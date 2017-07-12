Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 июля 2017

Боевики группировки ИГИЛ подтвердили гибель своего лидера Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава. В Пентагоне заявили, что не могут однозначно подтвердить ликвидацию самопровозглашённого халифа ИГИЛ*.

В июне Министерство обороны России начало проверку информации об уничтожении главаря террористов в результате авиаудара ВКС. Эксперты считают, что разговоры о смерти аль-Багдади могут свидетельствовать об активизации борьбы за власть внутри ИГИЛ.

Боевики террористической группировки ИГИЛ якобы подтвердили гибель своего лидера Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

Такую информацию во вторник распространил независимый иракский спутниковый телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава.

По данным источника, боевики ИГИЛ выпустили краткое заявление, в котором говорилось о гибели лидера террористической группировки и назывался его преемник. При этом никаких подробностей не сообщалось.

Информацию о гибели аль-Багдади также подтвердили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Однако не следует забывать, что находящийся в Лондоне центр имеет сомнительную репутацию и был неоднократно уличён в публикации ложных сведений.

Между тем в Министерстве обороны США заявили, что не располагают данными, подтверждающими информацию о гибели лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, передаёт агентство Reuters.

Однако президент США Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter лаконичное сообщение, которое невозможно привязать к какому-либо другому событию: «Большие победы в борьбе с ИГИЛ!»

По некоторым данным, разговоры о гибели самопровозглашённого халифа ИГИЛ аль-Багдади и о назначении его «законного преемника» свидетельствуют о серьёзном расколе в террористической организации и внутренней борьбе за власть.

Кроме того, источник канала Al Sumaria сообщил о массовых арестах среди сторонников халифа и предрёк возможное начало «кровавой фракционной борьбы между членами ИГИЛ».

Член Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майор ФСБ Александр Михайлов считает, что ликвидация аль-Багдади может существенно повлиять на финансирование группировки. Он отметил также, что уничтожение главаря ИГИЛ — это «логический финал» истории.

«Если за ним долго охотились, то должны были когда-то достать. Впрочем, я не исключаю, что он мог погибнуть в результате внутренней борьбы за лидерство. Могли свои убить, хотя предпочтительнее, чтобы это осуществили те, кому положено», — цитирует Михайлова РИА Новости.

Ранее ряд иранских источников распространил изображения, якобы подтверждающие смерть лидера террористической группировки. В середине июня Минобороны России начало проверку информации о вероятном уничтожении аль-Багдади 28 мая в результате авиаудара ВКС по южному предместью Ракки.

По сообщениям, авианалёт был совершён после подтверждения данных о сходке высокопоставленных членов ИГИЛ, в которой участвовал сам аль-Багдади.

Тогда же в Минобороны заявили, что если сведения о гибели аль-Багдади ещё нуждаются в подтверждении, то об уничтожении «эмира» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри и руководителя спецслужб ИГИЛ Сулеймана аль-Шауаха, а также о ликвидации ещё по меньшей мере 300 боевиков можно говорить с уверенностью.

Позднее в СМИ появились имена возможных преемников аль-Багдади. По данным Reuters, ссылающегося на экспертов, его место может занять один из его ассистентов и выходцев из армии Саддама Хусейна — Ийяд аль-Обайди или Айяд аль-Джумайли.

По данным агентства, оба сторонника ИГИЛ стали ключевыми помощниками аль-Багдади после гибели его бывших советников Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани в результате одного из ударов авиации.

«Джумайли признает верховенство Обайди, но явного преемника нет: им может стать любой из них в зависимости от условий», — заявил Хишам аль-Хашими, советник ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГИЛ.

Абу Бакр аль-Багдади — один из самых разыскиваемых террористов во всём мире.

Ещё в 2011 году Госдепартамент США объявил награду $10 млн за информацию, которая приведёт к его поимке или смерти. Выше Соединённые Штаты оценили только голову лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири — за него они были готовы отдать $25 млн. Но в декабре 2016 года американские власти увеличили награду за информацию о главе ИГИЛ до $25 млн.

Это далеко не первое сообщение о смерти халифа ИГИЛ — с февраля 2015 года СМИ как минимум пять раз сообщали о гибели аль-Багдади в результате авиаудара, обстрела и даже отравления. Однако сторонники террористической организации регулярно опровергали эти данные.

В последнее время боевики ИГИЛ терпят одно поражение за другим — как в Сирии, так и в Ираке.

На фоне успехов правительственных войск и продвижения коалиционных сил к Ракке в начале июля было объявлено о завершении операции по освобождению Мосула. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади посетил северную столицу страны, чтобы официально объявить об окончании операции, продолжавшейся с октября 2016 года.

При этом официальный представитель международной коалиции Райан Диллон заявил, что о полном освобождении Мосула от боевиков ИГИЛ может быть объявлено в течение нескольких дней.

Читайте также: Сирия: «Аль-Каида» громит ИГИЛ, в Идлибе схвачен русский главарь и 120 боевиков (+ВИДЕО, ФОТО)

Владимир Смирнов

* Запрещенные на территории РФ террористические организации.