Невероятные находки археологов. Великаны существуют. Рост древних жителей Земли был больше 4 метров. Кто они? Инопланетяне или уникальная человеческая раса. Куда пропали гиганты. Подделка или гениальный шифр. Манускрипт Войнича и формула эликсира бессмертия. Русский ответ на загадку тысячелетия. Дети космической радиации. Новая гипотеза зарождения жизни на Земле. Почему учёные уверены, что все организмы на планете Земля мутанты. Сенсационное открытие археологов. Доисторический браслет может перевернуть теорию Дарвина с ног на голову. Кто его изготовил и почему денисовский человек, которого до сих пор считали вымершим, живёт в каждом из нас.