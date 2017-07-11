Сводки от ополчения Новороссии 11 июля 2017
- 15:34 В ЛНР задержали несколько подозреваемых в совершении теракта в Луганске.
- 14:12 Киев за сутки выпустил по ЛНР более 50 мин и гранат.
- 12:58 Киевские боевики 39 раз нарушили перемирие в ДНР за сутки.
- 12:51 Стальной защитник русского дела.
- 12:28 Украинский каратель пытался вывезти из «АТО» гранаты.
- 11:28 Как создавалась “Пятнашка”.
- 10:15 Семь жилых домов в Донецке и Докучаевске разбиты огнем ВСУ.
- 09:27 Обстрелом ВСУ ранены двое дончан.
- 08:42 Помочь вдовам ополченцев Донбасса.
- 07:30 Украинская армия четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР.
В ЛНР задержали несколько подозреваемых в совершении теракта в Луганске
Несколько человек, подозреваемых в совершении теракта в Луганске, были задержаны в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявлял, что теракты были организованы Киевом.
«Несколько человек были задержаны и опрошены», — сказал Дейнего.
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Он уточнил, что ему пока неизвестно, привели ли задержания к результату и выявлена ли причастность данных лиц к теракту в Луганске. Полпред добавил, что на данный момент правоохранители по фотороботам разыскивают двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления.
Как считают в Народной милиции ЛНР, взрывы в Луганске могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе. В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвала взрывы в Луганске «очередной провокацией» со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20.
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Киев за сутки выпустил по ЛНР более 50 мин и гранат
За прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Раевка, Первомайск, Березовское и Калиновка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82-мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие», — рассказал Марочко.
«Всего по территории Республики было выпущено более 50 мин и гранат», — уточнил подполковник.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Киевские боевики 39 раз нарушили перемирие в ДНР за сутки
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.
«На Донецком направлении противник задействовал тяжелую артиллерию, по тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено шестнадцать снарядов калибром 152 мм и 122 мм, а также одиннадцать мин калибром 120 мм и девятнадцать мин калибром 82 мм.
На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел четырех населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых активно применялись танки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сводке Басурина.
Наиболее интенсивному обстрелу со стороны ВСУ подвергся район Трудовской г.Донецка. Вчера вечером с 21 до 22 часов в результате минометного обстрела калибром 82мм и 120мм произошло прямое попадание в частный дом по адресу ул. Галическая 11.
Множественные осколочные ранения получили двое мирных жителей: Павличенко Елена Евгеньевна 1967 г.р. и Смаковский Вячеслав Александрович 1963 г.р.
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Стальной защитник русского дела
Смуглый, мускулистый, с седым ежиком стриженых волос, он даже внешне немного напоминал своего прототипа – крепкий, надежный, немногословный. Со своим противотанковым ружьем 41-го года выпуска, с которым до сих пор не расстается, он доставил неприятелю немалый ущерб.
I ll be back – говорил мужественный и грозный герой Арнольда Шварцнегера – киборг терминатор. Я вернусь. И мы – подростки 90-х годов, глядя на эти кадры, сидя в душных залах видеосалонов, почти верили – вернется! Прошли годы, избалованный новинками кино, зритель стал забывать благородного терминатора, спасшего мир он неминуемой гибели… Осенью 2014 года гостями нашими стали пятеро ополченцев Донбасса, проходившие в Ейске курс реабилитации после лечения в ростовском госпитале. На борьбу они поднялись с первых же дней вторжения украинских войск на Донбасс вместе с Игорем Стрелковым, помнили горящий Славянск и Краматорск, отступление на Донецк.
Тогда тема гражданской войны в Новороссии была особенно свежа и злободневна. Долго мы общались с защитниками Донбасса, расспрашивая о мельчайших подробностях жизни их Родины, как проводили референдум о независимости, как дежурили с охотничьими ружьями на блокпостах, как подбивали вражескую бронетехнику… Спрашивали – кто они по профессии, кем работали раньше? Строители, автослесари, учителя – обычные люди, которых война заставила взять в руки оружие.
Лишь один кадровый офицер оказался среди наших гостей, да и тот давно уже вышедший в запас. До сих пор помню всех этих людей, будто вчера встречались. По-разному сложилась их дальнейшая судьба: 70-летнего Деда, родные уговорила сложить автомат и переехать жить к ним в Россию, другие, служат до сих пор в различных подразделениях ЛНР и ДНР. А самый робкий из них, но наиболее находчивый, даже сделал неплохую военную карьеру. Особенно запомнился мне тогда Василий Рапута – позывной Терминатор.
Смуглый, мускулистый, с седым ежиком стриженых волос, он даже внешне немного напоминал своего прототипа – крепкий, надежный, немногословный. Со своим противотанковым ружьем 41-го года выпуска, с которым до сих пор не расстается, он доставил неприятелю немалый ущерб. Да и сам ран получил изрядно. С тех пор мы встречались с Терминатором в Донецке осенью 2015 года.
Он служил в ГРУ Республиканской гвардии, которая участвовала в самых ожесточенных боях на подступах к городу. Вместе с гвардейцами жили и их семьи. Дело в том, что многие из них были с западного Донбасса, занятого укро-фашистскими войсками. Этим людям приходилось тяжелее всего – в родные дома они уже не могли вернуться. Тягостное впечатление оставило тогда посещение общежития, где жили бойцы: условия спартанские, с продуктами перебои, зарплаты задерживают месяцами. Да и укро вермахт тогда особенно яростно атаковал город – каждый день мог стать последним. С тяжелым сердцем покидал я тогда Донецк, а потом часто вспоминал Василия – жив ли?
И вот, на прошлой неделе, услышал новость – Терминатор в Ейске! Приехал провести отпуск в наш мирный, приморский город, да и семью привез, погреется на солнышке. Созвонились, договорившись о встрече, а вечером вместе с Александром Шабановым – заместителем председателя ейского отделения ВООВ «Боевое братство»(они с Терминатором старые друзья) – нагрянули к нашим дончанам в гости.
Опрятный кирпичный дом на Поле слез, вьются по столбам виноградные гроздья, квохчут во дворе куры, дремлет возле будки старый пес – тишина и покой. Здесь живут ейчане дядя Саша и тетя Надя, как любовно называют их наши друзья. Уже во второй раз принимают они под своей крышей Василия с женой Татьяной и младшей дочкой Сашей.
- Мы, со всеми нашими скитаниями и переездами, потеряли телефон хозяев, – смеясь, вспоминает Василий, когда рассаживаемся во дворе на лавочках. – Приехали в этот раз без предупреждения, на ночь глядя. Боялись, что и не узнают нас. Узнали. Встретили как родных. Замечательные люди!
Дядя Саша прошел Афганистан, тетя Надя в прошлом – военврач. Не понаслышке знают, что такое война.
Сам Василий почти не изменился за эти годы, только седины прибавилось, и загорел под южным солнцем точно мавр. – Это мы крышу ремонтировали, вот и подгорели немного, – смеется наш товарищ. На пляже целыми днями скучно, а вот что-то хорошее своими руками сделать – другое дело. С мужем согласна и Татьяна. – Я тоже бездельничать не люблю.
Сходим с утра на море, искупаемся, позагораем, а потом с тетей Надей в саду работаем. Обожаю в земле возиться, мы с Васей перед отъездом 1000 кустов помидор посадили. А Саша наша впервые в жизни живых кур увидела – теперь для нее любимое занятие по утрам яйца в курятнике собирать. Так что у нас у всех не просто отпуск получился, а агротуризм! Здорово здесь у вас, так спокойно. Я только первые дни самолетов пугалась – думала по привычке, что обстрел начинается…
Шестилетняя Саша, услышав, что речь идет о ней, приближается и подозрительно смотрит на чужих дядей из-за папиного плеча. Так спокойнее.
Большую часть своей маленькой жизни ребенок прожил в условиях войны. Рождаются новые дети на Донбассе, а взрывы все не смолкают. За то время, что длится конфликт на Украине, уже и Великая Отечественная почти закончилась, а здесь ни конца, ни края не видно. Официальная Украина продолжает атаки, обвиняя Россию в агрессии, официальная Россия мямлит о необходимости выполнения Минских соглашений, на которые Украина плевать хотела, а народ Донбасса остается заложником и гибнет вопреки этим самым Минским соглашениям. Горько все это и страшно. Как высказался по этому вопросу на одном из ток-шоу писатель Проханов: «Если мы сдадим Донбасс, то и Крым потеряем, и Ростовскую область, и много чего еще…» Что тут скажешь – трусов всегда бьют. Таков суровый закон жизни…
Расспрашиваем Василия и Татьяну о последних их новостях. Дела у Терминатора идут по-солдатски: грудь в крестах и медалях, тело в шрамах от пуль и осколков, а в карманах не сказать чтобы очень густо. Служит сейчас наш товарищ в спецназе. Службой доволен, с сослуживцами и начальством отношения прекрасные. Зарплата 16 тысяч российских рублей в месяц.
На одного бы хватило, но вот на четверых маловато, а еще и за снимаемый домик приходится платить. Зато и прописку удалось оформить, и гражданство ДНР получить! Но, главное, конечно – жилье. Дом под Макеевкой. Хоть и не свой, но не общежитие, не казарма. Маленький – метров 30, и крышу всю осколками побило, будем рубероидом перекрывать, – рассказывает Татьяна о своем новом семейном гнезде. Огород соток 10 – мы там все до ума довели, пруд совсем близко, школа для девочек. – И на работу мне легко добираться – до линии фронта 3 километра, – смеясь, добавляет Василий. Пожилой хозяин умер, и дом несколько лет простоял заброшенным.
Сейчас преобразился и похорошел. Стоит такой 250 тысяч рублей – наследники и на рассрочку согласны, но собрать такую сумму для супругов непросто – думают. В родной Константиновке дома у обоих были не в пример лучше, только вот ездить туда для них небезопасно. Василия-то сразу арестуют, тут и к гадалке не ходи, но и Татьяне там лучше не появляться.
– Пару лет назад поехала на родину, навестить родственников, – рассказывает женщина. – На границе в автобус вошел украинский военный в маске – балаклаве, проверил у пассажиров документы, а меня назвал по девичьей фамилии и велел выйти из автобуса. Признаюсь – очень я перетрусила тогда. Оказалось – учились в одном техникуме. Только теперь, мой однокашник стал «правоверным» украинцем, и нас – русских возненавидел. Ничего он мне тогда не сделал, но пообещал устроить «хорошую жизнь».
Не обманул. Только я подошла к дому, как рядом остановилась машина, и из нее выскочило человека три в масках. Долго меня били. Думала, что конец . Потом уже родственники врача вызвали. Но в правоохранительные органы просили не обращаться – себе же дороже выйдет. Закон там один – власть нацистов. Поэтому на Родину ездить я больше не рискую.
Зато, не так давно, звонил тот мой однокашник – хвастался, что купил на гонорары за убийство русских российское гражданство, особняк в России, живет припеваючи. Интересовался глумливо – все ли мы еще воюем за свой Донбасс? Может, и соврал, конечно, на счет российского гражданства, но если правда – вдвойне обидно…
[Мы уже не раз подчёркивали в ЭиМ[1], что на украинской стороне воюют в основном не убеждённые нацисты, а наёмническая мразь, главная цель которой – набрать на крови побольше американских долларов, а потом, с долларами бежать куда-нибудь в спокойную страну, можно и в Россию – ведь в России сытнее, спокойнее, благополучнее, чем на проданной этой мразью Родине…]
Очень долго мы просидели во дворе за чашкой чая с Василием и Татьяной, говоря о войне и о мире в Новороссии. Отвратительная и уродливая это вещь – гражданская война. Наряду с героизмом, нередки на ней случаи предательства, мародерства, грабежей… Причем, не только украинские военные, и, особенно, каратели из добровольческих батальонов ведут себя хуже гитлеровцев. И среди ополченцев встречаются иной раз настоящие подонки. Но, конечно, таких примеров несравнимо меньше. И делить воюющие стороны на русских и украинцев тоже нельзя – это глубочайшее заблуждение. – У нас на Донбассе, испокон веков жили и русские, и украинцы, и греки, и молдаване, – рассказывает Терминатор.
–Говорят почти все по-русски, но и к Украине относились с теплом и любовью. И никому не приходило в голову выяснять у соседа – кто он по национальности. Один лишь был критерий отбора – хороший человек, или так себе. Например, со мной вместе служит украинец одессит, который имел до войны свой туристический бизнес. После событий 2 мая, бросил все и приехал сражаться за Донбасс. А недавно, мы захватили в плен нескольких украинских военных. Один из них тряс российским паспортом и кричал, что он крымчанин… Вот так все перемешалось.
Говорили и о мирной жизни в молодой республике. Расцвел Донецк, чистота и порядок, работают театры, кафе, магазины. И не сразу поймешь, гуляя по центру столицы ДНР, что в нескольких километрах отсюда идут бои, рвутся мины и снаряды. Зато, поселки на окраине почти обезлюдели. Жителей эвакуируют в безопасные районы, но селят их в бараки почти без удобств… Старается как может руководство республики улучшить жизнь людей, но возможности эти очень малы. Но, при всех этих сложностях и неустроенности, ни Терминатор, ни Татьяна с Донбасса уезжать не хотят – Родина есть Родина. Железные люди живут в Новороссии. Убить таких, конечно, можно, но сломить вряд ли получится.
На следующий день Василий Рапута и Александр Шабанов поехали на кладбище на могилу нашего земляка Сергея Ерошенко – Физрука. Он, как и многие другие ейчане из «Боевого братства» воевал на Донбассе добровольцем. С Терминатором они были настоящими боевыми друзьями. И наш город может гордиться такими людьми, как Сергей.
В это же самое время, бизнес-леди Наталья Прилюк, которая так же состоит в «Боевом братстве» повезла Татьяну с Сашей в магазин и без лишних слов одела маленькую дончанку с ног до головы. Саша поначалу даже растерялась и смутилась такому вниманию. Зато потом, радовалась и веселилась, как умеют это делать только дети. Оперативно прислали деньги на медикаменты и мои земляки – уфимцы Александр Филиппов и Андрей Никитин, да и мы, ейчане, кое-что собрали гостям в дорогу.
Пускай эти люди знают, что для большинства россиян Донбасс – не пустой звук, а почти личная трагедия. И пускай Терминатор с семьей снова возвращаются в мирный Ейск. Не в короткий отпуск, после которого их снова ждут выстрелы и взрывы, а как обычные туристы, граждане молодой Донецкой Народной Республики, в которой завершилась война и наступил мир.
Верим и ждем.
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К оглавлению | Источник: www.kramola.info
Украинский каратель пытался вывезти из «АТО» гранаты
Украинские полицейские задержали на железнодорожном вокзале оккупированного украинской армией Мариуполя военнослужащего, у которого при себе были гранаты Ф-1 и РГД.
Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в бывшей Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«Вчера вечером на железнодорожном вокзале Мариуполя полицией Донетчины задержан военнослужащий, который ехал в Кировоградскую область на лечение, с собой захватил, так на всякий случай, шесть гранат Ф-1, гранату РГД, и другую «пиротехнику», – написал Аброськин в Facebook.
На Украине все чаще фиксируются убийства из огнестрельного оружия, взрывы гранат, кражи. Проблема заключается в том, что в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает от бойцов зоны «АТО», которые незаконно перепродают оружие на «черный рынок». Преступность в стране стремительно растет.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Как создавалась “Пятнашка”
Интересное live-видео, где "Абхаз" рассказывает о том, как создавалась "Пятнашка" летом 2014 года.
Много интересных и смешных подробностей.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Семь жилых домов в Донецке и Докучаевске разбиты огнем ВСУ
Как минимум семь жилых домов в Донецке и Докучаевске повреждены обстрелами со стороны ВСУ.
Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.
«В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Трудовские разрушены три дома на улицах Зеленый Гай и Карнавальная. Четыре дома повреждены в Докучаевске на улицах Полевая и Ленина», — отметил представитель командования.
Кроме того, на западе столицы были повреждены четыре трансформаторных подстанции, в результате чего без электроснабжения остались 10 улиц в Петровском районе города.
Напомним, что накануне вечером украинские военные обстреляли поселок Трудовские. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей. Состояние пострадавших уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстрелом ВСУ ранены двое дончан
Двое мирных жителей этой ночью получили ранения в результате обстрела микрорайона Трудовские Петровского района на западе Донецка.
«Около 23:00 в поселке Трудовские в результате прямого попадания снаряда в квартиру были ранены мужчина и женщина», — говорится в сообщении ДАН.
Тип применяемых противником орудий пока неизвестен.
Напомним, что днем ВСУ нанесли артиллерийские и минометные удары по Ясиноватой. Под огонь попали села Минеральное и Яковлевка.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Помочь вдовам ополченцев Донбасса
Война на Донбассе идет уже более трех лет. Это очень много.
Это почти сопоставимо с продолжительностью Гражданской войны начала ХХ века
Слава Богу, что жертв через столетие, после 1917 года, куда меньше.
Но они есть. Их много. Их число продолжает расти.
Люди гибнут на фронте. Люди гибнут в тылу от обстрелов.
Люди становятся калеками и инвалидами.
Дети становятся сиротами.
Женщины становятся вдовами.
Самое страшное, что происходит сегодня. Прямо сейчас.
Этим людям надо помогать…
Меня очень часто приглашают в Донецк и Луганск.
Мы там уже были вместе с А.А. Прохановым, но приглашения идут и идут.
В августе 2017 года буду в Донецке.
Программа пребывания пока в стадии формирования, но принципиальное решение принято. Обсуждаем сроки. Примерно – середина августа.
Время, чтобы принять решение, чтобы помочь ещё есть.
Пользуясь моей оказией, поездкой в Донецк, давайте поможем вдовам ополченцев!
Их много. У них дети. Некоторые потеряли кормильца в многодетной семье.
Им нужно помочь.
Возникает вопрос, как?
Мы решили сделать так: отвезти и передать вдовам ополченцев деньги.
Они сами знают, что им сейчас нужнее всего.
Но для этого, нам с вами, надо эти деньги собрать.
Я призываю всех, пожертвовать средства на помощь вдовам ополченцев Донбасса.
Я лично передам эти средства им в руки.
Ничего не пропадет. Ничего не потеряется.
Акция помощи вдовам ополченцев Донбасса начинается прямо сегодня.
Как пожертвовать?
Способов несколько.
- Вы можете совершить перевод используя системы Яндекс деньги и PayPal. Для этого необходимо перейти по ссылкам, представленным ниже и заполнить соответствующие поля. Чтобы осуществить перевод вы можете воспользоваться банковской картой, либо отправить деньги посредством своего личного кабинета в данных системах.
Ссылка для перевода денежных средств в системе PayPal: https://www.paypal.me/NStarikov
Ссылка для перевода денежных средств в системе Яндекс деньги: https://money.yandex.ru/to/410014211282257
- Перевод денежных средств можно осуществить на карту сбербанка по указанным реквизитам:
Получатель: ПОГОДИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
Счет получателя: 40817810555862811617
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 044030653
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
Код подразделения банка по месту ведения счета карты: 55905501692
Для осуществления переводов на карту из-за рубежа необходимо воспользоваться следующей информацией:
Получатель: POGODIN ALEXEY PAVLOVICH
Счет получателя: 40817810555862811617
Наименование банка получателя: SBERBANK (SEVERO-ZAPADNY HEAD OFFICE) ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION
SWIFT- код: SABRRU2P
Код подразделения банка по месту ведения счета карты: 55905501692
Мы будем информировать вас, как идут дела, сколько средств собрано. Тут арифметика простая – чем больше соберем, тем большему количеству нуждающихся мы сможем помочь.
И тем больше будет эта каждая конкретная адресная помощь.
Помогите вдовам ополченцев Донбасса!
Сбор средств начинается.
Помощь идет.
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
Украинская армия четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Раевка, Березовское и Калиновка.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info