Последние дни июня. Иду в магазин добывать еду. Знаете такую сеть магазинов с названием «Магнит»? Говорят, что якобы это наша сеть, отечественная, родная. Бизнесмены российские ей владеют. Говорят. На благо страны работают. Говорят. Ум у меня сначала в раскоряку встал от цен на кубанские огурцы. Везде этот овощ у нас уже по 60 рэ, а у них аж по 186. Они что, совсем куку? Или это задумка такая? Кубанские огурцы типа продаём, но никто их не покупает. Потом разум ещё больше растопырился от цены на клубнику. Аж 379 рэ, а на рынке фермерская по 149, у бабулек по 170. Мне подумалось, что в магазине это меня за совсем куку считают. Жалко только людей и их труд. Старались, выращивали, а теперь выбросят, потому что сгниёт товар не купленным. Что покупатель, совсем куку что ли?

Человек царь природы. Слышали такое утверждение? Не знаю как вы, а я слышал. Вот только природа бывает временами так изобретательна и непредсказуема, что царь природы оказывается без царя в голове. Одним словом совсем куку. И чем дольше я живу на этой планете, в огромной и казалось бы богатейшей стране, тем больше совсем кукукнутых случаев мне встречается. Может это я только такой внимательный? Вижу то, что другие не замечают? Или это я совсем куку, а остальные цари природы? Бабушка моя покойная, светлая ей память, хоть и была неграмотной, но в таких непонятных для разума случаях всегда говорила, - «и стронулся сразу ум в раскоряку, а потом сразу дыбом вспучился». Очень жалею я, что не расспросил её вовремя про кукукнутых в царские времена, в большевистские, сталинские… Неужели и тогда так много кукукнутых было? Как- никак, а бабушка у меня была аж с 1893-го года. Много видела, много знала. Так о чём это я? А про удивительные случаи.

Но на кассе переплюнули все мои представления о кукукнутости, потому как кассир торжественно мне вручил три пакетика с картоночками и поздравил с призом от «Магнита». Прочитал я что это за картоночки, и разум мой вспучился. Оказывается сеть «Магнит» заказала в Италии картинки в пакетиках с рекламой американского мульта «Гадкий Я 3» тиражом 19 миллионов 400 тысяч штук. Они что? Совсем куку? Почему в Италии заказали? И наверное совсем не за рубли. Зачем итальянцам наши рубли? А что, в России напечатать эти картиночки тиражом почти 20 миллионов экземпляров нельзя было? У нас печатники совсем куку? И почему американский мульт, а не российский? И зачем эти картинки мне, а тем более бабульке лет 90, которая стояла в кассу передо мной? Она бедная обрадовалась подарку, думала шоколадка, даже на зуб попробовала. А там итальянская картинка про американский мультик. И написано, - издание для досуга. Спасибо огромное «Магниту». Теперь мы с женой знаем чем нам заниматься на досуге. Наверное наши владельцы «Магнита» проживают в Италии и любят американские мультики. И на досуге играют в картинки. А ещё хотят к этому приучить нас. Совсем куку. Лучше бы потраченные евро вложили в российский заводик или фабрику.

Иду я из «Магнита» домой с картинками в кармане, жене досуг наладить, а сам думаю, - господи, какая же всё это мелочь и ерунда. Ну сгноили чей то труд в виде огурцов и клубники, накупили картинок за бугром на миллионы евро, - да у нас почти везде полный куку.

Положили во дворах асфальт. Новый. Потом приехали дяденьки с буром и наделали в асфальте дырок. Типа образцы качества работы. Но зачем так много образцов? Они же весь новый асфальт издырявили и уехали. Совсем куку? На следующий день приехали другие дяденьки с топорами и давай вырубать в новом асфальте квадратики, типа тоже для образцов. Потом осенью в дырочки и квадратики нальётся вода, подмёрзнет, оттает, опять подмёрзнет, опять оттает. К весне нового асфальта не будет. Надо опять новый асфальт класть. А советский асфальт, которому 40-50 лет, потрескался весь, травка в трещинах проросла, а крепче нового российского в разы.

Вот говорят отечественный автопром. АВТОВАЗ. А почему тогда Рено-Ниссан? Миллиарды из бюджета на поддержку вкладывают, сотнями тысяч машины продают, - а завод всё время в убытках. А деньги в офшорах? Мы что, совсем куку?

Пенсионный возраст говорят повышать надо. До 65 лет. Продолжительность жизни мол увеличилась. У мужчин в среднем до шестидесяти шести с половиной годиков. А в 65 на пенсию. Это я в среднем только полтора года на пенсии побуду. А потом ласты склею. Они что там наверху, совсем куку?

Да если в среднем подсчитать мой и господина Миллера заработок, то у нас с Миллером на двоих в среднем ежемесячно астрономическая сумма получается. Это я так подумаю. А Миллер наверное удивится. – Почему это мою зарплату в два раза урезали? - подумает скорей всего Миллер. Много ещё чего можно подсчитать в среднем по стране. Это смотря как считать. То, как считают «ВЦИОМы и Левады», это полный куку.

Министерства вот всякие интересные заявления делают. – Из за летних холодов увеличилась безработица, - сделал открытие Минтруд. А ещё увеличилась инфляция из за этих холодов, добавляет ЦБ. Они что, совсем куку? А что тогда зимой будет? Зимой то ведь холодней, чем холодным летом.

МРОТ вот увеличили на 300рэ. Теперь аж семь тыщ и восемьсот рубликов должны платить. Меньше никак нельзя. А прожиточный минимум девять тысяч семьсот тридцать четыре рублика на душу. Получается, что власть официально установило оплату труда меньше, чем то, на что можно прожить. Опять полный совсем куку. Кстати, ну ладно либералы Жириновского и буржуинское ЕдРо Медведева, но коммунисты Зюганова и справедливороссы Миронова? Они же хотят строить социализм. Снова. А как же личный пример? А как же агитация масс? Зюгановцы и мироновцы должны ездить на трамвае и жить исключительно на МРОТ. Только так и никак иначе. По другому кто же им поверит про социализм. Только полный куку. Остальным уже давно никто не верит и на выборы не ходит. А зря. Очень зря. Надо хотя бы из вредности, хоть один раз в жизни, прийти на выборы всей страной, все 100%. И выбрать так, как думает каждый на самом деле. Пусть у них там на верху мозги вспучатся и встанут в раскоряку от полученных результатов воли народа.

Денег вот на пенсии нет, жалуется правительство. Да и на медицину нет. И на образование тоже нет. А на олимпиады и мундиали есть. И на вложения в американскую экономику есть. На гигантские зарплаты и золотые парашюты чиновникам есть. И на списание долгов дружеским странам тоже есть. Кстати, кто нибудь когда нибудь в истории человечества слышал, чтобы русским какое то государство дало денег взаймы, а потом простило? Мы что, совсем куку? Наверное куку, если Запад нам санкции, а мы им дружбу и партнёрство.

Вот ещё новость прошла. Минтруд квоты на иностранных рабочих увеличить хочет на 22%. Строить мундиальные сооружения некому. Надо чтобы турецкие гастарбайтеры строили. А российские строители где? Где наши крановщики, каменщики, бетонщики и арматурщики. Они что, совсем куку?

Вот ВЦИОМ ещё подсчитал, что каждый десятый россиянин хочет уехать на ПМЖ в США, Германию или Великобританию. Каждый десятый, это получается примерно 14 миллионов. А сколько миллионов американцев, немцев и британцев хотят на ПМЖ в Россию? Если не хотят, то почему? Почему им там лучше, чем тут? Условия для жизни лучше? А почему? У нас же земли и богатств разных больше. Или у нас правящий класс куку? А может быть класс чиновников построил себе маленький коммунизм, а свой народ считает полным куку?

Да по моему весь наш «бомонд» и так называемая либеральная «энтиллигенция» со всей элитой, всякие поп дивы и поп певуны со светскими львицами тоже так считают. Государственный язык вроде русский, а песенки поют всё больше на английском, в конкурсах и фестивалях опять английский, в магазинах английский, в указателях и вывесках снова английский. Интересно, а сколько американских певцов поют в США песни на русском? Или они ещё не совсем куку?

Был у меня когда то замечательный преподаватель по минералогии. Он утверждал, что неуд это полноценная оценка знаний и на неуд надо тоже что то знать. Можешь найти и отличить в образцах трещиноватые известняки и монтмориллонитовые глины из целой кучи минералов, это уже неуд. А если знаешь ещё и все их характеристики, то уже уд. А если встал и заявил, что по данной теме не подготовился и ничего не знаешь, то неуд ты не заслужил, а заслужил нулик и от него лучики. Оценка у него называлась ноль сияние. А вот потом эту самую ноль сиятельную отметку знаний исправить было необычайно трудно. Весь учебник минералогии зубрить приходилось наизусть. И что странно оценки тогда не продавались и преподы взяток не брали. Удивительно, правда?

К чему это ты, скажет читатель, если доберётся до этих строк. Зачем нам все эти твои сумбурные мысли? А к тому, что работу правительства на пользу России и её народа я оцениваю как ноль сияние. Хотя западные руководители наверное со мной не согласятся. Они работу буржуазных рулевых после буржуинского переворота оценивают высоко. Единственно почему то на Путина зуб точат. Не угодил чем то. Хотя и фейерверков и предложений дружбы с преференциями и праздниками полным полно. Да и само себе наверное правительство очень хорошие оценки ставит. Вон у них доходы какие, это вам не МРОТ, и даже не прожиточный минимум. Вот такие вот у нас разные оценки результатов труда. У класса чиновников в счастливом коммунизме не для всех, и у остального народа в рабовладельческом феодализме. Наверное там, наверху, всех, кто ниже «важностью и ростом» считают полными куку. Сами мол виноваты, не вписались в рынок.

Олег Козлов. Самара.