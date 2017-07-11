Сегодня мы имеем катастрофу в подготовке рабочих кадров
18:25. 11 июля 2017 Просмотров - 101 2 коммент. Опубликовал: brahman
О фильме «Последний звонок». Евгений Спицын
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын подвёл первые итоги работы над нашумевшим фильмом об отечественном образовании «Последний Звонок», подготовленный совместно с известным журналистом ВГТРК Константином Сёминым.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Е.Ю.
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Ничего нового он не сказал.Что толку что я работаю токарем? Денег все равно нет,станку 47 лет,ремонтировать его не хочет руководство,заставляя работать на неисправном! Как нибудь,но сделай. Отпуск не дают,ТК,ТБ,не соблюдают.Пошли вы все нах@й потомки шариковых!
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Ага,рабочие кадры им нужны.Чтоб работали и денег не спрашивали.Обрабатывали всяких Люсь- интеллигентов бестолковых.Что посеяли,то и жните.Старые кадры уйдут а дальше- как хотите.Начальничкам пора китайский учить,или узбекский.