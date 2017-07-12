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Strategic Culture: российская ракета Х-32 превратит авианосцы США в груду металла

20:45. 12 июля 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:
Военный аналитик, публицист издания Strategic Culture Алекс Горка заявил, что новые американские авианосцы не смогут угрожать России в случае атаки, потому что после удара РФ окажутся грудой бесполезного металла.

 

 

 Военный эксперт отметил, что США в любом конфликте традиционно делает ставку на свой Военно-морской флот. Для его укрепления Штаты построили авианосец Gerald R. Ford, который обошелся в 19 миллиардов долларов. Также планируется создать еще два корабля данного поколения - John F. Kennedy и Enterprise. Несмотря на впечатляющие технические характеристики авианосцев, способных размещать на борту порядка 90 самолетов, ими не напугать такую страну как Россия, уверен публицист.

Россия очень серьезно преуспела в создании ракетной техники военного назначения, отмечает Алекс. По его словам, даже советские разработки наводили страх на американских моряков, а РФ эти страхи лишь развила, создавая технологичные новинки для борьбы в морском пространстве. Эксперт отмечает, что географическое расположение России избавляет ее от необходимости кардинально развивать флот, давая возможность сосредоточиться на других видах техники. К примеру, воздушной. Ведь в «морских боях» она может показать себя не хуже кораблей.

Установленные на российских самолетах ракеты поражают своей мощью, считает аналитик. К примеру, советская разработка противокорабельной ракеты Х-22, выпущенная с ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, способна проделать в новейшем американском авианосце дыру шириной 5 метров и глубиной 12 метров. Это означает неотвратимое затопление. Причем такую ракету системы США могут сбить лишь модернизированными системами, которые на морскую технику не устанавливаются. И это уже устаревшая советская разработка.

Модернизированная Россией версия ракеты (Х-32) сможет без проблем обойти любую защиту. США сбить ее не смогут. А она еще более мощная по заряду, движется намного быстрее предшественницы, причем по совершенно иной траектории, нанося удар фактически из стратосферы, с 40 км под острым углом. Радары США смогут засечь ее лишь в последний момент, уверен эксперт. Кроме того, с приходом российского «Циркона» США и вовсе могут забыть о своих притязаниях на морское превосходство, заключил эксперт.

 Артем Колчин

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http://vpk-news.ru/news/37775

Метки: крылатые ракеты, Россия, Ту-22М3, Х-32, Циркон
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