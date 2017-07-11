Технология расчеловечивания

Для чего собираются чипизировать людей? На сей счёт существуют разные мнения. По конспирологической версии — это задумка "мирового правительства" таких образом обрести полный контроль над всем населением планеты.В частности, вся жизнедеятельность индивидуума будет осуществляться через чип. "Живые" деньги в том мире отомрут за ненадобностью, так как все расчёты будут производиться через чип в теле человека, который заменит в том числе и банковскую карту. Если человек ведёт себя "неправильно", его счёт элементарно аннулируется и он превращается в изгоя со всеми вытекающими отсюда последствиями. О контроле местоположения каждого человека можно и не говорить, это само собой разумеющееся.По обыденной версии — чипизация сплошное удобство для человечества. Так считает, например, Владимир Жириновский. В одной из телепередач Владимира Соловьева лидер ЛДПР вполне серьёзно заявил, что "электронный чип в паспорте, а лучше — вживлённый в тело человека, сделает жизнь людей максимально комфортной и безопасной".Примерно с такой целью недавно работникам одного из офисных комплексов в Стокгольме имплантировали микрочипы, в который "вмонтированы" электронный пропуски и другие личные данные. Приложил руку к электронному замку и она без всякого заклинания "Сим-сим, откройся!" распахнётся.Новость эта вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе. Разумеется, вспомнили и о "числе зверя".Но так ли уж необходима сегодня повальная чипизация населения? Нужна ли такая откровенная прямолинейность, как вживление чипа в тело человека? Ведь "цифровой зверь" давно уже приручил людей — это всевозможные гаджеты и, в первую очередь, всевозможные мобильные устройства связи, "мобильники", с которыми мы не расстаёмся ни на секунду. Оглянитесь вокруг, сегодня человек без "мобилки" — нонсенс.В августе 2012 года исследовательский холдинг Ромир провёл исследование о стиле пользования мобильными телефонами. И выяснилось, что более полумиллиона россиян практически не расстаются с мобильным телефоном — фактически спят с ним под подушкой. Полтора миллиона городских жителей страны носят с собой три активных мобильных телефона. Каждый четвертый — регулярно пользуется двумя мобильными телефонами. А в целом число пользователей мобильной связи в России составило более 225 миллионов, то есть… 155% населения страны. И это ситуация, повторюсь, на середину 2012 года.А что "могут" мобильные телефоны и особенно их более умные собратья смартфоны, все мы наслышаны довольно хорошо. Могут они всё — от выдачи местоположения и данных кредитной карты и других личных данных человека до регулирования его настроения.Как тырить данные или вообще поставить под контроль "мобильник" и соответственно его хозяина — спецы знают прекрасно. Это, как говорится, дело техники.Да и так ли уж мы не подконтрольны сегодня? Достаточно вспомнить недавний скандал с компанией Gemalto, являющаяся крупнейшим производителем sim-карт в мире. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, спецслужбы США и Великобритании сумели завладеть шифровальными ключами, дающими им возможность вести слежку за действиями владельцев мобильных устройств, в которых вставлены sim-карты производства Gemalto. Gemalto опровергает эту информацию. Но где вы видели дым без огня?Если вмешательство в личную жизнь рядового гражданина через мобильный телефон по большей части остаётся "за кадром" общественного внимания, то такое же "сование носа" в "мобилки" крупных политиков, оборачивается резонансом на весь мир. Из самых нашумевших "дел" — прослушивание американским Агентством национальной безопасности мобильных телефонов лидеров стран ЕС, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель.Подведём черту. Зачем затевать чипизацию населения, сохраняющую до сих высокую скандальную составляющую в общественном сознании, когда практически с теми же функциями справляются мобильные телефоны, которыми "оснащены" сегодня почти все люди. Причём совершенно добровольно. Да к тому же некоторые носят с собой в карманах не одного "цифрового зверя", а несколько. А это значит…А это значит, что россияне даже и не заметили, что давно уже чипизированы… "мобильниками". И план по чипизации людей в России выполнен на 150 процентов.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com