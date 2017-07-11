СССР под американской оккупацией

В послевоенное время США разработал несколько планов нападения на СССР – все с применением ядерного оружия. Но лишь в одном плане – «Дропшот» в 1957 году – описывалось, как был бы устроен побеждённый СССР. Союз был бы крестьянской страной под управлением власовцев и белоэмигрантов.С 1945-го до времени крушения СССР в конце 1980-х у США было около десятка планов войны с нашей страной. В советской пропаганде, как правило, был преувеличен их юридический статус – ни один из планов нельзя было признать официальным, принятым на уровне президента. Как правило, это были ведомственные наработки – либо Пентагона (силовые варианты), либо ЦРУ и Совета по внешней политике (экономические или разведывательно-диверсионные). Все эти американские планы детально прописывали, как должны были идти военные действия, все – с применением ядерного оружия. Но нигде подробно не говорилось, а что было бы с Советским Союзом после окончания войны? Как был бы устроен побеждённый СССР?Лишь в одном американском плане, составленном в 1957 году, – «Дропшот», было рассказано о послевоенном СССР. План составлял более 700 страниц, и значительная его часть до сих пор не обнародована. Те страницы, что известны, описывают следующее.В первый период войны планировалось сбросить на Советский Союз свыше 300 атомных и 250 тысяч тонн обычных бомб, уничтожив до 85% советской промышленности. Затем с запада переходят в наступление 114 дивизий НАТО, с юга (с высадкой на северо-западном побережье Черного моря) 50 дивизий, которые уничтожают советские вооружённые силы в Центральной Европе. В войне против СССР всего задействуют до 250 дивизий – 6,2 млн. человек. В авиации, флоте, противовоздушной обороне, частях усиления, оккупационных войсках – ещё 8 млн. человек.

Затем следует оккупация СССР. Общие потребности оккупационных войск определялись в 38 дивизий, то есть примерно 1 млн. человек в наземных войсках. Из них 23 дивизии несут оккупационные функции на территории Советского Союза. Территория нашей страны делится на четыре оккупационные зоны: Западная часть СССР; Кавказ и Украина; Урал, Западная Сибирь и Туркестан; Восточная Сибирь, Забайкалье и Приморье. Эти оккупационные зоны в будущем планировалось превратить в независимые конфедерации.

Зоны подразделялись на 22 «подрайона ответственности». Оккупационные войска распределялись по следующим городам: в Москве – две дивизии и по одной дивизии в Ленинграда, Минске, Мурманске, Горьком, Куйбышеве, Киеве, Харькове, Одессе, Севастополе, Ростове, Новороссийске, Батуми, Баку, Свердловске, Челябинске, Ташкенте, Омске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке.

Так как все крупные города СССР были бы уничтожены ядерной бомбардировкой, выжившие горожане ушли бы в сельскую местность, которая почти не пострадала бы от войны. В целом, в результате войны, как планировали бы американцы, погибли бы 20-30 млн. советских граждан (или 10-15% населения). Как уже говорилось выше, была бы уничтожена почти вся промышленность, кроме той, что базировалась в небольших советских городах – в основном лёгкая промышленность, пищевая и обрабатывающая.

Теперь СССР, точнее 4 Конфедерации на его территории, был бы крестьянской страной – с долей городского населения в 10-15% (это уровень царской России начала ХХ века). Самым крупным городом оставалась бы Москва – с населением в 300-500 тысяч человек. СССР превращался бы в аграрно-сырьевую страну.

Американские теоретики сочли, что Берлин во время Второй мировой войны упустил из виду политические аспекты, которые сформулировал еще К. Клаузевиц, а именно: «Россия не такая страна, которую можно завоевать, то есть оккупировать. Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров». Теперь американские стратеги вознамерились исправить ошибки Гитлера.

Переходный период к демократии западного типа для Конфедерации СССР составил бы 20-30 лет. Всё это время на её территории оставались бы американские войска (те самые 22 «очага оккупации», с 20-25 дивизиями). Американцы оценивали протестный потенциал советского общества в 20-30% – это были бы политзеки ГУЛАГа и их семьи, потомки кулаков в деревне, национальные меньшинства (от бандеровцев и «лесных братьев» на западе страны до кавказских абреков и басмачей в Азии). Эти люди стали бы руководящими кадрами на низовом и максимум – на среднем уровне (уровень сельсоветов – райсоветов).

Управленческую верхушку же составили бы эмигранты с Запада. Дело упрощалось тем, что на Западе оставались «правительства в изгнании» для национальных окраин – Белоруссии, Украины, Грузии, Азербайджана, северокавказские комитеты. Для русских предназначались кадры из Народно-трудового союза (НТС; близких по идеологии к фашистам классического, итальянского типа, и правым социалистам), «Мюнхенского комитета» (бывшие власовцы) и белоэмигранты, которым к концу 1950-х – началу 1960-х в лучшем было бы уже 65-70 лет и старше.

Это всё, что известно об оккупационных планах США из документа «Дропшот».

Ниже картинки – как американские футуристы в 1950-е годы представляли себе будущую лёгкую военную технику. Вероятно, такие агрегаты, как представляли себе технари, использовались бы и при оккупации побеждённого СССР:



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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com