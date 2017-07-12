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ВМФ РФ принял на вооружение тепловую торпеду «Физик-2»

20:25. 12 июля 2017 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:
Как сообщает интернет-издание «Известия», на вооружение ВМФ РФ принята модернизированная тепловая торпеда УГСТ «Физик-2», предназначенная для оснащения атомных субмарин «Борей» и «Ясень».

Как утверждается, она превосходит самую современную американскую торпеду Mk48 mod. 7 Spiral. Для неё характерна большая малошумность, скорость (60 узлов) и дальнобойность (50 км, на 10 км больше). Торпеда способна поразить любые цели — от субмарины до авианосца.

В перспективе она заменит все электрические торпеды в нашем флоте.

— пояснил конструктор торпедного вооружения НИИ «Теплотехники».

 
ВМФ РФ принял на вооружение тепловую торпеду «Физик-2»

Как утверждает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, ВМС США полностью отказались от электрических торпед.

В настоящее время основной торпедой для ВМС США является тепловая Mk48. Тепловая в данном случае означает, что в движение ее приводит двигатель внутреннего сгорания. Это позволяет добиться больших скоростей и дальности хода. До последнего времени в России просто не существовало ничего подобного, что можно было бы вместить в размер 533-миллиметрового торпедного аппарата.

С его слов, современный торпедный бой для субмарин сравним с «ножевым боем в телефонной будке». Кто первый выстрелил — «ткнул ножом», тот и победил. Характеристики торпеды «Физик-2» позволяют нашим подводникам сделать первый выстрел и гарантированно победить в подводной схватке.

«Физик» наводится на цель при помощи двухканальной головки самонаведения. В ней использована активно-пассивная гидроакустическая система с возможностью опознавания кильватерного следа на расстоянии от 1,2 до 2,5 км и дальностью реагирования неконтактного взрывателя от 2 до 8 м в зависимости от типа и размера цели. При этом изделие может находиться в полностью затопленном водой торпедном аппарате до одного года и оставаться готовым к немедленному применению. При этом торпеда несет боевую часть весом в 300 кг, чего вполне достаточно, чтобы потопить фрегат или авианосец противника.

Использованы фотографии: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201609200845-2n9p.htm
https://topwar.ru/120247-vmf-rf-prinyal-na-vooruzhenie-teplovuyu-torpedu-fizik-2.html
Метки: АПЛ "Борей" и "Ясень", НИИ «Теплотехники», торпеды, Физик-2
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