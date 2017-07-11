Разведопрос: Егор Яковлев о книге “История России XX век. Эпоха Сталинизма”

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Хронометраж:

0:11 – Вместо Великой Отечественной – советско-нацистская война?

20:56 – Про совпадающие цели нацистов и большевиков.

36:58 – Какие мотивы участия людей в войне видят авторы?

49:45 – Просоветские и антисоветские зарубежные движения в годы ВОв.

1:01:55 – Про С.М.Будённого.

1:16:52 – О свидетельствах очевидцев и разных мифах.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com