Ищем логику в действиях свидомых бандеровцев

Если твоя цель войти в Европу, то на какой хрен, скажите на милость, тащить туда на цепях тех, кто туда не хочет, осложняя вступление в ЕС проблемными мятежными территориями и затрудняя самим европейцам решение своими гигантскими (с точки зрения Европы) размерами?

«Свидомые» украинствующие подобны человеку, который разбил себе голову и сломал кости рук, пытаясь вышибить дверь… которая была не заперта! Она просто открывалась в другую сторону – но глупый человек не додумался это проверить… Всё, чем занимаются украинские нацисты – очевидная патология, расстройство разума , потому что средства вопиюще не соответствуют целям. Возглавленные ворами дегенераты украинизма воюют за то, что у них было… до войны!

Поймите, ведь всё совершенно очевидно: допустим, вы собрались ехать на курорт… Сели в машину и поехали! На кой нафиг запихивать в багажник связанного соседа и тащить его с собой на море?! Зачем вам проблемы с заложником в багажнике? Зачем вам его кормить по дороге и на море?! Зачем он вообще вам нужен?! У вас же есть цель, вы знаете, куда вам надо – так и идите туда, не отягощая себя колоннами пленных…

Когда страны Балтии принимали в ЕС, то ни разу не скрывали: главная причина лёгкости приёма – их компактные размеры!



Например, Эстония подписала с ЕС договор о свободной торговле в 1994 году, а к 1995 году подала заявку на вступление в ЕС. В 2004 вошла. Население Эстонии менее 2 млн. человек, её ЛЕГКО ПРИНЯТЬ!

Латвия 27 октября 1995 подала официальную заявку на вступление в ЕС, а 16 апреля 2003 году уже вошла. Референдум о вступлении Литвы в Европейский союз прошёл с 10 по 11 мая 2003 года. 1 мая 2004 года Литва стала полноценным членом Европейского союза…



Чем меньше страна – тем меньше хлопот по адаптации её населения, меньше расходов, следовательно, тем охотнее её принимают в Европу. Именно с целью уменьшится (и быстрее войти в Европу) Чехия отделила от себя Словакию в начале 90-х.

Одно дело принять к себе 1-2 млн человек, как в странах Балтии, и совсем другое (по расходам, по масштабам проблем) – принять 20-30 млн гигантской (хоть наполовину и вымершей) Украины.



Если бы маленькая Галиция отделилась от территории бывшей УССР – она давно была бы уже в Европейском Союзе, скорее всего – вошла бы туда вместе со странами Балтии в 2003-2005 годах.

Это доказывает, что люди, стремящиеся в Европу, не только не должны цепляться за Донецк (якорь, держащий их в евразийском пространстве), но наоборот – отбросить побольше балласта, сократиться до минимума (в идеале – до Львовской области) – и благодаря этому легко, просто войти в столь желанную свидомитам «европейскую семью».

Если бы у свидомых не сгнил мозг – они бы спросили себя по-одесски – «нам шашечки или ехать?». То есть: нам в Европу нужно – или Донецк с Луганском?

Европа, напомню кретинам, расположена на западе территории бывшей УССР, а Донецк с Луганском – на востоке. Если вы хотите идти на запад – зачем идёте на восток? Какой логикой этот маразм можно объяснить? Сбросив балласт ненавидящих свидомию областей, те, кто хотят в Европу – давно уже были бы в Европе, как латыши и эстонцы.

Вместо этого существа со сгнившим мозгом устроили бойню – чудовищную не только по формам, но и по нелепости, ибо цели силком удерживать Юго-восток не просматривается даже под микроскопом.

Получается, что не пустить Донецк в Россию для свидомых гораздо важнее, чем самим войти в Европу?! Тогда сознайтесь честно, что ваша цель – не в Европу войти, а России нагадить.

Только что же эта за цель такая, и может ли она прийти в голову психически здоровому человеку – вредить соседу любой ценой, ценой собственного счастья – лишь бы соседу плохо стало?!

Мы видим, что свидомые предпринимают действия, которые прямо противоположны их жажде Европы.

Представьте, что вас пригласили на собеседование в крутую фирму, куда могут принять на работу. А вы перед входом в офис этой фирмы схватили прохожего, стали его избивать и заталкивать в офис, требуя, чтобы вас приняли на работу вдвоём вместе с этим несчастным…



Какой смысл?



Прохожий не хотел туда трудоустраиваться… И приглашали на работу только вас, а не вдвоём с прохожим… И вакансий там одна, а не две. И вы всем уши прожужжали, что очень хотели бы эту вакансию занять – а вместо собеседования устроили драку перед входом в офис работодателя…

Есть только два объяснения поведению украинских нацистов: либо они не хотят вступать в ЕС, либо они психически больные люди.

Поскольку первое исключено – остаётся лишь второе объяснение: у них сгнил мозг, они не понимают даже самых очевидных связей между средством и целью.

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Вторая украинская идеологема столь же нелепа, как и первая. Устроив геноцид тем, кого силком тащат в Европу, вместо того, чтобы тихо и спокойно уйти туда тем, кто действительно туда хочет уйти – украинский нацизм объявил это «защитой территориальной целостности».

Мозг свидомита сгнил до такой степени, что он уже не понимает ни смысла, ни разницы в понятиях «сепаратизм» и «территориальная целостность».



Украинский нацист эти понятия не разделяет, вообще не умея ничего разделять, кроме ненависти к России и русским.

Укронацист не понимает, что Украинское государство само по себе появилось, как акт сепаратизма, с нарушением всех действующих норм как внутреннего, так и международного права.



И уж тем более он никогда не сумеет внятно объяснить (потому что зомби) – почему государство должно быть целостным по рубежу, который повсеместно низвергаемый В. Ленин проложил когда-то для УССР?

Почему это в другой эпохе, в иных реалиях сделал Ленин – нужно спрашивать у Ленина. Но в итоге получилось, что запорожские казаки на Кубани стали "русскими", а донские казаки в Станице Луганской – "украинцами". Эта нелепость – не случайность или небрежность, а неизбежность: нет никакой возможности проложить разумную границу между русскими и украинцами.



Кем при разделе окажется Гоголь или Вернадский, академики Потебня или Патон? Кем считать Матвиенко, Полтавченко, Кириенко и других высших руководителей РФ? Пространство от Сахалина до старой русско-австрийской границы едино, все попытки его делить ведут не только к насилию, но и к маразму.



Впрочем, для укро-нацизма маразм – совершенно естественное состояние мышления…

Если свидомым нужны Донецк и Луганск – почему им не нужны Воронеж, Ставрополь или Оренбург? Какая разница между Донецком и Ростовом, Луганском и Таганрогом? Почему одно нужно удерживать – а другое выкинуть, причём по линии, прочерченной некогда Лениным?

Хотите территориальной целостности – так получите её в полном объёме, до Камчатки и Сахалина включительно! Хотите отделяться и идти в Европу – ну и отделяйтесь, и идите, кто хочет! Зачем тащить того, кто категорически туда не хочет?!

Вы вообще способны как-то сфокусироваться, и сказать, что вам нужно? Если вам (лично вам) нужно в Европу – то кто вас держит и зачем вам свинцовые гири на ногах при этом походе?



Зачем тащить с собой «полон»? Вы его что, хотите продать на рынках рабов? Так их в Европе уже века три, как закрыли, ребята!

Если же вы хотите территориальной целостности – то опять же, кто вам мешает? Разве Россия когда-нибудь мешала вам присоединяться к себе? И создавать территориальную целостность от Львова до Хабаровска и Владивостока? Если такая вам не нужна, если вы отрекаетесь от Омска и Томска, то зачем вам Донецк и Луганск? Они каким местом другие, каким местом отличаются от Волгограда и Саратова?!

Почему Харьков нужно силой затаскивать "у Эуропу", а от Ростова отгораживаться стеной?!

УССР возникла не просто так. Она возникла с нарушением (причём грубейшим) ранее существовавших границ и международного права. Она возникла как «завет Ильича». Того самого, хуже которого для бандеровцев нет! Какого же чёрта его черты на карте вдруг стали для украинствующих дебилов сакральными?!

Вы определитесь, Христа ради, чего вы хотите! Если вы хотите жить с русскими в одном государстве – нахрена вы отделялись от России?



Если, наоборот – хотите отделиться навсегда от этих ненавистных вам русских – зачем вы их силком в своё государство затаскиваете?

При этом их трупами загораживая себе путь в Европу? Где вы давно бы уже были, если бы скинули балласт мятежных, проблемных для вас территорий, и создали бы маленькие республики, размерами равные Эстонии и Латвии!

Ни на один из вопросов Здравого Смысла, ни на один из вопросов Разума – у бандеровцев ответа нет. Причина уже указана в заглавии: у них сгнил мозг. Они делают ужасные, кровавые дела, смысла которых не понимают, и объяснить никому (включая самих себя) не могут.

Хотите в Европу? Поступайте как Чехия, которая для вступления в Европу откинула словацкий хвост (и ни чехам, ни словакам хуже не стало).



Хотите территориальную целостность? Так и входите с русскими в одно государство, где вы и были, прежде, чем восторжествовал украинский сепаратизм (бессмысленный и беспощадный).

***

Не ждите от безумных укров ответов на поставленные вопросы. Они неспособны анализировать связные обобщения. Они ведомы только низшими инстинктами – садизмом, мародёрством, бессмысленной жестокостью, бессвязной истерией.

Сгнив, их мозг распался на клипы, бессвязные картинки услаждающего или устрашающего содержания, которые они больше не умеют связать в единую картину мира. Они влекомы слепыми эмоциями, и, подобно червям, бессильны объяснить, чего они хотят: ими движут звериные инстинкты. Дальше одного дня они не смотрят – да и сегодняшний день они подменили галлюцинацией.

И если Украину не очистит от недонациков карающий меч правосудия, нюрнбергского приговора – то они сами от себя очистят землю в бесконечной междоусобной резне и самоубийствах: ИБО ЗЛО ПОЖИРАЕТ САМО СЕБЯ.

А они не просто зло. Они лишённые расчёта и самосознания, зазомбированное чужими интересами до состояния невменяемости БЕЗУМНОЕ ЗЛО. И оно жрёт само себя с хвоста, с лап, со всех частей тела, до которых может дотянуться кровавая клыкастая пасть с пеной собачьего бешенства на губах…



В. Ханов

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