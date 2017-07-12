Основные принципы мироздания
Часть 2 – “Принципы мироустройства для домохозяек”.
Автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Ведущий Алексей Орлов.
В передаче мы поговорили о:
- именах и имянаречении,
– эгрегорах,
– частотах земли,
– причинах катаклизмов на Земле,
– светлых мыслях,
– спиральном строение Вселенной,
– разговоре без отрицания,
– том, как приучать себя мыслить хорошо,
– информационно-силовом обмене,
– божественных и тварных,
– названиях и влиянии на названий,
– дольменах и захоронениях,
– иллюзии и реальности,
– творении своей жизни,
– звуке, буквице, азбуке, алфавите и словах,
– образном мышлении,
– библейском проекте, экономике и судном проценте,
– конце глобализме и самонастройке для здоровья,
– кресте как древнем символе,
– резонансе лада,
– семье, мужчине и женщине,
– сложности и простоте этого мира,
– воспитании детей и родителей,
-…..
– и многом, многом другом…
Продолжение первой встречи в Владимиром Николаевичем Артамоновым.
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Источник: www.kramola.info