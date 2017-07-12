Главная » История, Невероятное в мире

Реставрация древностей

11:47. 12 июля 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

Кто-то из группы ЛАИ продолжает делать сопоставления культурных строений, развалин из прошлого с современным их видом. Просто смотрим и делаем выводы.


< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>


Была версия, что асуанский обелиск пытались вырезать газовыми горелками строители Асуанской плотины. Судя по этим фотографиям – это не так.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
А что? Нужно же что-то смотреть туристам…

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Здесь только расчистили территорию

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Тоже ничего не восстанавливали

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Обратите внимание на какую глубину занесены статуи и стены

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Есть и обратный процесс – это уничтожение культурных памятников теми, кто превращен в зомби.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Статуи восстановлены. Интересно из чего?

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Поставили колонны

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
С другого ракурса

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Расчищен на приличную глубину

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Восстановили колонны слева и накидали наверх блоков

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Расчистили и собрали из тех найденных частей, которые подходили. Остальное оставили

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Территория расчищена

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Реставрация древностей
... Шоха египетские власти затеяли срочную реставрацию сфинкса. Сейчас нижние две трети... арматура и швеллеры:ИсточникДа, это древность, но отреставрированная.В одном из... в сети. Многие другие якобы древности также выдают различные элементы - металлическая...
Анитчные древности на швеллерах
...него была большая программа восстановления древностей для возвеличивания исторического значения Ирака... каким этот памятник был до реставрации. Вопрос не простой, в ...производили античность Геополимерный бетон - технология древности? Источник: www.kramola.info
Мексиканские пирамиды до реставрации
Многие культурные строения древности были, как минимум отреставрированы. Мало, ....Просто основной смысл всей этой реставрации - вот для них:Иначе раскопали...
Строительство Стоунхенджа с нулевого цикла. Кино- и фотодокументы 1949-58 годов
...не похоже. А эти древности уж совсем ни в ... и первые ямы под древности копаются. Первый камушек на...мешали, как в обычных "древностях загадочных працивилизаций", а на месте...обсуждениях суют оппоненты аргументы про "реставрацию" из Википедии и "старинные...
Эллинистический Гиппос. Строительство Пальмиры. Немного «древнего» Египта
...эллинистической культуры Гиппос. Очередная «древность». И немного «древнего» ...эллинистической культуры Гиппос. Очередная "древность". И немного "древнего" ...каркас местами вылез. Экспонат для "реставрации" - замазывания-маскировки.Вспомнились игилодебилы...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...заплаток», поставленных в ходе различных «реставраций», «реконструкций» и «ремонтов»). ...наличие многочисленных свидетельств использования в древности очень высоко развитых технологий ... археологических работ в глубокой древности. Так, например, повреждения...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>