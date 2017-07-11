Свежая “перловка” от Сергея Шмидта: коллекция курьезов с ЕГЭ-2017

Власть

Демократия

Путин

Общественный прогресс

Вопрос про «причины увольнения по инициативе работодателя»

Вопрос про «отклоняющееся поведение»

Законы

Стратификация, социальная мобильность

Из разных заданий

В коллекции курьезов ЕГЭ по обществознанию – пополнение. Как и в прошлые годы, свежую подборку ярких высказываний из выпускных работ школьников Телеинформу на правах эксклюзивности предоставил доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, политолог, преподаватель Сергей Шмидт.Напомним, по информации Минобразования, обществознание – традиционно самый «любимый» предмет у выпускников: его выбирает большинство. В 2017 году ЕГЭ по этому предмету в Иркутской области сдавали 6959 человек. Не преодолели минимальный порог 23,35% участников (в 2016 году – 26,85%). Около 1,1% получили 80 и более баллов.- Выписками курьезных, а иногда просто оригинальных пассажей из ЕГЭ-работ школьников я занимаюсь с 2006 года, с тех пор, как проверяю ЕГЭ, – комментирует Сергей Шмидт. – Хочу подчеркнуть, что меня, как коллекционера, интересуют, в первую очередь, именно нестандартные высказывания, а не какие-либо «кричащие» ошибочные суждения. По традиции школьных учителей я называю свои подборки «перловками» (от слова "перл", – прим.ред.). Зная о моем хобби, свои «перловки» мне присылают коллеги из других регионов. В коллекции за этот год использованы выдержки из работ выпускников Москвы, Саратовской, Томской, Кемеровской областей и Приморского края.Лишний раз хочу обратиться к тем взрослым людям, для которых подобные подборки являются симптомом падения образовательного уровня российской молодежи. Ответственно заявляю, что не менее смешные коллекции можно составлять из совершенно публичных высказываний политиков, чиновников, бизнесменов и даже преподавателей вузов. Во времена социальных сетей перлы взрослых людей может отбирать и коллекционировать каждый.«Власть использует народ как свое нижнее белье».«Источник власти – деньги, женщины и дети».«Власть это возможность управлять субъектом как объектом».«Источник власти государства – армия и флот. И еще полиция».«Власть это высокоуважаемые члены общества».«Власть это собственность государства, которую передают в одни руки».«Власть всегда может сказать: мы – суровы, но мы – закон».«Власть это высшая мера наказания для народа».«Власть это система контроля прав и свобод граждан».«Власть бывает гражданской, административной и уголовной».«Народоноситель власти».«Власть это способ управления населением с помощью разных источников финансирования».«На выборах граждане выбирают то, что им лучше, из того, что им хуже».«Люди часто устают от демократии, хотят отдохнуть от нее. Такие, как Сталин, Трамп, Путин тут как тут».«У каждого чиновника где-нибудь зарыт кошелек с драгоценностями. За таких голосовать не нужно. С другой стороны, совсем бедные чиновники не удержатся от воровства. В общем, было бы честнее, если бы нами руководили какие-нибудь инопланетяне».«Элита это жулики, которых не удалось посадить».«Золотые слова золотого человека» (о предложенном для сочинения высказывании В.В. Путина: «Все должны понять, что жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаться его обойти»).«Мы выбрали президентом Путина, а американцы бесятся, что их не спросили».«У нас в родне все женщины за президента Путина, значит, он их удовлетворяет».«Не думаю, что в задание включили слова Путина, чтобы мы с ними не соглашались».«Думаю, Путина никому представлять не надо. Это хорошо известный всем президент России. Он получил хорошее спортивное образование, кроме того, учился на политолога».«У Путина нет детей, это плохо. Некому будет передать власть в стране».«Прогресс это движение от нашего к вашему».«Есть два пути: регресс и дегресс».«Если человечество не одумается, оно вернется в животный мир, для жизни в котором оно совершенно не приспособлено».«После того, как общество освободилось от природы, оно ищет чем бы еще заняться, чтобы окончательно не сойти с ума».«Невыполнение заработной платы».«Человек без уважительной причины ходит на рабочее место».«Иван получил травмы, несовместимые с жизнью, в связи с чем остался инвалидом».«Василий Шуйский был уволен из-за частых опозданий на работу».«Причина увольнения – отклоняющееся поведение, например, работник все время приходит на работу голый».«Знаний и умений Анны Сергеевны не хватило, чтобы понравиться работодателю».«Гражданин забывал приходить на работу из-за разных праздников».«Другая законная причина расторжения трудового договора – смерть сотрудника. Если человек умирает, работодатель расторгает с ним трудовой договор. Нет человека – нет трудового договора».«Причина увольнения – работник унизил работодателя при других работниках или работодателях».«Сначала работник не сдавал отчеты о проделанной работе. Потом выяснилось, что он вообще не работает. А закончилось тем, что он напился и объявил, что хочет быть начальником».«Можно уволить за причинение телесных убытков начальству».«Причина увольнения – измена мужу на рабочем месте».«Причина увольнения это нездоровое пьянство, но и трезвость лени не оправдание».«Работодатель сам виноват в декретном отпуске сотрудника».«Я однажды отклонился в своем поведении, но мне поставили два за контрольную работу и я успокоился».«Виды отклоняющегося поведения: отклоняющееся, уклоняющееся и преклоняющееся».«Отклоняющееся поведение бывает мирным и агрессивным».«Отклоняющийся темперамент это всегда немного болезнь».«Ярко выраженное поведение нравится женщинам, но может обидеть инвалидов».«Про девиантное поведение ставят отметку в паспорте, чтобы предупредить окружающих».«Каждый раз, когда я вижу женщину, я стараюсь вести себя чище».«Люди отклоняются в своем поведении либо из-за наследственности, либо из-за трудностей социализации, либо по причине протеста».«Отклонился в поведении – будет двушечка».«Отклоняющееся поведение в социологии называется «доцентное поведение»».«Отклонения в поведении на рабочем месте должны фиксироваться работодателем и доводиться до сведения семьи и соседей. Ибо мало ли что может совершить человек, когда он не на работе».«Примером отклоняющегося поведение может быть желание быть собой».«Причиной девиантного поведения может быть плохая погода, а у психов просто весна».«Дети это цветы на школьных грядках. Хулиганы с девиантным поведением это сорняки. А педагоги это фермеры».«Законы и так очень сильно раздражают людей, чтобы разрешать новые законы».«Если совсем не хочешь нарушать закон, сиди дома и читай книжки».«Путин ввел комендантский час для детей, как в Америке при Гитлере».«Россия очень богата правами и обязанностями граждан».«Нас с детства приучают соблюдать законы, такие как воровство, убийство и половые нормы».«Неженатые контакты с женщинами».«Допустим, гражданин Российской Федерации убил гражданина другой Российской Федерации».«Между отцом и дочерью невозможна преступная связь».«Если начнутся убийства из-за кредитов, банки не будут виноваты».«Дееспособных людей лучше не казнить».«Посадить можно даже полицейского».«… осужден за психические отклонения от закона».«Сторож склада, используя личное оружие, грабил ни в чем не повинных прохожих. А оружие ему выдали не для преступления, а для охраны склада».«Несоблюдение техники безопасности: сотрудник нефтяной компании полез на нефтяную вышку неодетым».«Наказания не смогли избежать ни Раскольников из «Преступления и наказания», ни мэр из города Усть-Илимска».«Секс не запрещен, но заниматься им рискованно».«Наказание не может быть полностью справедливым, иначе все преступники просили бы их наказать».«Жить, соблюдая закон, скучно, но в тюрьме будет еще скучнее».«В древности люди делились на богатых и бедных. Сейчас мало что изменилось, разве что все стали грамотными».«Ярчайшим примером стратификации российского общества являются больные, плохо одетые пенсионеры, любовницы олигархов, пьющие шоферы, неграмотные и грубые учителя, популярность компьютерных игр у детей девиантного возраста и т.д.».«Не стоит ждать от брака социальной мобильности, так как муж может оказаться сволочью или пьющий».«Стратификация – власть одной страты над другой. Не хотел бы я жить в таком обществе».«Большинство населения питается из потребительской корзины».«Пример социальной мобильности: Петр I выходит замуж за Екатерину II и встает на престол».«Билл Гейтс и Стив Джобс тоже голодали в детстве, но своей головой смогли стать президентами».«У создателя компании «Аппл» не было земли или наследственного титула. Но мозгами своими он распорядился как надо. Если бы не смерть от рака, мог бы завоевать всю землю и превратить нас в своих рабов. Такой он был чрезмерно умный человек».«На дне социальной лестницы очень страшно жить».«Не стоит стоять на пути стратификации общества. Может раздавить, как раздавило Ленина».«Зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?»«В XIX веке все считали, что кризис это очень плохо. И только Карл Маркс написал большую книгу о том, что в кризис можно неплохо заработать».«Жириновский не один такой. Свой Жириновский есть в каждом классе».«Примером харизматичного политика был Ленин. Все прилипали к экранам, когда он выступал. Когда он входил, все вставали».«Второй аргумент из настоящего времени. Макрон долго жал руку Трампа, чтобы показать, что он будет сопротивляться не только ему, но и самому Путину».«Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым».«Истина это согласие интеллекта с действующим положением вещей».«В девятом классе я чуть не поседел».«В детском саду я пробовал научить хомячка разговаривать. Никто не сказал мне. что это невозможно. Взрослые только смеялись и показывали на меня пальцем. Это выдавало в них плохих педагогов».«Дизайнеры получают деньги ни за что. При этом среди них много геев, алкоголиков и других носителей девиантного поведения».«Бывают справедливые войны, например, за наследство».«Экономическая ответственность это когда, например, кто-нибудь отравился от произведенного тобой товара, а ты взял на содержание его семью».«В Сибири когда-то нашли залежи топлива».«Пример диалога культур – спросить, как пройти, в незнакомом месте».«В качестве примера из собственного опыта приведу семью Рокфеллеров».«Водительскими правами обеспечена большая часть людей, но водят они как последние животные».«Все меньше разногласий между мужчинами и женщинами. Скоро они даже перестанут различать друг друга».«В СССР не все было хорошо, но хотя бы не было несчастных животных».«Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов».«Человек, конечно, может быть подопытным кроликом, но в отличие от кролика он не только умеет размножаться, но и может зубы выбить».«Чичиков скупал мертвые души, потому что государство платило по ним пенсии».«С автором этой цитаты я не знаком, в глаза бы ему высказался честнее, чем здесь» (о Плинии Младшем).«Не знаю, откуда автору пришла в голову такая бредовая мысль. Мой папа говорит, что в пустую голову мысли входят без стука».«В спортивной школе меня окружали сплошные дебилы. Если бы я не сломал копчик, неизвестно, смог бы я поучиться с нормальными ребятами».«Пример источника экономического роста – на фабрике «Колобок» увеличили производство муки!»«Как бы ни отмахиваться от ответственности за свою родину, она все равно заставит это сделать».«Древний спартанец – плохой пример для жителя Афин».«Если бы Раскольников убил не старуху, а молодую девушку, он бы еще больше жалел убитую. Ведь старуха хотя бы родила».«Не убил бы Раскольников старуху, жил бы спокойно, учился. А так пришлось бросить учебу, влезть в долги, а потом и отправиться за каторгой».«Потребности бывают разные. Элен Безухова у Толстого испытывала потребность в разврате. Однако общество закрыло перед ней двери и как она не стучалась, не пустило ее обратно».«В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ».«Герцен, наверное, тоже был против однополых браков».«Это хорошо, что у Герцена было свое мнение, но разве не было бы лучше, если бы он помалкивал».«Надо расчистить свою жизнь от наследственности, иначе попадешь в тюрьму, если в ней уже были твои родственники».«Такое чувство, что Макса Вебера много били в детстве непонятно за что. Иначе зачем он озаботился классификацией видов господства?»«Если человек пьет на работе, значит, работа ему не интересна».«Когда-то человек с бородою считался грязнулей или преступником, а сейчас его могут уважать за то, что он похож на Филиппа Киркорова».«Последние деньги государство должно тратить на нищих, а не на военных».«Люди не ходят голыми по улицам и не только из-за того, что холодно или они некрасивые. Культура не позволяет снимать штаны или задирать юбку там, где хочется».«Сколько себя помню, меня заставляют учиться. Когда я вырасту и от меня отстанут, я всех заставлю переучиваться».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com