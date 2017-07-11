Хорош винить во всем Медведева! На чистом теле паразиты не живут!

Так издавна повелось, что есть трудовой народ и есть паразиты, пользующиеся плодами его трудов. Паразиты разводятся только на больном теле, и общественным паразитам вольготно только в нездоровом обществе. И большинство нынешних политиков работает не на оздоровление общества, а на заражение его порочными идеями – типа того, что пусть наши олигархи воруют до безумия, лишь бы не украинский майдан!

Им выгодно, чтобы народ был порочным, они разводятся и умножаются через взращивание в народе всяких пороков. В огромной мере именно из-за этих дорвавшихся до власти прощелыг русский народ болеет и никак не может выздороветь. Ведь одураченными проще управлять.

Сегодня 36 процентов жителей России верят в порчу и сглаз. Четверть считает, что Солнце вращается вокруг Земли. И столько же утверждают, что лично сталкивались с колдовством, инопланетянами и прочей ересью.

Какой-то степенью внушаемости и податливости к обману обладает каждый из нас. Но что делает человека внушаемым по отношению к тому, что противоречит его жизненным интересам? Только ли отсутствие образования, недостаточное развитие интеллекта и возрастные отклонения?

Вот руководство страны тоже обманывает всех, причём по-крупному – достаточно вспомнить известное медведевское «Денег нет...»

Но если корень проблемы в социально-экономической системе, порождающий чрезмерно внушаемых и легковерных людей, с одной стороны – и циничных обманщиков с другой, то где искать выход из этой ситуации? Или этого выхода нет?

Да, вся эта беда исходит с самой верхушки паразитарной пирамиды, обладающей огромными деньгами, которые позволяют ей пропагандировать порочный образ жизни по всей нашей необъятной Родине. Но, стало быть, и почва для такой пропаганды есть!

Если ты одержим мыслями о возможности пожить за чужой счёт, пользуясь слабостями и пороками ближних – значит, ты пополнил собой армию паразитов.

Вся зараза, как считается у нас, идёт с Запада: её де несут дурные мыслишки, что личное благополучие превыше всего, главней общественного здоровья.

Однако доморощенные паразиты, работающие на то, чтобы общественный организм болел и не выздоравливал, имеют и вполне национальный исток. И запросто рядятся в тоги патриотов – как ярых борцов с ужасным путинским режимом, так и его ярых защитников.

Они умны на зло, им приходится проявлять дьявольскую хитрость – поскольку и погубить вконец народ нельзя, и дать ему выздороветь – тоже. Потому что в обоих случаях им придёт конец.

Они прячутся под добрыми масками, у них есть власть и деньги, дающие возможность поддерживать тление общественных болезней и потакать людским слабостям. Они одной рукой зажигают пламя общественных протестов – а другой пригашают его, чтобы был только едкий болотный дым, выедающий глаза и умы.

Но сегодня в их армии происходит раскол – так как одни из них слишком вписались в Запад, поставив целиком на его карту, а другие, напротив, сделали ставку на «патриотический» паразитизм.

Что с этого народу-труженику? Впрягаться в междоусобицу этих паразитов типа «Навальный против Медведева», «АФК Система против Роснефти» – нашим людям незачем. Избавиться от тех кусающих друг друга паразитов они смогут, если только избавятся от своих слабостей и пороков. На чистом теле блохи не живут!

И в этом плане известный от века призыв «Начни с себя!» означает вовсе не какой-то отвод глаз от безобразий путинских и антипутинских гвардейцев. Это – единственный сегодня выход. Поскольку жизнь убедительно показала, что никакой разницы между, условно говоря, системным жуликом Сердюковым и несистемным воришкой Навальным – нет. Сюда можно добавить еще тысячу фамилий – всяких ивановых, чаек, касьяновых, жириновских, зюгановых, ходорковских… Это все те, которые либо вчера паразитировали на нашем, увы, нечистом теле, либо сегодня паразитируют, либо хотят паразитировать завтра…

Куда ж нам плыть? «Кого ж любить, кому же верить, кто не изменит нам один?» – этот вопрос, заданный Пушкиным почти 200 лет тому назад, сегодня обретает новую актуальность и гражданский смысл.

Шутливый ответ, данный классиком – «Трудов напрасно не губя, Любите самого себя!» – сегодня явно не подходит.

Народ-труженик начинается с отдельного трудящегося, с тебя, уважаемый читатель. И если ты преодолеваешь пороки, навязанные названными паразитами, то становишься добрым примером для окружающих.

Любите Родину, мать вашу! Вот самый универсальный ответ на все вопросы, заданные выше. И он вовсе не какой-то окольный и расплывчатый, как может показаться. Он самый что ни на есть конкретный: как только вы уловите в себе эту любовь – все остальные затруднения исчезнут мигом. И вам станет предельно ясно, как себя вести, за кого голосовать, на какие митинги ходить, а на какие не ходить…

Самое главное тут – преодолеть свои слабости, стать сильным духом.

Дерзайте же, люди добрые! И помните самое главное: на чистом теле паразиты не живут!

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107999/19407/-