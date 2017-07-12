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Учим фразеологизмы

09:07. 12 июля 2017 Просмотров - 239 Нет комментариев Опубликовал:

Авгиевы конюшни

Значение: Захламленное, загрязненное место, где все в полном беспорядке.
Происхождение. Жил в древней Элиде, рассказывается в древнегреческой легенде, царь Авгий, страстный любитель лошадей. 3 тысячи коней держал он в своих конюшнях. Однако стойла, в которых содержались лошади, никто не чистил 30 лет, и они по самую крышу заросли навозом. На службу к Авгию был послан Геракл, которому царь и поручил очистить конюшни, что не под силу было сделать никому другому. Геракл был столь же хитроумен, сколь и могуч. Он направил в ворота конюшен воды реки, и бурный поток за сутки вымыл оттуда всю грязь. Греки воспели этот подвиг наряду с другими одиннадцатью, а выражение «авгиевы конюшни» стали применять ко всему запущенному, загрязненному до последнего предела и вообще для обозначения большого беспорядка.

Аршин проглотить

Значение: Держаться неестественно прямо.
Происхождение. Турецкое слово «аршин», означающее меру длины в один локоть, давно уже стало русским. До самой революции русские купцы и мастеровые постоянно пользовались аршинами – деревянными и металлическими линейками длиной в семьдесят один сантиметр. Представьте себе, как должен выглядеть человек, проглотивший такую линейку, и вы поймете, почему это выражение применяется по отношению к чопорным и надменным людям.

Белены объесться

Значение: Вести себя вздорно, злобно, как сумасшедши


Происхождение. В деревне на задворках и свалках вы можете встретить высокие кусты с грязно-желтоватыми, в лиловых прожилках цветками и неприятным запахом. Это и есть белена – очень ядовитое растение. Её семена напоминают мак, но тот, кто их съест, становится похож на безумного: бредит, буйствует, а нередко и умирает.

Буриданов осёл

Значение: Крайне нерешительный человек, колеблющийся в выборе между равноценными решениями.

Происхождение. Философы позднего Средневековья выдвинули теорию, по которой поступки живых существ зависят не от их собственной воли, а исключительно от внешних причин. Учёный Буридан (точнее Бюридан), живший во Франции в 14 веке, подтверждал эту мысль таким примером. Возьмем голодного осла и положим по обе стороны от его морды на равных расстояниях две одинаковые охапки сена. У осла не окажется никакого основания предпочесть одну из них другой: ведь они в точности похожи. Он не сможет потянуться ни к правой, ни к левой и, в конце концов, умрёт от голода.

Вернёмся к нашим баранам

Значение: Призыв к говорящему не отвлекаться от основной темы; констатация того, что его отступление от темы разговора закончилось.

Происхождение. Вернёмся к нашим баранам – калька с французского revenons a nos moutons из фарса «Адвокат Пьер Патлен» (ок. 1470). Этими словами судья прерывает речь богатого суконщика. Возбудив дело против пастуха, стянувшего у него овцу, суконщик, забывая о своей тяжбе, осыпает упреками защитника пастуха, адвоката Патлена, который не уплатил ему за шесть локтей сукна.

Верста коломенская

Значение: Так называют человека очень высокого роста, верзилу.

Происхождение. В подмосковном селе Коломенском находилась летняя резиденция царя Алексея Михайловича. Дорога туда была оживленной, широкой и считалась главной в государстве. А уж когда поставили огромные верстовые столбы, каких в России ещё не бывало, слава этой дороги возросла ещё более. Смекалистый народ не преминул воспользоваться новинкой и окрестил долговязого человека коломенской верстой. Так до сих пор и говорят.

Водить за нос

Значение: Обманывать, вводить в заблуждение, обещать и не выполнять обещанного.

Происхождение. Выражение было связано с ярмарочным развлечением. Цыгане водили медведей на показ за продетое в нос кольцо. И заставляли их, бедняг, делать разные фокусы, обманывая обещанием подачки.

Волосы дыбом

Значение: Так говорят, когда человек очень испугался.

Происхождение. «Стоять дыбом» – это стоять навытяжку, на кончиках пальцев. То есть, когда человек пугается, у него волосы, словно на цыпочках, на голове стоят.

Вот где собака зарыта!

Значение: Вот в чем дело, именно в этом истинная причина.

Происхождение. Существует рассказ: австрийский воин Сигизмунд Алътенштейг все походы и битвы провел вместе со своей любимой собакой. Однажды во время путешествия по Нидерландам собака даже спасла своего хозяина от гибели.

Благодарный воин торжественно похоронил своего четвероногого друга и на его могиле поставил памятник, простоявший более двух столетий – до начала 19 века. Позже собачий памятник мог быть разыскан туристами лишь при помощи местных жителей. В то время и родилась поговорка «Вот где собака зарыта!», имеющая ныне смысл: «Нашел, что искал», «Докопался до сути».

Но есть более древний и не менее вероятный источник дошедшей до нас поговорки. Когда греки решили дать персидскому царю Ксерксу сражение на море, они заранее посадили на суда стариков, женщин и детей и переправили их на остров Саламин. Рассказывают, что собака, принадлежавшая Ксантиппу, отцу Перикла, не пожелала расстаться со своим хозяином, прыгнула в море и вплавь, вслед за судном, добралась до Саламина. Изнемогшая от усталости, она тут же издохла. По свидетельству историка древности Плутарха, этой собаке поставили на берегу моря киносему – собачий памятник, который очень долго показывали любопытным.

Некоторые немецкие лингвисты полагают, что это выражение создано кладоискателями, которые из страха перед нечистой силой, якобы сторожащей каждый клад, не решались прямо упоминать о цели своих поисков и условно стали говорить о черной собаке, подразумевая под этим черта и клад. Таким образом, согласно этой версии, выражение «Вот где собака зарыта» означало: «Вот где клад зарыт».

Всыпать по первое число

Значение: Сурово наказать, отругать кого-либо.

Происхождение. Уж что-что, а это-то выражение вам знакомо… И откуда оно только свалилось на вашу несчастную голову! Не поверите, но… из старой школы, где учеников пороли каждую неделю, независимо от того, прав или виноват. И если наставник переусердствует, то такой порки хватало надолго, вплоть до первого числа следующего месяца.

Втирать очки

Значение: Обманывать кого-либо, представляя дело в искаженном, неправильном, но выгодном для говорящего свете.

Происхождение. Речь не идёт об очках, которые служат для исправления зрения. Есть другое значение слова «очки»: красные и черные знаки на игральных картах. С тех пор как существуют карты, были на свете и нечестные игроки, шулера. Они, чтобы обмануть партнера, пускались на всякие фокусы. Умели они, между прочим, незаметно «втирать очки» – превращать семерку в шестерку или четверку в пятерку, на ходу, во время игры, вклеивая «очко» или замазывая его особым белым порошком. Понятно, что «втирать очки» стало означать «обжуливать», отсюда родились особые слова: «очковтирательство», «очковтиратель» – ловкач, который умеет приукрасить свою работу, плохое выдать за очень хорошее.

Глас вопиющего в пустыне

Значение: Обозначает напрасные уговоры, призывы, которым никто не внемлет.

Происхождение. Как передают библейские сказания, один из древнееврейских пророков взывал из пустыни к израильтянам приготовить путь богу: проложить в пустыне дороги, сделать так, чтобы горы понизились, долы наполнились, а кривизна и неровности выпрямились. Однако призывы пророка-отшельника остались «гласом вопиющего в пустыне» -не были услышаны. Народ не захотел служить своему свирепому и жестокому богу.

Гол как сокол

Значение: Очень бедный, нищий.

Происхождение. Многие думают, что речь идет о птице. Но она-то не бедная и не богатая. На самом деле «сокол» – старинное военное стенобитное орудие. Это была совершенно гладкая («голая») чугунная болванка, закрепленная на цепях. Ничего лишнего!

Голая правда

Значение: Правда как она есть, без обиняков.

Происхождение. Это выражение латинское: Nuda Veritas [нуда веритас]. Оно взято из 24-й оды римского поэта Горация (65 – 8 до н. э.). Античные скульпторы аллегорически изображали истину (правду) в виде обнаженной женщины, что должно было символизировать подлинное положение вещей без умолчания и прикрас.

Горе луковое

Значение: Недотепа, незадачливый человек.

Происхождение. Едкие летучие вещества, в изобилии содержащиеся в луковице, раздражающе действуют на глаза, и хозяйка, покуда крошит лук для своей стряпни, льет слезы, хотя горя нет ни малейшего. Любопытно, что слезы, вызванные действием раздражающих веществ, по химическому составу отличаются от искренних слез. В слезах фальшивых больше белка (это и неудивительно, ведь такие слезы призваны нейтрализовать едкие вещества, попавшие в глаз), поэтому фальшивые слезы слегка мутноватые. Впрочем, этот факт всякий человек знает интуитивно: мутным слезам веры нет. И горем луковым называют не горе, а неприятность преходящую. Чаще всего полушутливо, полуогорченно обращаются к ребенку, который опять что-то учудил.

Двуликий Янус

Значение: Двуличный, лицемерный человек

Происхождение. В римской мифологии бог всякого начала. Его изображали с двумя лицами – молодого человека и старца, – смотрящими в противоположные стороны. Одно лицо обращено в будущее, другое – в прошлое.

Дело в шляпе

Значение: Всё в порядке, все удачно закончилось.

Происхождение. Иногда объясняют происхождение этого выражения тем, что в дни Ивана Грозного некоторые судебные дела решались жребием, а жребий тянули из шляпы судьи. Однако слово «шляпа» пришло к нам не раньше, чем в дни Бориса Годунова, да и то применялось оно только к иноземным головным уборам. Вряд ли редкое слово это могло попасть тогда же в народную поговорку. Есть другое объяснение:_,гораздо позднее дьяки и приказные, разбирая судебные дела, пользовались своими шляпами, чтобы получать взятки. – Кабы ты мне помог, – говорит истец дьяку в язвительном стихотворении. А. К. Толстого, – Я б те всыпал, ей-ей, в шапку десять рублей. Шутка? – Сыпь сейчас, – сказал дьяк, подставляя колпак. – Ну-тка! Очень возможно, что на вопрос: «Ну, как мое дело?» – приказные нередко отвечали с лукавым подмигиванием: «Дело в шляпе». Вот отсюда и могла родиться поговорка.

Деньги не пахнут

Значение: Важно наличие денег, а не источник их происхождения.

Происхождение. Чтобы срочно пополнить казну, римский император Веспасиан ввел налог на общественные писсуары. Однако Тит упрекнул за это отца. Веспасиан поднес к носу сына деньги и спросил, пахнут ли они. Тот ответил отрицательно. Тогда император произнес: «А ведь они от мочи…» На основе этого эпизода сложилась крылатая фраза.

Держать в чёрном теле

Значение: Сурово, строго обращаться с кем-либо, заставляя много работать; притеснять кого-либо.

Происхождение. Выражение произошло от тюркских выражений, связанных с коневодством, означающих – умеренно питать, недоедать (кара кесек – мясо без жира). Буквальный перевод этих фраз – "черное мясо" (кара – черный, кесек – мясо). От буквального значения выражения и произошло "держать в черном теле".

Довести до белого каления

Значение: Разозлить до предела, довести до бешенства.

Происхождение. Когда металл нагревают при ковке, он в зависимости от температуры светится по-разному: сначала красным светом, потом желтым и, наконец, ослепительно белым. При более высокой температуре металл расплавится и закипит. Выражение из речи кузнецов.

Дым коромыслом

Значение: Шум, гам, беспорядок, суматоха.

Происхождение. В старой Руси избы часто топили по-черному: дым уходил не через печную трубу, а через специальное окошко или дверь. И по форме дыма предсказывали погоду. Идет дым столбом – будет ясно, волоком – к туману, дождю, коромыслом – к ветру, непогоде, а то и буре.


Египетские казни

Значение: Бедствия, приносящие мучения, тяжелое наказание

Происхождение. Восходит к библейскому рассказу об исходе евреев из Египта. За отказ фараона отпустить евреев из плена Господь подверг Египет страшным наказаниям – десяти казням египетским. Кровь вместо воды. Вся вода в Ниле, других водоемах и емкостях превратилась в кр.овь, но оставалась прозрачной для иудеев. Казнь лягушками. Как было обещано фараону: «они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои. Жабы наполнили всю землю египетскую. Нашествие мошек. В качестве третьего наказания на Египет обрушились полчища мошек, которые нападали на египтян, облепляли их, лезли в глаза, нос, уши. Песьи мухи. Страну наводнили песьи мухи, от которых все животные, включая домашних, стали кидаться на египтян. Мор скота. У всех египтян вымер скот, напасть не коснулась лишь евреев. Язвы и нарывы. Повелел Господь Моисею и Аарону взять по пригоршне печной сажи и подбросить ее вверх перед фараоном. И покрылись тела египтян и животных их страшными язвами и нарывами. Гром, молнии и огненный град. Началась буря, загремел гром, засверкали молнии и на Египет обрушился огненный град. Нашествие саранчи. Подул сильный ветер, а за ветром налетели на Египет полчища саранчи, сожрав всю зелень вплоть до последней травинки на земле египетской. Необычная темнота. Темнота, павшая на Египет, была густая и плотная, ее можно было даже потрогать; а свечи и факелы не могли рассеять темноту. Лишь у евреев было светло. Казнь первенцев. После того как в Египте за одну ночь умерли все первенцы (за исключением еврейских), фараон сдался и разрешил евреям покинуть Египет. Так начался Исход.

За семью печатями

Значение: Нечто недоступное пониманию.

Происхождение. Восходит к библейскому обороту «книга за семью печатями» – символ тайного знания, недоступного непосвященным, пока с нее не сняты семь печатей, из пророческой новозаветной книги «Откровения св. Иоанна Богослова». «И видел я в правой руке у Сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть в нее. Агнец, который «был заклан и кровью своею искупил нас Богу, снял печати с книги. После снятия шести печатей на жителей Израиля была положена печать Божия, по которой их приняли за истинных последователей Господа. После снятия седьмой печати Агнец велел Иоанну съесть книгу: «… она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед», чтобы рассказать о будущем обновлении всего мира и рассеять опасения верующих насчет будущности христианства, на которое со всех сторон ополчаются иудеи, язычники и лжеучители».


Зарубить на носу

Значение: Запомнить крепко-накрепко, раз навсегда.

Происхождение. Слово «нос» тут вовсе не означает орган обоняния. Как это ни странно, оно значит «памятная дощечка», «бирка для записей». В древности неграмотные люди всюду носили с собой такие палочки и дощечки и на них делали всевозможные заметки, зарубки. Эти бирки и звались носами.

Козёл отпущения

Значение: Ответчик за чужую вину, за ошибки других, поскольку истинный виновник не может быть найден или хочет уйти от ответственности.

Происхождение. Оборот восходит к тексту Библии, к описанию древнееврейского обряда возложения грехов народа (общины) на живого козла. Такой обряд совершался в случае осквернения евреями святилища, где находился ковчег откровения. Во искупление грехов сжигался баран и закалывался один козел «в жертву за грех». На второго козла перекладывали все грехи и беззакония еврейского народа: священнослужитель клал на него руки в знак того, что все грехи общины переходят на него, после чего козла изгоняли в пустыню. Все присутствовавшие на обряде считались очищенными.


Медвежья услуга

Значение: Непрошенная помощь, услуга, которая приносит больше вреда, чем пользы.

Происхождение. Первоисточник – басня И. А. Крылова «Пустынник и Медведь». В ней рассказывается, как Медведь, желая помочь своему другу Пустыннику прихлопнуть муху, которая села тому на лоб, убил вместе с ней и самого Пустынника. Но в басне этого выражения нет: оно сложилось и вошло в фольклор позднее.

Метать бисер перед свиньями

Значение: Тратить слова, обращаясь к людям, которые не могут вас понять.

Происхождение. В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Евангелие от Матфея, 7: б). В церковно-славянском переводе слово «жемчуг» звучит как «бисер». Именно в таком варианте это библейское выражение и вошло в русский язык.

Профессор кислых щей

Значение: Незадачливый, плохой мастер.

Происхождение. Кислые щи – немудреная крестьянская еда: водичка да квашеная капуста. Приготовить их не составляло особых трудностей. И если кого-нибудь называли мастером кислых щей, это означало, что ни на что путное он не годен.

Реветь белугой

Значение: Громко кричать или плакать.

Происхождение. «Нем, как рыба» – это известно давным-давно. И вдруг «реветь белугой»? Оказывается, речь здесь не о белуге, а о белухе, так называют полярного дельфина. Вот он действительно ревет очень громко.

Яблоко раздора

Значение: То, что порождает конфликт, серьезные противоречия.

Происхождение. Пелей и Фетида, родители героя Троянской войны Ахиллеса, забыли пригласить на свою свадьбу богиню раздора Эриду. Эрида очень обиделась и тайно бросила на стол, за которым пировали боги и смертные, золотое яблоко; на нем было написано: «Прекраснейшей». Поднялся спор между тремя богинями: супругой Зевса Герой, Афиной – девой, богиней мудрости, и прекрасной богиней любви и красоты Афродитой. Судьей между ними был избран юноша Парис, сын троянского царя Приама. Парис отдал яблоко подкупившей его Афродите; Афродита за это заставила жену царя Менелая, прекрасную Елену, полюбить юношу. Оставив мужа, Елена уехала в Трою, и, чтобы отомстить за такую обиду, греки начали многолетнюю войну с троянцами. Как видите, яблоко Эриды и на самом деле привело к раздору.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: интересно, фразеологизмы, языки
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