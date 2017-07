Скорость распила американского бюджета – тысяча рублей в секунду на один галстук

После радостных воплей Маккеши об увеличении военного бюджета до 700 млрд долларов, а также маркетинговой кампании того же самого ВПК в исполнении Трампа в Польше, с загонами неотличающимися от Клинтоновских, в голову пришла мысль, что тот, что та, что этот, что они там все вместе взятые, всего лишь обслуживают америкосовский ВПК, соответственно решил поближе приглядеться к оному. Для начала взял компанию, крупнейшего поедателя этого бюджета, с долей выручки от государства в скромные 95%.

Локхид Мартин – годовой отчет – выручка в 2016 году 47,2 млрд резаной. (для сравнения у газпрома выручка примерно 100 млрд).

Не стесняются показать прибыль в 5 млрд.

Сотрудников – почти 100 тысяч.

At December 31, 2016, we had approximately 97,000 employees, about 92% of whom were located in the U.S. Approximately 21% of our employees are covered by collective bargaining agreements with various unions

Пришлось попотеть чтобы найти зарплату директоров

Base Salary. For 2016, Ms. Hewson’s base salary was set at $1,645,000. 2016 Annual Incentive. Ms. Hewson’s target annual incentive amount for 2016 was $2,878,750 (175% of salary). 2016-2018 Long-Term Incentives. In 2016, Ms. Hewson was granted an LTI award of approximately $11.5 million, which was allocated 50% or $5.76 million in Performance Share Units (PSUs), 30% or $3.46 million in Restricted Stock Units (RSUs), and 20% or $2.3

Оклад 1,6 миллиона, начислили 2,8 плюс премия 11,5 т.е. суммарно у одного директора там выйдет.

По годам…

Там еще пенсионный фонд не кислый. Вобщем топы это вполне легальные долларовые миллиардеры.

Как там любят подвальные считать чел в cекунду рабочего времени получает примерно тысячу рублей :)

Ну ладно, шутки, шутками, но если сравнивать эти БЕЛЫЕ цифры с Клинтонихой, которая не гнушалась лекциями за жалкие 100 тысяч резаной или неоднократного банкрота Трампа, то думаю всем понятно, кто там реально решает.

Подчеркиваю это белые цифры вобщем то обычных наемных работников. А есть же еще shareholder’ы…

Если честно, мне пиндосов даже немного жалко, в принципе уже понятно, чем все закончится – невозможно столько пилить на “зеленой энергетике”, на военке, на “доткомовских” пузырях … , стоит подумать, что будет дальше. Сейчас основная история это Китай, Африка, Индия, ну и в старушке Европе тоже становится весело.

Источник: https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=576