Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2017
09:22. 12 июля 2017 Просмотров - 270 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 07:30 Украинские боевики пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 05:01 Продажа сослуживцев.
Украинские боевики пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, Славяносербска, сел Калиновка и Желобок.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов РПГ.
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Продажа сослуживцев
Бойцы 25-й аэроомобильной бригады ВСУ продали в МВД ЛНР личные данные своих сослуживцев.
08.07.2017 г. на «горячую линию» МВД ЛНР позвонили двое военнослужащих 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей молодые люди заявили, что часть личного состава бригады была недавно откомандирована в зону так называемой «АТО». Подавляющее большинство отправляемых солдат не желали этой поездки и пытались всячески от неё уклониться. Однако были и добровольцы, практически все – члены украинских националистических организаций либо сочувствующие им. «Там и «правосеки» (члены украинской неофашистской организации «Правый сектор», – ред.), и «свободовцы», и из «Белого молота» были, и просто футбольные фанаты-«отморозки», – рассказали заявители.
Факт был внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. По предварительным результатам назначенной проверки установлена достоверность полученных данных, а также прибытие в зону так называемой «АТО» следующих военнослужащих 25-й ОВДБр:
Богатыр Виталий Викторович (рядовой, стрелок)
Бондаренко Юрий Александрович (рядовой, стрелок)
Бурлака Иван Александрович (младший сержант, командир отделения)
Курченко Денис Сергеевич (рядовой, стрелок)
Мазяр Владимир Анатольевич (рядовой, стрелок)
Михайлюк Богдан Сергеевич (рядовой, стрелок)
Мороз Владислав Викторович (рядовой, стрелок)
Мусийко Игорь Андреевич (младший сержант, заместитель командира взвода)
Смашный Юрий Николаевич (рядовой, стрелок)
Смолиенко Александр Александрович (рядовой, стрелок)
Федоров Михаил Александрович (младший сержант, командир отделения)
Хуторный Александр Владимирович (рядовой, стрелок)
Черевичный Евгений Васильевич (рядовой, стрелок)
Черемшенко Евгений Николаевич (рядовой, стрелок)
Чиженок Максим Александрович (рядовой, стрелок)
Проверка продолжается.
Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И. А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей. «Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», – подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики. Как известно, Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия для жителей Луганщины. Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ.
Заявление можно сделать по номерам 509-591; 585-117; (095) 610-11-30. Звонки принимаются круглосуточно.
http://mvdlnr.ru/news/3649-voennosluzhas
С учетом того, что многие из тех, кто поехал в АТО, ехали туда чтобы заработать денег (за войну платили больше, чем за мирный труд в их деревнях и городах), то не стоит удивляться фактам продажи оружия ополченцам в 2014 году (когда с тех же Соледарских складов оружие продавали в обе стороны) или слива информации в народные республики за скромную (?) плату (интересно в гривнах или долларах?). В конечном итоге, часть информации, которая утекает с украинской стороны, банально продается и не только военными. Помимо взломанных компьютеров ВСУ, МВД и СБУ, существует банальный бизнес, когда работники украинских спецслужб или военные, не испытывая большего восторга по поводу украинской власти и происходящего на Украине, банально сливают секретные сведения на сторону. Кто-то делает это за деньги, кто-то из идеологических соображений, но сам процесс имеет место быть, несмотря на лихорадочные попытки СБУ перекрыть каналы утечки секретной информации. В конечном итоге, в сеть попадают личные данные на офицеров ключевых соединений ВСУ, личный состав карательных батальонов, ведомственные документы и государственные секреты.
Разумеется, с учетом того, что эти телефоны могут прослушивать, а агентура СБУ есть и в народных республиках, существует отнюдь не нулевой риск попасться на продаже секретной информации, но тот факт, что такие случаи повторяются, говорит о том, что либо жажда денег, либо ненависть к существующему режиму оказываются сильнее очевидного риска при передаче информации. Да и с получением оплаты тоже могут быть проблемы. Но судя по тому, что процесс идет, есть рабочие схемы по взаимодействию с нелояльными украинскими военнослужащими. Разумеется, стоит помнить, что этот канал может использоваться СБУ или ГУР МОУ для внедрения различной дезинформации.
PS2. В данном случае, я даже примерно представляю, как выглядит документ, информацию с которого продали в ЛНР. В 2014 году достаточно часто среди украинских трофейных документов попадались сводные листы на военных и СБУшников, прикомандированных в зону АТО. Их еще тогда из ЖЖ удаляли за разглашение персональных данных, когда выкладывал в числе прочих документов.
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