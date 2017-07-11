В.Л. Авагян: Над пропастью во лжи

Когда я вижу людей, в великих страданиях перевозящих тяжести на примитивных тележках, санках, сдавленных в общественном транспорте – перед глазами моими встаёт фото из автожурнала: необозримые ряды НЕРАСПРОДАННЫХ автомобилей одного из ведущих автоконцернов, ржавеющих по причине морального устаревания на площадках складирования готовой продукции… Как же так? Одни люди рвут жилы, таская тяжести вручную, а другие гноят, переводят на ржавчину автомобили, которые никто не востребовал? Почему бомжи, обитатели подвалов, бараков сосуществуют с нераспроданными, пустыми квартирами, а теперь ещё и «реновацией» – сносом вполне приличных квартир, при сохранении гнилых бараков, аварийного жилья, трущоб?

Вторичность и обделённость сложившейся в РФ после Ельцина экономической модели проявляется в том, что страна совершенно очевидным образом РАБОТАЕТ НЕ НА СЕБЯ.

Экономически она обслуживает совершенно посторонние для неё, заокеанские интересы:



1. Использует чужие деньги, подлинность которых не заставляет доказать ни золотом, ни иными реальными благами.



2. Выступая продавцом сырья – цену на него предоставляет устанавливать покупателю на Лондонской бирже (тогда как все нормальные продавцы, хозяева товаров, сами их оценивают – а не предлагают заполнить ценник покупателю).



3. Подавляет собственных производителей, завалив внутренний рынок импортным ширпотребом, превратившись для Запада в источник сырья и рынок сбыта (классическое определение колонии).



4. Пребывая в постоянном «поиске инвесторов», разменивает свои ресурсы на чужие капиталы, тогда как нормальный империалист всегда стремится разменять свои капиталы (условные бумажки) на чужие ресурсы (реальные невосполнимые дары планеты).



5. Управляется с 1991 года компрадорской сволочью, которая за копейку в личный карман (взятку) готова сдавать оптом и в розницу целые отрасли, месторождения или провинции.



Конечный итог всей этой болтливой и лживой вакханалии – РФ даёт Западу то, что он хочет, а своему населению – то, что от Запада осталось. Или (особенно в инфернальные 90-е) – вообще ничего.

Как тут не вспомнить глубокое наблюдение И.В. Сталина, который ненавистен компрадорам, продавцам Родины, именно своей неподкупностью, отказом влиться в коррупционные схемы (давно доказана ПРЯМАЯ связь между уровнем коррумпированности человека и уровнем его ненависти к Сталину):

«Мы должны сделать нашу страну страной экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке…



Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую схему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны»[1].

Экономическая самостоятельность – это не автаркия, не робинзонада – а паритет возможностей в случае шантажа со стороны "заграницы".

Экономическая самостоятельность – не самоцель, а инструмент ухода от «предложений, от которых нельзя отказаться», дающих мировому капиталу абсолютную власть над всеми национальными суверенными властями и фондами.

Кто хочет греться у камина, а не гореть в нём – тот должен бороться за статус жильца, а не дров.

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Наша цивилизация за много веков пропагандистской монополии своих ценностей настолько внушила всем «аксиому благонравия», что распределение материальных благ между людьми было в итоге сведено экономистами (в том числе и атеистами, выросшими на почве, обильно удобренной миссионерами) к ТЕХНИЧЕСКОЙ задаче.

Всякую обделённость, нехватку сводили и сводят эти горе-теоретики к простому отсутствию достаточного количества благ: если не хватает домов для всех, то дома получат только избранные, а если бы хватало домов или алмазов каждому по потребности – каждый бы и получал их, сколько нужно.

Однако ХХ и особенно XXI век вывели на первый план проблему РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВОЛЮНТАРИЗМА, в котором задача не сводится к технической, а обделённость и лишенчество вызваны вовсе не отсутствием благ.

Они более связаны с тем, что блага «зажали», отказались давать, или, при возможности произвести, отказались использовать эту возможность, отказались производить.

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Здесь добро пожаловать в «расширяющий наши представления о мире» теоретический блок, описывающий противоречия между производственно-техническими и распределительно-волевыми процессами экономической жизни.



1. Производственный вопрос: можно или нельзя произвести?



2. Распределительный вопрос: хочет или не хочет распределитель лично тебе дать, что у него в наличии имеется?



Наврав нам про демократию, западные номиналисты (подменяющие реальные права номинальными) наврали и про то, что либеральная демократия раз и навсегда решила вопрос со злой волей "жадин".

Мол, если власть может дать, но не хочет – то её переизберут, заменят на более расторопную, и она всё что можно дать людям – даст. А чего не даст – того просто технически дать нельзя, его нет в наличии.

Любая предвыборная демагогия любого из кандидатов во власть «на альтернативной основе» клянётся и божиться, что использует ВСЕ возможности облагодетельствовать избирателей, и всё, что можно предоставить – предоставит…

Так и было бы – если бы демократия могла бы быть. Но поскольку демократии быть на практике не может[2], что подтверждают и серьёзные американские политологи[3] – то в реальной жизни, конечно, не люди выбирают власть, а власть выбирает людей: кому жить хорошо(угнетатели), кому плохо(угнетённые), а кому совсем не жить(лишенцы).

То, что для людей иногда устраивают выборные шоу – значит для реальности не больше, чем приезд в город цирка или гастролирующего театра.

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Из отсутствия реальной демократии (и самой возможности реальной демократии) – проистекает главное разделение людей в экономической сфере. Маркс называл его «классовым», на мой взгляд, ошибочно, потому что дело совсем не в классах, не в формальном (номинальном) отношении к собственности на средства производства.

Дело в РЕАЛЬНОМ разделении на людей которРЫХ обслуживает экономика и людей, которые обслуживают экономику. Одним экономика служит, как лакей, других делает своими бесправными лакеями.

Фигурально выражаясь, есть те, кто греется у камина, а есть те, кем камин топят. Есть те, которые едят, а есть те, которых едят.

Экономическая система работает на нужды и потребности одних людей – и одновременно она же работает против нужд и потребностей других людей.

В биологии это отношение называют «доминантным» и «рецессивным»[4], и мы не видим смысле менять эти устоявшиеся термины при переносе в экономическую теорию.

Тем более, что в экономике давно уже закрепился термин «рецессия» – подменивший собою слово «кризис». Рецессивные слои населения находятся под рецессией, то есть их интересы уступают место интересам других людей, их потребности не приоритетны, удовлетворяются по остаточному принципу, они угнетаются.

Угнетаются они не в марксовом смысле слова «угнетение» -(т.е. эксплуатация – использование), а в биологическом, в каком говорят про «угнетение» подлеска высокими деревьями (т.е. неиспользование, невостребованность). Между «использованием» и «неиспользованием, невостребованностью» есть, конечно, не только разница, но и смысловая противоположность.

Классическая классовая теория исходит из того, что угнетённые нужны угнетателю, что они составляют диалектику не только борьбы, но и единства, неразделимости.

Теория доминирования и рецессивности в экономике такой диалектики не содержит, во вражде высоких деревьев с подлеском за место под Солнцем есть борьба, но нет никакого единства, никакой взаимной необходимости.

Если рецессивные слои населения и народы завтра исчезнут в никуда навсегда – доминантные этого просто не заметят, или воспримут с облегчением.

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Всё это сложнейшее теоретическое построение можно выразить одной фразой: нам не дают жилья или автомобиля, приличной зарплаты или санаторно-курортного отдыха, не потому, что не могут, а потому, что не хотят.

Не хотят осуществлять расходы сырья и энергии на тех, кто не является доминантным слоем населения. Не хотят заставить машину экономики нас обслуживать. Она могла бы, и запросто, но ей не дают.

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Отсюда вывод: мы никому в мире не нужны, кроме самих себя. Не ждать от мира «инвестиций в наше развитие», не канючить кредитов – а поставить себя должным образом – вот насущная экономическая задача. И кроме нас самих, решать её некому…

[1] Из выступления И.В. Сталина на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году [2] Допустим, власть находится в руках партии «А». Партия «Б» добивается выборов, побеждает на этих выборах, и должна сменить у власти партию «А». Но какая сила заставит партию «А» уйти, если власть у неё в руках? Какая сила заставит партию «А» официально признать своё поражение? Если такой силы нет, то партия «А» никуда не уйдёт.



А если такая третья сила есть – то значит, власть не у партии «А», а у этой третьей силы (арбитра). Получается, что существует какая-то высшая власть как над партией «А», так и над партией «Б» – которая их судит и оценивает.



Но если так – то тогда обе партии шуты гороховые, которые на выборах борются не за власть, а за возможность изображать из себя власть, за право быть актёром, играющим власть (как отобранный на кастинге профессиональный актёр Рони Рейган). [3] Роберт Даль – один из патриархов американской политологии, призвал заменить термин «демократия», как совершенно ненаучный, эмоционально-пропагандистский, на термин «конкурентная олигархия». Он пишет, что «возвращается» к прагматичному взгляду на «демократию», свойственному Попперу и огромному числу других теоретиков.



Власти для всех не бывает – как не могут править сразу все, бывают (по Далю) закрытая гегемония, открытая гегемония, соревновательная (конкурентная) олигархия.



Американская пропаганда назвала «демократией» то, что на самом деле является «Соревновательной олигархией», признаками которой Даль выделяет «высокий уровень политической конкуренции» и «политическую пассивность граждан».



Так или иначе, но любая олигархия (греч. oligarchia – власть немногих). форма управления, при которой политическое и экономическое господство осуществляет небольшая группа. Р. Даль заменяет понятие «демократия» на более точный, по его мнению, термин – «полиархия». Конкурентная олигархия (современный олигархический режим) характеризуется тем, что за фасадом демократических свобод скрывается ЗАГОВОР.

[4] Доминантность, или доминирование — форма взаимоотношений между признаками одного кода, при которой один из них (доминантный) подавляет проявление другого (рецессивного). Рецессивный код подавляется в присутствии доминантного. Рецессивный проявляет себя только в том случае, если находится в паре с таким же рецессивным генокодом.





В.Л. Авагян





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