как в нормальных странах».

В великом и могучем русском языке есть такое замечательное слово «благоглупость», введённое в оборот Салтыковым-Щердиным. Каждый раз, когда кто-то повторяет благоглупости про «а вот в нормальных странах», то перед вами или дурачок, или манипулятор. Надоело, честное слово.

Александр Роджерс