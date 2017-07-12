Ведический Смольный собор

Внимательное изучение храмов и церквей Санкт-Петербурга позволяет сделать вывод об их изначальном не христианском происхождении. Смольный собор не стал исключением.

Сам по себе собор очень красив и является одной из визитных карточек города. Вокруг него бродят толпы туристов, молодожены любят делать фотосессии на его фоне и внутри парка.

Я же в данной статье акцентирую внимание на несколько иной стороне , о которой почти никто не задумывается.

Официальная история собора хорошо известна. Это стиль борокко, это архитектор Растрелли, это императрийца Елизавета Петровна. И это конечно же христианский православный храм. Но так ли это?

В своей статье о религии < ![CDATA[ ]]> в 4 части< ![CDATA[]]>, посвященной Исаакиевскому собору, я показал, что город на Неве очень древний. В результате глобальной катастрофы (предположительно 13-14 вв) подвергся затоплению, что собственно и спасло его от разорения и разграбления. Чего не скажешь о древнем Риме и прочих древних Афинах, где нам сегодня доступны исключительно руины.

И смольный собор по всей видимости так же является наследием погибшей цивилизации, наследием погибшего города. Но обо всем по порядку.

После внимательного изучения храмового комплекса (монастыря) у меня сложилось впечатление того, что Растрелли создавал собор не просто на старом фундаменте, но по всей видимости и общая архитектурная концепция была сохранена. Сохранены и многие декоративные элементы. В частности элементы выполненные из гранита производят впечатление того, что рука реставраторов их вообще не касалась. Если гранит набережных, гранит домов и соборов центра города имеет все признаки поздней очистки и шлифовки (18-19 вв), то здесь всё иначе. Гранит выглядит очень старым, с сильным износом. Гранит в схожем состоянии можно встретить кое-где в старых парках окрестностей Петербурга, до куда руки реставраторов так же не дотянулись.

Естественно и нижний ярус собора и всего комплекса утонул по уши в землю.

Мы видим ту часть собора, которую Растрелли не перестраивал.

Здесь когда-то были окна и двери.

Здесь хорошо видно как из окна сделали вход. Посчитаем количество ступенек, их 9 штук.

Этот же вход с другого ракурса.

А вот и сами ступеньки. Прекрасно видно что это новодел. Они прилеплены к существующей ограждающей конструкции (коробке собора). На фото не заметно, но в живую видно что гранит более молодой и по всей видимости действительно датируется эпохой Растрелли (середина 18 века).

А это уже другой вход, парадный. Тоже самое. Ступеньки точно так же приставлены к основной коробке здания. Более того, работягам по всей видимости было лень раскапывать наносной слой после потопа и они прилепили ступеньки на некую возвышенность (холм) с этой части здания. Ступенек уже всего 8 штук. Возможно, по этому холмику можно судить о направлении потопа. Наносной слой мог остаться в бОльшем количестве исключительно с тыльной стороны от движения водно-селевых масс. Значит волна шла с противоположной стороны. Со стороны современной Невы, строго с востока на запад.

Сейчас собор восстанавливается и идут активные реставрационные работы. Работают не всегда качественно, от того куски штукатурки отваливаются и нам предстает на обозрение известняк из которого были сделаны стены старого (древнего) здания. Выше виден кирпич. Растрелли форму пилястрам придавал уже кирпичом.

Местами хорошо виден стык новодела со староделом.

Обходя периметр в окошках хорошо просматривается древний арочный свод. Это когда-то была граница первого и второго этажа. Окна первого этажа когда-то были большими и арочной формы.

Как я уже писал сейчас идут масштабные реставрационные работы. Как изнутри, так и снаружи.

Декоративные элементы сейчас изготавливаются из экструдированного пенополистирола (плотного пенопласта). А по сему краска на них держится отвратно и замена требуется частая.

Теперь перейдем к основному вопросу. Кому изначально собор, вернее храм, еще вернее храмовый комплекс, предназначался. Какому Богу? Как вам известно из моей статьи о религии большинство старых храмов были языческими. Например официально самая старая церковь “Питера” в Красном Селе это бывший храм бога молодого зимнего солнца Коляды, Исаакиевский собор это бывший храм бога весеннего солнца Яра (Ярилы). А этот храм чей? Давайте разбираться. Для начала нужно понимать что современное убранство вообще ни в какие каноны не вписывается. Даже в христианские. Купола белого цвета, непонятно что означающие, кресты на куполах тоже с не очень понятной символикой, концепция храмового комплекса так же навивает на некоторые мысли (крест строго ориентированный по сторонам света). И сплошные противоречия. В общем что-то не так.

Для начала зайдем внутрь собора и посмотрим что нам говорит официальная история. И уже тут часть вопросов снимается и всё становится понятным. На макете собора мы видим обычный храм Богородицы. Белые стены, синие со звездами купола. То есть Растрелли слепил все правильно и все каноны выполнил. И даже кресты на куполах на макете мы видим именно ведические ( < ![CDATA[ ]]> см 1< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> 2 части< ![CDATA[]]> статьи о религии). При Растрелли собор имел смежную функцию. Поверх синих куполов мы видим золотые маковки, то есть это был храм не только Богородицы, но и солнечным богам в нем можно было поклоняться. И на кончиках крестов именно солнце. А для христиан так вообще верх удобства. Всё в одном. Из чего я предполагаю что у Растрелли была задача сделать именно христианский храм. Не исключено что это первый христианский храм в городе в то время (середина 18 века).

А это гравюра внутри собора, всё в общем-то сходится и подтверждается.

С эпохой Растрелли мы разобрались. Давайте копать глубже. Для этого выйдем из храма и внимательно осмотрим его с внешней стороны.

Выйдя из храма и подняв голову мы увидим “Всевидящее око”. В Питере оно везде, что и понятно, ведь город древний ведический. Как я указывал в < ![CDATA[ ]]> 1 части< ![CDATA[]]> своей статьи о религии Всевидящее око это не некий масонский знак как думают очень многие, а древнейший ведический символ жизни. В русском ведизме он ассоциируется с верховным богом творцом всего сущего Ра (Сварога). И ставился практически на всех храмах посвященных “космическим” богам (Макош, Мара, Коляда, Яр, Хорст). Таким образом круг наших поисков сужается.

Теперь пройдемся вокруг храмового комплекса. Обычно второстепенные части зданий сохраняются максимально близко к оригиналу и могут рассказать очень многое. И здесь нас ждет именно то, что дает ответы на все вопросы.

Первое что бросается в глаза – это знаки солнца вместо крестов. Они на всех четырех угловых башнях. На двух уже отреставрированные и покрашенные в золото, на одной ведутся работы (фото выше было), на одной еще то ли белый, то ли серый (как и купол).

Проходя вдоль стен обращают на себя внимание барельефы молодой женщины. В христианстве такой традиции нет и никогда не было, это исключительно ведическая традиция. В ведизме это могло отождествляться либо с богиней Марой, либо с богиней Макошью. Мара – богиня ассоциирующаяся с ночным светилом — луной. Но никаких символов луны мы нигде не наблюдаем. Наоборот, только солнечные знаки. А Макошь это как раз богиня космоса, Богородица родившая своего ребенка — Солнце.

Теперь мы выяснили всё. Это древнейший храмовый комплекс посвященный Макоши, Макоши Богородице, одной из самых высших и самых почитаемых богинь в иерархической лестнице богов в русском ведизме. Выясняется так же что Елизавета Петровна и Растрелли максимально полно сохранили для нас наследие предков, чего не скажешь о руководстве современной РПЦ которая и храм непонятно зачем перекрасила, и купола перекрасила и кресты на главном соборе зачем-то поменяла. А где минкульт? А где архитектурный надзор? А где ЮНЕСКО? Непонятно.