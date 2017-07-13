Александр Русин. Кричать ура по поводу новой границы с Украиной может только идиот!

А помните, как три года назад мы дружно потешались над украинцами, которые наскакали себе приключений на майдане, потеряли Крым и выбрали Порошенко? Помните, какими идиотами они нам тогда казались?

Я вот помню. И тогда пытался намекнуть, что проблема несколько шире и украинское общество – это часть одного большого постсоветского общества, а значит, многое из наблюдаемого на Украине и нас тоже касается.

Но аудитория предпочитала потешаться над украинцами, смотрела в зеркало и веселилась над скачущими в нем идиотами, не желая признавать в этих идиотах собственное отражение…

Кстати, а какая наша заслуга в том, что у нас Путин, а не Порошенко?

Это же не мы создали Путина и привели его к власти. Его создали Собчак и Ельцин. Власть ему дал Ельцин и если бы не он – мы бы никогда про Путина и не узнали.

И голосовали россияне за Путина, потому что по телевизору сказали, что так надо. А потом сказали, что надо за Медведева – и все проголосовали за Медведева. А в 96-м году даже за Ельцина голосовали. Не так чтобы очень дружно, но голосовали. И за Единую Россию тоже голосовали.

Так чем российский избиратель, голосующий "как скажут" – за Ельцина, за Путина, за Медведева, снова за Путина, за Единую Россию – чем он лучше украинского избирателя, голосовавшего за Порошенко?

Чем голосование за Ельцина в 96-м году в России лучше, чем голосование за Порошенко в 2014-м году на Украине?

Не вижу принципиальных отличий. Что там проголосовали "как скажут", что тут.

А вера в демократию вообще идентична – что там, что тут. Там голосуют-голосуют, меняют-меняют президентов – толку ноль целых хрен десятых. Здесь аналогично: голосуют, выбирают – ничего не меняется. Что толку голосовать, если от этого ничего не меняется?

Или вы всерьез верите, что без вашего голоса Путина не продлят на новый срок?

Путина нам придумала элита, потому что российская элита сплотилась вокруг нефтегазового промысла и обеспеченного этим промыслом бюджета. И еще российская элита сплотилась, потому что отступать некуда – позади Магадан.

Украинская элита, наоборот, раскололась, потому что с одной стороны Европа, с другой стороны Россия. Одним хочется приложиться к одной корове, другим – к другой, маневр есть, пространство для отступления есть. Но ядреных батонов нет – вот и мыкаются туда-сюда со всеми вытекающими.

Но уровень сознания избирателей в основной массе одинаковый – что в России, что на Украине. Те и другие верят в демократию, ходят голосовать – и выбирают в итоге того, кого надо элите.

Те и другие сходили уже на десяток выборов, ничего особенного на них не выбрали и собираются ходить на эти выборы дальше – веруя слепо, бессмысленно и бездумно в указанную им демократию.

Мне могут возразить, что украинцы-то скакали на майдане, поэтому они более идиоты, чем россияне, которые майданов почем зря не устраивали.

А в 1991 году что это было?

Митинг в поддержку Ельцина в августе 1991 года, на который собралось около миллиона человек – это разве был не майдан?

В 1991 году в России как раз и было нечто вроде майдана, нечто вроде российской цветной революции, по результатам которой Ельцин сменил Горбачева в Кремле, получил всю полноту власти и завершил ликвидацию СССР.

Украинцы заменили Януковича на Порошенко, а россияне заменили Горбачева на Ельцина. Какая из замен более идиотская – трудно сказать, но по большому счету одна другой стоит.

На самом деле, конечно, не народ менял Януковича на Порошенко и Горбачева на Ельцина – их меняла элита, но значительная часть народа этому способствовала и радовалась этой замене. Украинцы радовались тому, что прогнали Януковича, а россияне радовались изгнанию Горбачева. Те и другие надеялись, что вот теперь-то и наступит новая хорошая жизнь. Тех и других кинули и ограбили.

Но и те, и другие потом дружно ринулись голосовать за тех, кто их кинул и ограбил.

Получается, что и там, и тут хватает дураков.

Кстати если украинцы по итогам майдана потеряли Крым и получили войну в Донбассе, то россияне потеряли Союз (то есть Украину, Белоруссию, Казахстан и еще кучу республик) и получили войну в Чечне.

В общем и те, и другие потеряли изрядно и характер потерь весьма похожий.

И поведение их очень похожее.

Поэтому я утверждаю, что украинское и российское общество – две части одного постсоветского общества, с одним менталитетом, с одним образом мысли, одной логикой, одним поведением. И традиции у них – одни. И праздники.

Даже язык практически один, учитывая, что большая часть Украины пользуется русским постоянно, а остальные периодически. К тому же украинский язык сам по себе близкородственный к русскому.

Так что Украина на 9/10 – та же Россия.

И вот люди с одной историей, с одним менталитетом, с одним образом мысли, с одним поведением – сочли друг друга идиотами. И идут на выборы, чтобы проголосовать за власть, которую на самом деле не они выбирают – эта власть сама села на голову народу в 1991 году и с тех пор управляет обществом через телевизор.

Союз поделили Ельцин и Кравчук – президенты России и Украины.

И обе республики объявили в свое время независимость, только в РСФСР за декларацию голосовали так называемые народные депутаты, а в УССР ее поставили на референдум, что не очень-то меняет суть дела. Напомню, что российские депутаты проголосовали за независимость почти единогласно – 929 голосов "за" и 13 "против".

Таким образом российское и украинское общество – две части одного постсоветского общества. И считать украинцев идиотами, а россиян умными или наоборот – само по себе является ярко выраженным идиотизмом.

Идиоты с той и другой стороны границы смотрят друг на друга и не могут понять, что являются зеркальным отражением друг друга.

Смотрятся в зеркало, не узнают себя, показывают пальцами на сородича и потешаются, какие они умные и какой идиот скачет с другой стороны границы, какой идиот ходит там на выборы, тщетно пытаясь что-то изменить.

И ведь все это было сделано специально.

Идиотов специально натравили друг напротив друга, чтобы они гордились тем, какие они умные, что голосуют за Путина с одной стороны и за кого-то другого – с другой.

Через телевизор им показывают на недостатки друг друга, чтобы не замечали своих. Им говорят, что у нас все здорово, а скоро будет еще лучше – а у них там ужас, кошмар, все плохо и будет еще хуже. Злой тиран Путин, злой тиран и фашист Порошенко – и так далее и тому подобное.

Понятно теперь, зачем Ельцин и Кравчук делили Союз?

РСФСР и УССР – две крупнейшие республики, самые большие части Союза и советского общества, самые похожие друг на друга. И именно их нужно было разделить, между ними нужно было провести границу, чтобы миллионы идиотов с той и другой стороны смотрели в зеркало, не узнавая себя и считая других идиотами, а себя умными.

Это нужно было, чтобы русские и украинцы бесконечно плевались друг на друга. И пока они это делают – не будут смотреть вверх, на тех, кто их на самом деле грабит. Будут прощать все своим грабителям и терпеть их, потому что верят, что другие еще хуже.

Между идиотами провели границу, чтобы они стояли друг напротив друга и думали, какие же с той стороны идиоты. Чтобы они не объединились никогда, потому что если они объединяться – то перестанут быть идиотами. Перестанут плеваться между собой и посмотрят наверх – на тех, кто сидит у них на шее.

Вот для чего провели эту границу.

Ее надо убрать, потому что Ельцин и Кравчук провели ее не для того, чтобы улучшить жизнь народа. А ровно наоборот – чтобы можно было грабить народ, эксплуатируя национальный вопрос, играя на национальных чувствах, на тщеславии и жадности идиотов, на их презрении к тому, что они видят в зеркале напротив себя.

Потому что она проведена по принципу "разделяя властвуй" – и разделяет единый по своей сути народ, служа показателем того, что народом правит антинародная власть.

И ликвидация этой границы тоже будет показателем – какая власть уберет эту границу, та и будет народной, та и будет за народ.

И с какой стороны границы народ откажется от этой границы первым, с какой стороны быстрее поймет, что смотрится в зеркало – с той стороны и будет умней.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19435/-