Юрий Назаров: «Сталин и Берия по сей день защищают нас»

Этот год проходит под знаком юбилея настоящего русского актера Юрия Назарова

Артист пребывает в постоянных разъездах: дает концерты, участвует в творческих вечерах, выступает на кинофестивалях. Постоянно общаясь с простыми людьми, он выкристаллизовал в себе очень ценные выводы о судьбах России. «Понимаете, какая штука… я же — дитё войны, и в наше время самым гнусным, омерзительным грехом считалось предательство, – заявил он в интервью газете «Завтра». Я служил советской власти, советской идее, коммунистической идее, служил со всей душой, и вот я думаю: как же можно было её предать? Никогда в жизни я не пойму Бориса Николаевича Ельцина. Хотя, с другой стороны, там всё понятно. Одно дело, когда вступаешь в партию в 18 лет на фронте, и жизнью отвечаешь за поступок, с другой — как Ельцин, в 31 год, с целью получения определённых преференций, которые он и получил, и, получивши, хотел партию закрыть.Но на него-то наплевать, а вот то, что вся страна его терпела и не сказала: ты что? ты кто такой? ты охренел, что ли? ты зачем в партию шёл, ты кто: враг, предатель, шпион? Но у нас… в общем-то, «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Ведь эти слова Фёдор Иванович Тютчев не в юные годы высказал, а когда ему уже под шестьдесят лет было. А как вы её поймёте? Ведь такие подвиги совершила Россия праведные, милосердные! И попроситься в колонию, как мы в 90-е добровольно попросились, спасши весь мир! «Бессмертной музыки хвала — Россия русскими руками себя спасла и мир спасла» — написал в стихотворении «На взятие Берлина русскими» эмигрант, дворянин Георгий Иванов».Одним из самых важных событий в жизни Юрия Назарова стала Победа: «1945-й, 9 мая, среда была. Хотите — проверьте. Мама работала в третью смену, на ТЭЦ за Обью, на своей теплоэлектроцентрали, отец вечером в театре был, в Оперном театре он пел в хоре: родители энергетиками были, не воевали, получили бронь, надо было промышленность поддерживать. У нас же на четыре часа раньше, чем в Москве, солнце встаёт, а уж с Берлином-то ещё пара часов разницы. И вот отец явился поздно ночью, говорит: вроде идёт… вроде капитуляция… И в шесть утра, когда Левитан о капитуляции Германии сообщил, то все вскочили, в чём были: мать в рубашке ночной, отец в трусах, я, наверное, тоже в трусах, бабка у нас ночевала, одеялом закуталась, и все стали хоровод водить, плясать. Мы на пятом этаже жили, на кухне вылез в окно во двор… шесть утра, пусто, никого. Какая-то идёт бабка-старуха, молочница, Бог её знает, кричу: «Тётя, война кончилась!» Не «победа», а «война кончилась». Ну, и потом гулял с народом… Хотя ничего не изменилось: и жрать нечего было, и в школе писать не на чем было, задачки решал на каких-то бумажках хлипеньких, а вот это ощущение — «война кончилась», ужас с души сняло. Кончился этот ужас… И когда где-то 3 сентября сказали об объявлении войны Японии, я помню свой восьмилетний кошмар: как?! Опять война?! Но слава тебе Господи, испугаться не успели. Полторы недели война шла, и всё кончилось… Тогда ещё журнал такой выходил, «Америка», шикарный. И в этом шикарном журнале лощёная бумага глянцевая, печать отменная, вот там «грибочек» этот «милый» атомный появился. Но Америка, она ведь святая, мы же — «империя зла». Так вот, Америка — единственная страна, что на живых людях испытала атомную бомбу. Единственная! И она сегодня — святая, а мы в чём-то должны каяться».Юрий Назаров видит в Победе исключительную заслугу Сталина. «Кем был Сталин? Каменной стеной! – восклицает он. – Вот как он сказал 3 июля 1941 года, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — он сказал, Молотов Вячеслав Михайлович повторил, так ведь оно и было. И победа была за нами, и Русь себя спасла, и весь мир спасла. Понимаете, ведь все наши, включая и вроде как обиженных — и Мандельштама, и Вертинского, и Ахматову — все славословили Сталина… уже я не говорю об Исаковском, о Твардовском и прочих. Ведь было это! А у нас сейчас врут как хотят: и Ленин придурок, и Маркс идиот, и Сталин людоед, а уж Берия — я не знаю… А Сталин и Берия по сей день защищают нас, атомный щит — это их рук дело».Юрий Назаров крайне трезво оценивает результаты хрущевской «оттепели». «Сейчас я не буду никого обвинять. Знаете ли, «оттепель» — она же вся на вранье произошла, – убежден актер. – На предательстве коммунистических идеалов: вчера кричали «да здравствует коммунизм, ура-ура-ура!», сегодня кричать стали «будь проклят коммунизм, ура-ура-ура!». Потому что Никита Сергеевич Хрущёв никаким коммунистом не был. Кричать «Наша цель — коммунизм!» — это ещё не значит быть коммунистом. И я не помню, кто сказал: грядёт великий хам (сказал философ Дмитрий Мережсковский – прим. KM.RU), но знаю точно, что в лице Хрущёва такой хам и пришёл. О Хрущёве лучше всего сказал Черчилль, когда его поздравляли с 90-летием. Кто-то предложил тост за Черчилля как за самого ярого врага России, и тот ответил: «К сожалению, имеется человек, который нанёс вреда Стране Советов в тысячу раз больше, чем я. Это Никита Хрущёв. Давайте похлопаем ему!»».Недавно Юрий Назаров выступал в Сирии на нашей военной базе. «Пригласили — я и поехал, – скромно объясняет он. – Выступал на блокпосту: танки, солдаты на них — такие богатыри, что скручивали сковородки. Есть песня Михаила Исаковского, где слова: «Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд», — немножко подправили: «Хмелел солдат, слеза катилась, хрипел трофейный патефон, а на груди его светилась медаль за город Вашингтон». Я вот не пойму, почему мы не пошлём сегодня всем миром Америку, что разбомбила Ирак, Югославию, которой, ай-яй-яй, теперь Северная Корея угрожает! А ведь Америка, это на моей памяти было, в Корею пришла и часть её уничтожила. Чем тогда Корея угрожала Америке? На чём она собиралась переплыть через Тихий океан? на щепках? на шлюпках? Сколько лет уже Америка гадит и паскудит. Почему-то весь этот цивилизованный мир забывает: лезли — по зубам получали!»Спасение России Юрий Назаров видит только в коммунизме: «Против коммунизма были Черчилль, Трумэн, Рейган, «товарищ» Гитлер был против коммунизма. И сегодня мы в один этот ряд встали вместе с Обамой, Клинтонами, даже милицию в честь Гитлера в полицию переименовали. А это — путь к гибели. Потому что Запад со своими денежными мешками обращает человека в животное: я самый главный, мне нужны удовольствия, а вы хоть сдохните все, или, как у Алексея Максимовича Горького сказано, «всех грызи или лежи в грязи». Только коммунизм, обгаженный всеми сегодня, спасёт не только нашу страну, но и всё человечество — только коммунизм, только человечность, гуманизм, уважение друг к другу, милосердие. «Лицезрением живоначальной Троицы побеждайте ненавистную рознь мира сего», — говорил Сергий Радонежский, и он тоже — чистейший коммунист. Ненавистная рознь мира сего — по сей день. XXI век, а мы всё режем дружка дружку».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com