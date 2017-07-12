Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 июля 2017
- 07:30 ЦРУ: У нас есть доказательства применения химоружия в Сирии.
- 06:00 Живым или мёртвым: боевики подтвердили гибель главаря ИГИЛ, Пентагон — нет (ФОТО).
- 05:30 Танковый удар и снайперы: «Армия ислама» решила уничтожить главарей «Аль-Каиды» под Дамаском (ФОТО).
- 04:30 Новый котёл для ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ окружают группировку боевиков в Хаме (ФОТО).
- 03:14 Штурм Ракки: Очень странная война ИГИЛ с коалицией США.
- Вчера 23:27 Освобождение Мосула является важным этапом в борьбе с боевиками — Лидер «Хезболлах».
- Вчера 23:24 Сирия: В провинции Хама при минометном обстреле погиб российский военный советник.
- Вчера 23:13 Египет заявил, что Катару нет места в коалиции против ИГ*.
- Вчера 22:57 РФ считает ненормальной ситуацию с санкциями ЕС и США против Сирии.
ЦРУ: У нас есть доказательства применения химоружия в Сирии
Разведсообщество США располагает весомыми доказательствами применении химоружия «сирийским режимом» 4 апреля в Хан-Шейхуне, заявил директор ЦРУ Марк Помпео.
По его словам, после событий 4 апреля в Хан-Шейхуне президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что случилось. Помпео сообщил, что разведсообщество стало выяснять, что «реально произошло». В частности, по его словам, была проведена работа с американскими партнерами.
«Я ему (Трампу — прим. ред.) сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийском режимом. Я знал, что у разведсообщества были весомые доказательства. Я сказал ему, что мы абсолютно уверены в этом», — отметил Помпео.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
Как позже заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Живым или мёртвым: боевики подтвердили гибель главаря ИГИЛ, Пентагон — нет (ФОТО)
Боевики группировки ИГИЛ подтвердили гибель своего лидера Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.
Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава. В Пентагоне заявили, что не могут однозначно подтвердить ликвидацию самопровозглашённого халифа ИГИЛ*.
В июне Министерство обороны России начало проверку информации об уничтожении главаря террористов в результате авиаудара ВКС. Эксперты считают, что разговоры о смерти аль-Багдади могут свидетельствовать об активизации борьбы за власть внутри ИГИЛ.
Боевики террористической группировки ИГИЛ якобы подтвердили гибель своего лидера Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.
Такую информацию во вторник распространил независимый иракский спутниковый телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава.
По данным источника, боевики ИГИЛ выпустили краткое заявление, в котором говорилось о гибели лидера террористической группировки и назывался его преемник. При этом никаких подробностей не сообщалось.
Информацию о гибели аль-Багдади также подтвердили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Однако не следует забывать, что находящийся в Лондоне центр имеет сомнительную репутацию и был неоднократно уличён в публикации ложных сведений.
Между тем в Министерстве обороны США заявили, что не располагают данными, подтверждающими информацию о гибели лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, передаёт агентство Reuters.
Однако президент США Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter лаконичное сообщение, которое невозможно привязать к какому-либо другому событию: «Большие победы в борьбе с ИГИЛ!»
По некоторым данным, разговоры о гибели самопровозглашённого халифа ИГИЛ аль-Багдади и о назначении его «законного преемника» свидетельствуют о серьёзном расколе в террористической организации и внутренней борьбе за власть.
Кроме того, источник канала Al Sumaria сообщил о массовых арестах среди сторонников халифа и предрёк возможное начало «кровавой фракционной борьбы между членами ИГИЛ».
Член Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майор ФСБ Александр Михайлов считает, что ликвидация аль-Багдади может существенно повлиять на финансирование группировки. Он отметил также, что уничтожение главаря ИГИЛ — это «логический финал» истории.
«Если за ним долго охотились, то должны были когда-то достать. Впрочем, я не исключаю, что он мог погибнуть в результате внутренней борьбы за лидерство. Могли свои убить, хотя предпочтительнее, чтобы это осуществили те, кому положено», — цитирует Михайлова РИА Новости.
Ранее ряд иранских источников распространил изображения, якобы подтверждающие смерть лидера террористической группировки. В середине июня Минобороны России начало проверку информации о вероятном уничтожении аль-Багдади 28 мая в результате авиаудара ВКС по южному предместью Ракки.
По сообщениям, авианалёт был совершён после подтверждения данных о сходке высокопоставленных членов ИГИЛ, в которой участвовал сам аль-Багдади.
Тогда же в Минобороны заявили, что если сведения о гибели аль-Багдади ещё нуждаются в подтверждении, то об уничтожении «эмира» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри и руководителя спецслужб ИГИЛ Сулеймана аль-Шауаха, а также о ликвидации ещё по меньшей мере 300 боевиков можно говорить с уверенностью.
Позднее в СМИ появились имена возможных преемников аль-Багдади. По данным Reuters, ссылающегося на экспертов, его место может занять один из его ассистентов и выходцев из армии Саддама Хусейна — Ийяд аль-Обайди или Айяд аль-Джумайли.
По данным агентства, оба сторонника ИГИЛ стали ключевыми помощниками аль-Багдади после гибели его бывших советников Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани в результате одного из ударов авиации.
«Джумайли признает верховенство Обайди, но явного преемника нет: им может стать любой из них в зависимости от условий», — заявил Хишам аль-Хашими, советник ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГИЛ.
Абу Бакр аль-Багдади — один из самых разыскиваемых террористов во всём мире.
Ещё в 2011 году Госдепартамент США объявил награду $10 млн за информацию, которая приведёт к его поимке или смерти. Выше Соединённые Штаты оценили только голову лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири — за него они были готовы отдать $25 млн. Но в декабре 2016 года американские власти увеличили награду за информацию о главе ИГИЛ до $25 млн.
Это далеко не первое сообщение о смерти халифа ИГИЛ — с февраля 2015 года СМИ как минимум пять раз сообщали о гибели аль-Багдади в результате авиаудара, обстрела и даже отравления. Однако сторонники террористической организации регулярно опровергали эти данные.
В последнее время боевики ИГИЛ терпят одно поражение за другим — как в Сирии, так и в Ираке.
На фоне успехов правительственных войск и продвижения коалиционных сил к Ракке в начале июля было объявлено о завершении операции по освобождению Мосула. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади посетил северную столицу страны, чтобы официально объявить об окончании операции, продолжавшейся с октября 2016 года.
При этом официальный представитель международной коалиции Райан Диллон заявил, что о полном освобождении Мосула от боевиков ИГИЛ может быть объявлено в течение нескольких дней.
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Владимир Смирнов
* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
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Танковый удар и снайперы: «Армия ислама» решила уничтожить главарей «Аль-Каиды» под Дамаском (ФОТО)
В ходе продолжающегося относительного перемирия, которого удалось достичь благодаря действиям России, бандформирования продолжают междоусобные кровопролитные войны. Так «Армия ислама» решила окончательно ликвидировать «Аль-Каиду» под Дамаском.
Самыми «горячими» точками соприкосновения группировок «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») и «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») в Восточной Гуте являются населенные пункты Бейт-Сава и Хауш-эль-Ашари.
Конфликт этих банд в пригородах Дамаска продолжается с апреля 2017 года, он уже унес около 200 жизней боевиков и десятка полевых командиров. На днях исламисты «Джейш аль-Ислам» совершили новое нападение на своих бывших союзников из «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят-Тахрир-аш-Шам» внутри ферм Аль-Ашари в Восточной Гуте (см. фото).
Боевики «Файлак Ар-Рахман» оказались в сложной ситуации, так как они подвергаются одновременному нападению сразу с нескольких сторон. Сирийская Арабская армия наступает на них в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма.
Помимо нападений «Армия Ислама» активно укрепляет фортификационную составляющую позиций, для чего, по показаниям местных жителей, в район было доставлено несколько единиц инженерной техники. Боевики «Джейш аль-Ислам» явно готовятся к закреплению ранее захваченных у конкурентов позиций в Бейт-Сава и Хауш-эль-Ашари.
По данным сирийской разведки, для более действенной борьбы на данном направлении командование «Армии Ислама» решило ликвидировать лидеров и полевых командиров группировки «Джебхат ан-Нусра»* (ХТШ). Для этих целей в район населенного пункта Хауш-эль-Ашари в Восточной Гуте для боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» доставлено три современные снайперские винтовки с тепловизорами в комплекте.
В то же время есть информация о переброске в уже упомянутый населенный пункт Хауш-эль-Ашари нескольких десятков террористов «Джебхат ан-Нусра», предположительно для наступления на позиции «исламовцев».
Таким образом, несмотря на сложившееся в настоящее время шаткое перемирие, группировки «Джейш аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусра» продолжают подготовку к решительным действиям друг против друга и очередным кровопролитным для членов банд и мирных жителей Восточной Гуты боям.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото кадры недавнего нападения боевиков «Джейш аль-Ислам» на «Джебхат ан-Нусру».
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Новый котёл для ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ окружают группировку боевиков в Хаме (ФОТО)
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает операцию по полному изгнанию ИГИЛ из провинции Хама, целью союзных сил является цитадель группировки — город Акербат.
Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности об обстановке на этом участке фронта.
В настоящее время ситуация в районе Акербата складывается следующая: город и его окрестности занимают боевики ИГИЛ, а в 30 километрах к западу от него с севера на юг через населенный пункт Саламия проходит линия сдерживания террористов.
Позиции на этом участке заняты правительственными войсками. К югу и к северу от Акербата на различном удалении от города территория также занята Сирийской Арабской Армией, и в скором времени они полностью окружат цитадель ИГИЛ и окружающий район, сомкнувшись к востоку от него.
Джихадисты не могут не понимать, что в ближайшее время они окажутся отрезанными от своих основных сил, однако оставлять ключевой в районе населенный пункт не спешат. Объясняется это просто: «игиловцы» занимают в этой холмистой местности основную часть главенствующих высот и, несмотря на бесперспективность их удерживания в окружении, тянут время и отвлекают на себя внимание правительственных сил.
Достигается это за счет того, что на этих позициях находятся рядовые боевики — фанатики, убежденные проповедниками и полевыми командирами в священности этой суицидальной миссии. Именно ценой жизни таких легковерных и в результате зомбированных подростков и юношей ИГИЛ достигает своих меркантильных целей — зарабатывания денег от добычи и продажи нефти.
Эти парни стали щепками в костре чужой войны, приехав на нее издалека, в основном из стран Центральной Азии. Теперь они бесславно закончат свою жизнь, на несколько часов задержав продвижение правительственных войск, тем самым дав время своим командирам покинуть опасный район и эвакуировать ценную технику и нефтедобывающее оборудование. А могли бы обзавестись женой, детьми, освоить полезное ремесло и приносить пользу своей родной семье, а не тем, кто назначил их пушечным мясом.
Наверняка, встретив на том свете своих предков, таким неразумным душам нечего будет сказать им, и едва ли такие предатели рода и веры вообще будут иметь возможность пообщаться со своими праотцами. Им, если верить писанию, уготована совершенно иная участь, куда менее безоблачная.
Но вернемся в наш физический мир. Признаки взятия в окружение ИГИЛ уже на лицо. В районе населенного пункта Джин эль-Ильбави, расположенного в 60 километрах восточнее города Хама, был обстрелян пункт управления ИГИЛ, есть подтверждение, что был ранен полевой командир Абу Сафия.
Недалеко от населенного пункта Эль-Мабудже, расположенного в 30 километрах северо-западнее Акербата, боевики ИГИЛ самовольно оставили свои позиции на опорном пункте.
Известны имена двоих из них, это Абу Ахмед Телль-Минесс и Абу Ат-Тибани. Ничего удивительного в этом нет — данный опорный пункт находится в непосредственной близости от линии сдерживания. Видимо, здравый смысл и инстинкт самосохранения нет-нет, но все же берет верх над религиозным фанатизмом.
В районе северо-западнее Акербата правительственные войска нанесли удар по объектам ИГИЛ. Есть подтверждение, что в результате атаки был уничтожен автомобиль и группа боевиков, численностью не менее шести человек, еще трое были ранены.
Тем не менее, массовой эвакуации отрядов ИГИЛ из района Акербата пока не наблюдается. Причина тому нефтяное поле — «Магара», удержание которого, как видно, первостепенная задача группировки ИГИЛ в этом районе. Потому молодые шахиды и подростки с автоматами продолжат оплачивать своей кровью каждый лишний час добычи нефти под Акербатом.
И не будем забывать, что ИГИЛ* — лишь ширма, истинный же получатель прибыли — организация, а точнее группа лиц, далекая от ислама и любых его толкований. Проект «Исламское государство» используется в данной схеме как исполнитель грязной работы и козел отпущения одновременно.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Штурм Ракки: Очень странная война ИГИЛ с коалицией США
Театральная постановка под названием «Взятие Ракки» требует более детального анализа, иначе мировая общественность уверует в искренность игры актеров.
«Так называемая столица ИГИЛ почти пала», «Курды, при поддержке авиации международной коалиции, возглавляемой США, ведут бои с террористами ИГИЛ на территории Ракки». Такие сообщения в настоящее время появляются в лентах информагентств по всему миру.
При этом в журналистских материалах не упоминается об относительно небольших потерях в технике и живой силе с обеих сторон (например, по сравнению с Мосулом). Данный факт наводит на мысли о крайне высокой вероятности того, что борьба сил коалиции и ИГИЛ за Ракку носит демонстративный характер.
Истинной же целью сего действа является отвод сил и средств террористов в более безопасные районы для дальнейшей перегруппировки. При этом не исключено, что курды под управлением заокеанских наставников играют в полную силу, не зная об истинной роли собственных действий в этой постановке.
Рокировка в Ракке
Концентрация сил Сирийской Арабской Армии в направлении самопровозглашенной столицы «ИГИЛ» с начала 2017 года и темпы продвижения к ней ее сил не могли остаться без внимания аналитиков, отвечающих за действия ИГИЛ. Совершенно естественно, что «мудрые стратеги» поняли, что гарнизон Ракки может не выстоять против САА при поддержке российской авиации и в результате при распределении сфер влияния данная территория перейдет под контроль законного правительства Сирии.
О том, почему, Ракка столь важна для коалиции, мы скажем позже, пока же остановимся на том, как коалиция стремится сохранить и ее и потенциал гарнизона ИГИЛ ее занимавшего.
Для того чтобы сохранить свою боевую мощь, незадолго до наступления курдов, боевики начали вывозить в направлении Дэйр-Эз-Зора все свои производственные ресурсы: станки по производству боеприпасов, ремонтное оборудование и материалы. Кроме того туда переправлялись пикапы с ДШК и полевая артиллерия. При этом во встречном направлении передвигались наиболее слабо подготовленные подразделения ИГИЛ.
Поскольку Ракка объявлена «столицей ИГИЛ» ее потеря наносит сильнейший психологический удар сторонникам движения, сдача же города вовсе идеологически неприемлема. Потому, командирам радикалов было дано указание, создавать видимость борьбы за «свой оплот» при фактической эвакуации из нее наиболее значимых активов.
Таким образом, если бы ИГИЛ являлось самостоятельным игроком — оно либо всеми силами стремилось удержать город, не проводило бы эвакуации производства и существенно усилило обороноспособность города, либо эвакуировалось полностью, сохранив технику, личный состав и материальные средства.
На деле же мы имеем Ракку с взятыми (читай — отданными) в кольцо легковооруженными подразделениями. Вывод: руководство ИГИЛ действует в интересах третьих лиц и не принимает самостоятельных решений.
О том, кем и каким образом создавалась почва для формирования ИГИЛ, кем взращивалось, направлялось и поддерживалось материально и информационно, написано и снято фильмов достаточно, повторять это нет смысла.
Искрение в своих заблуждениях
Курды, еще несколько лет назад о которых было известно лишь то, что это относительно малочисленная народность без собственного государства, ныне не сходят с телеэкранов и передовиц газет. Информационное сопровождение их действий обусловлено тем, что их силами решаются задачи якобы в интересах коалиции во главе с США.
Курды сражаются остервенело и профессионально, мотивированы они отлично, создание собственного государства — цель достойная. Этот потенциал грамотно используется кукловодами из коалиции. В ее интересах курды действуют и в Сирии, и в Ираке — выдавливают скомпрометировавший себя и значит выработавший ресурс ИГИЛ в сторону Центральной Азии. В настоящее время курды зачищают от него Ракку.
В результате того, что курды захватят этот город, коалиция и ее заказчик только выиграет — при разделе сфер влияния, когда бы этот процесс ни был запущен, эта территория отойдет в пользу международной коалиции во главе с США. Потому в ходе поддержки наступления курдов в Ракке, авиация США, не моргнув и глазом, нанесла удар по древней городской стене в районе старого города, сооружению из камня постройки VIII века.
К слову, разнеся на булыжники две секции стены, стоявшей более 1200 лет, коалиция поставила себя в один ряд с варварами ИГ, на камеру разрушавшими древние храмы.
Кому война, а кому мать родна
Как и было обещано в начале, мы, наконец, возвращаемся к тому, почему международной коалиции столь важно было получить под свой контроль город Ракка и ее окрестности, бои за которые в настоящее время еще ведутся курдам.
Сделать вывод об этом можно по первым решениям, которые были приняты командованием коалиции по отношении к данной территории. Это не поставки продовольствия в освобожденные населенные пункты, не восстановление больниц, не ремонт системы водоснабжения, это… барабанная дробь — указание на разминирование месторождений нефти и газа, в освобожденных от боевиков ИГИЛ* окрестностях Ракки.
Комментарии излишни. В этом вся внешняя политика международной коалиции. Политика двойных стандартов во всем ее великолепии!
Тема страданий мирного населения понимается только тогда, когда необходимо приостановить наступление сирийских правительственных войск, обвинив их в ведении огня по мирным кварталам. На деле же, никому из командования международной коалиции, возглавляемой США, и тем более тех сил, интересы которых она реализует, нет никакого дела до нужд и проблем мирных граждан: женщин, стариков и детей.
Они просто на просто реализуют меркантильные интересы заказчика — захватывают месторождения нефти и газа и обеспечивают безопасность их добычи и транспортировки.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Освобождение Мосула является важным этапом в борьбе с боевиками — Лидер «Хезболлах»
Освобождение иракского города Мосул от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) является важнейшим этапом в борьбе с ИГ*, заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла.
«Освобождения Мосула — важный шаг на пути ликвидации ИГ*… Мосул — крупнейший город, захваченный ИГ*, и столица уже «Халифата», и там было объявлено о целях радикалов… успех в Мосуле крайне важен для всего мира», — сказал Насрулла в прямом эфире ливанского телеканала «Аль-Манар»
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия: В провинции Хама при минометном обстреле погиб российский военный советник
Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии при минометном обстреле, он представлен к госнаграде посмертно, сообщило во вторник Минобороны России.
«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов», — говорится в сообщении.
«Капитан Николай Афанасов представлен командованием к государственной награде, посмертно», — добавили в ведомстве.
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Египет заявил, что Катару нет места в коалиции против ИГ*
В коалиции по борьбе с запрещенной в РФ и других странах террористической организацией «Исламское государство» не должно быть тех, кто на словах заявляет о поддержке усилий по борьбе с терроризмом, а на деле поддерживает его, заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд
Это заявление прозвучало в Вашингтоне на совещании коалиции по борьбе с ИГ* после обвинений в адрес Катара в поддержке террористических организаций, предоставлении им трибуны в общеарабских СМИ.
«Членство в коалиции должно распространяться только на единомышленников, государства, сообща противостоящих терроризму», — сказал египетский дипломат.
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РФ считает ненормальной ситуацию с санкциями ЕС и США против Сирии
Россия считает ненормальной ситуацию с существованием санкций ЕС и США против Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы уже обсуждали с нашими коллегами эту, я считаю, ненормальную ситуацию. Санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в САР, включая фармацевтическую промышленность, которая была в Сирии всегда очень развита, а сейчас она подсечена теми санкциями, теми запретами, которые наши западные коллеги ввели», — сказал Лавров
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