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Державное мировоззрение – отличие от цивилизационного

13:57. 12 июля 2017 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

В передаче мы подняли тему отличий двух мировоззрений и мировосприятий “Цивилизационного” и “Державного”. Рассмотрели в чём их видимое сходство и отличия.

Что необходимо делать человеку, осознавшему суть происходящего, для не насильственного изменения нынешнего бытия.

Кто или что может являться помощником становления Правильного, Творческого образа жизни, для заложения опоры в построении такого общественного строя, при котором каждый Человек будет важен для Общества, как и Общество будет важно для Человека.

Общество, в котором Человек станет существовать не как умный винтик в некой машине, а как самое ценное проявление высшего разума создавшего некогда всё ведомое и неведомое в мирах и вселенных.

29 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Державное мировоззрение – отличие от цивилизационного”

Автор-сказитель Алексей Орлов.





Источник: www.kramola.info

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