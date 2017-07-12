В передаче мы подняли тему отличий двух мировоззрений и мировосприятий “Цивилизационного” и “Державного”. Рассмотрели в чём их видимое сходство и отличия.

Что необходимо делать человеку, осознавшему суть происходящего, для не насильственного изменения нынешнего бытия.

Кто или что может являться помощником становления Правильного, Творческого образа жизни, для заложения опоры в построении такого общественного строя, при котором каждый Человек будет важен для Общества, как и Общество будет важно для Человека.

Общество, в котором Человек станет существовать не как умный винтик в некой машине, а как самое ценное проявление высшего разума создавшего некогда всё ведомое и неведомое в мирах и вселенных.

29 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Державное мировоззрение – отличие от цивилизационного”

Автор-сказитель Алексей Орлов.









