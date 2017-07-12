Грозный «Каракурт»

В российские СМИ только сейчас просочилась новость, имеющая значение для развития боевых возможностей военно-морского флота РФ. В опубликованном годовом отчете АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) говорится о том, что предприятие заложило в 2016 году два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт».

В начале августа 2016 года Минобороны подписало контракт с расположенном на берегах Волги заводом о строительстве пяти кораблей, однако в дальнейшем никакой официальной информации о реализации заказа не появлялось. В отчете зеленодольских корабелов не указано, когда произошла закладка, но, судя по всему, уже ведутся строительные работы. О сроках закладки еще трех МРК ничего не сообщается (возможно, они были заложены или будут заложены в нынешнем году).

Проект 22800 неслучайно получил такое грозное название — «Каракурт» (паук из рода черных вдов, укус которого может стать смертоносным для животных и человека). При скромных габаритах этот МРК обладает мощным ударным (комплекс «Калибр-НК») и противокорабельным (комплекс «Оникс») вооружением. «Калибры» могут поражать цели на расстоянии до 2,5 тысячи километров, а сверхзвуковые «Ониксы» практически неуязвимы для ПВО противника.

Держать противовоздушную оборону «Каракурта» будет комплекс «Панцирь-М» — корабельная версия наземного комплекса ближнего радиуса действия «Панцирь-С». Демонстрация «Панцирь-М» стала одним из главных событий прошедшего в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона.

Комплекс оснащен ракетами, которые должны сбивать воздушные цели на расстоянии до 20 километров. При этом низколетящие и небольшие по размерам объекты (например, беспилотники) или прорвавшуюся к кораблю противника авиацию должны уничтожить 30-миллиметровые шестиствольные автоматы.

Основным отличием «Каракуртов» от других МРК является особая геометрическая форма конструкций — практически все вооружение и оборудование «спрятано». «Гладкая» форма корабля и использование радиопоглощающих материалов должны улучшить малозаметность. Данный подход впервые был применен в американской авиации и получил разрекламированное название — технология «Стелс».

На флоте боевые корабли, построенные по технологии «Стелс», впервые появились в шведских ВМС. Это корветы проектаVisby («Висбю»), которые мало похожи на привычные глазу сторожевые корабли. За счет широкого использования композитных материалов удалось радикально уменьшить водоизмещение (около 640 тонн). Тем самым шведские конструкторы сделали корабль малозаметным, более экономичным и как следствие увеличили его мореходные качества.

На этом направлении российские корабелы продолжают отставать от западных коллег из-за сложностей в производстве композитов и санкционного режима, который затронул экспорт высокотехнологичной продукции для нужд оборонки РФ. Однако наши КБ и верфи наращивают упущенное. «Каракурт» должен стать одним прорывных проектов на этом направлении.

Презентация макета проекта 22800 состоялась два года назад на форуме «Армия-2015». Вскоре от Минобороны РФ поступил первый заказ. Производство «Каракуртов» разместилось на судостроительном заводе «Пелла» (Санкт-Петербург) и ССЗ «Море» (Феодосия, Крым). Позже один контракт получил расположенный в Керчи завод «Залив».

Данные предприятия должны сдать ВМФ 7 кораблей, 5 МРК строятся в Зеленодольске. Минобороны рассчитывает на пополнение флота 18 «Каракуртами». Планируется, что первые 12 МРК станут в строй в 2018-2020 годах, остальные 6 — к 2022 году. Однако с большой вероятностью сроки сдачи сдвинутся вправо по финансовым и техническим причинам.

Одним из обстоятельств может оказаться тот факт, что комплекс «Панцирь-М» еще не прошел государственные испытания, которые могут продлиться до 2019 года. По информации СМИ, первые два МРК «Ураган» и «Тайфун», которые должны быть сданы в конце 2017 года и в начале 2018 года соответственно, не будут вооружены «Панцирем».

Однако отсутствие комплекса самого современного ПВО не окажет существенного влияния на возможности проекта 228000. Ключевым преимуществом проекта станут его мореходные качества, то есть способность выживать в любых погодных условиях в отдалении от морских баз. Эксперты полагают, что «Каракурты» будут служить России, прежде всего, в Средиземном море. МРК будут комфортно чувствовать себя в открытом море, отпугивать натовские ВМС и наносить удары по объектам террористов.

Существует предположение, что новые корветы будут едва ли не основным оружием в условиях нехватки кораблей первого и второго рангов и слабой мореходности МРК проекта 21631 «Буян-М». Напомним, что данные обрели мировую славу 7 октября 2015 года, когда из акватории Каспийского моря нанесли «Калибрами» удар по сирийским боевикам. Однако два средиземноморских похода «Буянов» из состава Черноморского флота в 2016 году были признаны не очень удачными из-за того, что корабли испытывали проблемы вдали от родных берегов.

В связи с этим стоит отметить, что МРК предназначены для передвижения по крупным рекам и относительно небольшим морям. Кстати, «Буяны-М» строит упомянутый выше Зеленодольский завод. Татарстанское предприятие сдало ВМФ пять кораблей, аналогичное число корветов находится в стадии постройки и еще по двум был заключен контракт с Минобороны.

«Каракурты» должны стать универсальными боевыми единицами как на морских, так и на речных пространствах. У проекта 228000 более скромные, чем у «Буянов», габариты: водоизмещение —800 тонн, длина — 60 метров, ширина — 10 метров, осадка — 4 метра. Корабль будет способен развивать скорость до 30 узлов (примерно 55 км/ч) и выполнять задачи на расстоянии 2,5-3 тысячи морских миль (4,6-5,6 тысячи километров) от пунктов снабжения.

В лице «Каракуртов» ВМФ получает надежное и опасное оружие, которое позволит сдерживать превосходящие ВМС западных стран. Учитывая ударную мощь «Калибров» и малозаметность, один наш МРК сможет держать в напряжении группировку натовских эсминцев или фрегатов, а также некоторые сухопутные силы, ведь уникальные российские ракеты могут поражать и наземные цели. «Каракурты» будут эффективным и недорогим средством противодействия Западу.

Тем не менее, 18 корветов проекта 228000 и 12 кораблей проекта 21631 не стоит рассматривать как авангард ВМФ. Сирийская операция и конфронтация с НАТО продемонстрировали необходимость радикального обновления крупных надводных кораблей и подводного флота. Стратегическая задача России — усиление присутствия в Мировом океане, и корабли ближней морской зоны — лишь слабое подспорье, которое временно должно быть грозой более мощного потенциального противника.