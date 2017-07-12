Реставрация древностей
Кто-то из группы ЛАИ продолжает делать сопоставления культурных строений, развалин из прошлого с современным их видом. Просто смотрим и делаем выводы.
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Была версия, что асуанский обелиск пытались вырезать газовыми горелками строители Асуанской плотины. Судя по этим фотографиям – это не так.
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А что? Нужно же что-то смотреть туристам…
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Здесь только расчистили территорию
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Тоже ничего не восстанавливали
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Обратите внимание на какую глубину занесены статуи и стены
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Есть и обратный процесс – это уничтожение культурных памятников теми, кто превращен в зомби.
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Статуи восстановлены. Интересно из чего?
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Поставили колонны
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С другого ракурса
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Расчищен на приличную глубину
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Восстановили колонны слева и накидали наверх блоков
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Расчистили и собрали из тех найденных частей, которые подходили. Остальное оставили
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Территория расчищена
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Источник: www.kramola.info