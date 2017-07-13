Александр Русин. СССР убили идиоты. Сегодня они покусились на Россию

Читаю так называемые "посты" в разных соцсетях – и понимаю, что Маркс и Ленин ошибались. Доминирующий класс и главная движущая сила в обществе – это не пролетариат. Это – идиоты. А движет ими пропаганда. Что она вложит в их сознание, туда общество и пойдет.

1. Национал-идиотизм

Четверть века людей грабит сидящая у них на головах власть. Ее красавцы вывели из страны больше триллиона долларов, накупили дорогих иномарок и прочего хлама, настроили себе дворцов, разрушили производство. Размер ущерба, наверное, уже за десять триллионов перевалил, список Форбс пухнет от миллиардеров (и это только официальные), дома и гаражи иных чиновников буквально завалены наличными деньгами. И у идиотов виноваты хохлы, москали, Кавказ, совок, госдеп – кто угодно, только не сидящие на их головах демократы.

Идиотов грабят те, кто сидит сверху – но идиоты смотрят по сторонам, ищут виноватых среди соседей. Эта мысль владеет умами идиотов что в России, что на Украине. Четверть века идиоты радуются тому, что живут отдельно друг от друга – хотя это не решило ни одной их проблемы; появилась масса проблем, которых раньше не было.

2. Либерал-идиотизм

Особо тупые идиоты радуются тому, что наступила свобода и можно делать все, что хочется. Поэтому-то из страны и выводятся миллиарды, покупаются понтомобили, строятся дворцы – что все стало можно.

Идиотам дали свободу слова – и они радуются, хотя никто наверху их не слушает. Наоборот, это они слушают, что им говорят сверху, не обращая ни малейшего внимания на то, что творится внизу.

Идиотам дали возможность не работать – они радуются, хотя в стране появились миллионы безработных, потому что право не работать влечет за собой право не обеспечивать людей работой.

Всеми правами и свободами пользуется в первую очередь власть и элита, а народу от этой свободы достаются крохи, которые не компенсируют понесенного ущерба. Итоговый баланс для народа получается строго отрицательным, положительный баланс только у элиты. Но идиотам этого не понять, они дико рады возможности свободно говорить, не работать и ездить в Турцию.

3. Демократический идиотизм

Четверть века идиоты ходят на выборы – но хотя бы раз им удалось выбрать ту власть, которая остановит грабеж страны? Нет, не удалось.

Единая Россия – это те, кого вы хотели выбрать? Нет? Почему же тогда они опять победили? Причем победители побеждают независимо от явки и рейтинга. Дошло до того, что страна доведена до экономического кризиса, а едионороссы получили конституционное большинство!

На Украине каждые пять лет выбирают нового президента – как это помогло развитию страны? Кучма оказался плохой – выбрали Ющенко, он подкачал – выбрали Януковича, тот подвел – выбрали Порошено. В итоге лучше стало?

В России выборы Путина – это вообще комедия. Как можно выбирать того, кто незаменим, кому альтернативы нет?

Но все равно все в очередной раз пойдут голосовать, чтобы выбрать незаменимого в России или заменить одну дрянь на другую на Украине.

4. Рыночный идиотизм

Идиоты очень любят рыночную экономику – начинаешь объяснять, что без планирования ни один сложный проект не может быть реализован и ни одна современная экономика не работает – нет, не понимают. Вот рыночная экономика хорошо, а плановая плохо.

Да нет этого рынка нигде по большому счету, все рынки находятся под управлением сверху и рыночные отношения подчинены плановым. Наглядный пример – сокращение добычи нефти странами ОПЕК. Зачем сокращают добычу? Чтобы поддержать цены. Вот вам и рынок.

По законам рынка производители нефти должны наращивать добычу, конкурировать – и цена должна падать и падать, потому что предложение превышает спрос. Но производителям не понравилось, когда цена упала слишком сильно, они собрались и решили сократить добычу, чтобы ограничить предложение и тем самым удержать цены. Это пример управления рынком сверху. А управление осуществляется, потому что есть бюджеты, которые планируются, которые надо наполнять в соответствии с планом.

И куда ни глянь – везде рынками управляют сверху.

Но нет, рыночная экономика – хорошо, и все тут.

Полная рыночная экономика была у нас в 90-е годы, ее результатом стал хаос. Потом был рынок ГКО – возникла финансовая пирамида, которая рухнула. После этого наверху начали что-то понимать – и занялись планированием, поэтому собственно в нулевые и началось восстановление.

США прошли тот же путь, только намного раньше, в период Великой депрессии – именно тогда рыночная экономика в Штатах перестала быть такой уж рыночной, как кажется некоторым.

Но идиотам это непонятно.

5. Социал-идиотизм

Идиотам очень не нравится социализм, потому что каждый должен зарабатывать сам, индивидуально, иждивенцы не нужны. Сколько раз мне приводили примеры, что если заниматься делом, то и зарплата будет хорошая. Кто-то писал, что приехал в Москву и начал здорово зарабатывать; кто-то писал, что в его селе трактористы по 40 тысяч в месяц получают и так далее.

Кто-то, сидя на даче, работает удаленно в международном IT-проекте, в котором участвуют сотни человек со всего мира – и все в полном порядке.

Вот только идиоты не понимают, что нельзя всех жителей России собрать в Москву и занять в международном IT-секторе. Нельзя всех сделать трактористами той потемкинской деревни, где по 40 тысяч получают (кстати если это сезонная зарплата, то не так уж и много).

Идиоты, которые пристроились в Москве или в международных проектах – это типичные примеры приспособленчества к новым условиям. Но приспособились так примерно 10% населения – а что делать остальным? Куда остальных девать?

Не нужно в мире столько it-проектов, чтобы занять в них миллиард человек по всему миру. Даже те проекты, которые делаются сейчас – и то очень избыточные, половина их проваливается. В эти проекты вливают деньги, только потому что не хватает других объектов инвестирования. И настоящих программистов там почти нет, большинство – просто тупые идиоты, научившиеся работать по книжкам типа "делаем ваш сайт за 5 минут".

То же самое касается идиотов, приехавших работать в Москву. Если всю страну засунуть в Москву, то в Москве ни жить, ни работать будет уже невозможно.

Но идиоты этого не понимают. Они пристроились и думают, что всех остальных можно пристроить точно так же. Хотя на самом деле пристроить всех точно так же нельзя.

Поэтому из данной ситуации есть только один нормальный выход – социализм, который планово, заранее продумывает то, чем будет жить все население, а не какая-то десятая или сотая его часть.

Другой выход – фашизм, то есть ликвидация лишних ртов, которые не смогли "вписаться в рынок". Кстати Гайдар по сути своей был самым отъявленным фашистом. Чтобы обеспечить свободу и хорошую жизнь 1/10 части населения (страны или планеты), нужно 9/10 тем или иным способом поработить или ликвидировать – вот его основная мысль.

Кстати среди сторонников СССР тоже есть своя разновидность идиотов – убежденных, что в СССР было все хорошо, пока не пришел Горбачев и не уничтожил страну при помощи агентов ЦРУ (МИ-6, Моссада, марсиан). И неважно, что в 70-е годы страной управлял овощ Брежнев, читавший по бумажке свои овощные речи – это не вызывало ни у кого предчувствия неизбежной трагедии. Но страна, где высший пост занимает заговаривающийся идиот, ходящий и говорящий по написанной ему невесть кем бумажке, которому стоя аплодирует вся партэлита – изнутри обречена.

Как может овощ управлять сверхдержавой? Это же ненормально! Но те же самые партийцы, которые сегодня поголовно записались в Единую Россию, говорили тогда: "Нет, все хорошо, а дальше будет еще лучше!"

Вот потому и нет больше СССР, что в его правящей головке оказались идиоты, переставшие видеть настоящее за их заздравными мантрами. Примерно как и сегодняшние охранители, твердящие все те же мантры, оторванный от плохой реальности.

И если мы хотим построить какое-то новое государство, новый СССР или новую Россию, более успешную, чем сдувшийся СССР – наличие такого класса как идиоты и их количественное преобладание в обществе необходимо учесть.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19450/-