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Основные принципы мироздания

13:57. 12 июля 2017 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал:

Часть 2 – “Принципы мироустройства для домохозяек”.

Автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Ведущий Алексей Орлов.

В передаче мы поговорили о:

- именах и имянаречении,
– эгрегорах,
– частотах земли,
– причинах катаклизмов на Земле,
– светлых мыслях,
– спиральном строение Вселенной,
– разговоре без отрицания,
– том, как приучать себя мыслить хорошо,
– информационно-силовом обмене,
– божественных и тварных,
– названиях и влиянии на названий,
– дольменах и захоронениях,
– иллюзии и реальности,
– творении своей жизни,
– звуке, буквице, азбуке, алфавите и словах,
– образном мышлении,
– библейском проекте, экономике и судном проценте,
– конце глобализме и самонастройке для здоровья,
– кресте как древнем символе,
– резонансе лада,
– семье, мужчине и женщине,
– сложности и простоте этого мира,
– воспитании детей и родителей,
-…..
– и многом, многом другом…

Продолжение первой встречи в Владимиром Николаевичем Артамоновым.
< ![CDATA[]]>https://youtu.be/XyKYVv-XnL0?list=PLd…< ![CDATA[]]>


Источник: www.kramola.info

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