Реставрация древностей

Кто-то из группы ЛАИ продолжает делать сопоставления культурных строений, развалин из прошлого с современным их видом. Просто смотрим и делаем выводы.



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Была версия, что асуанский обелиск пытались вырезать газовыми горелками строители Асуанской плотины. Судя по этим фотографиям – это не так.



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А что? Нужно же что-то смотреть туристам…



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Здесь только расчистили территорию



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Тоже ничего не восстанавливали



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Обратите внимание на какую глубину занесены статуи и стены



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Есть и обратный процесс – это уничтожение культурных памятников теми, кто превращен в зомби.



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Статуи восстановлены. Интересно из чего?



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Поставили колонны



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С другого ракурса



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Расчищен на приличную глубину



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Восстановили колонны слева и накидали наверх блоков



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Расчистили и собрали из тех найденных частей, которые подходили. Остальное оставили



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Территория расчищена



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