Пресс-релиз Фестиваля исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор VII»

В последние выходные июля 2017 г. на территории строящейся культурно-исторической базы «Кремль им. Евпатия Коловрата», расположенной близстаринного подмосковного города Зарайска, пройдет один из крупнейших в России фестивалей исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор VII».За прошедшие годы «Зарайский ратный сбор» приобрел широкую популярность и сегодня занимает второе место в десятке самых посещаемых этнофестивалей России по данным аналитического агентства ТурСтат. Фестиваль позволяет глубоко погрузиться в будоражащую воображение эпоху Средневековья, создает прекрасные возможности для встречи и общения единомышленников, знакомит гостей с забытыми традициями Древней Руси.Основные события фестиваля произойдут 29 июля. Их череда откроется в 14.00 театрализованным сражением, в котором европейские рыцари столкнутся с русской дружиной. Все разнообразие мероприятий будет представлено на восьми площадках. На площадке раннесредневековой Руси витязи проявят свою ловкость в метании сулицы, копья и даже топора. Лучный турнир выявит самого меткого стрелка. Посетители увидят бои дружин и поединки воинов с различными видами вооружения. Внимание привлечет необычная женская эстафета с преодолением полосы препятствий, во время которого дамы еще и продемонстрируют навыки готовки еды. В программе – соревнования по бегу с отягощением «Зарайская верста» и не менее зрелищная «Зарайская кила» -средневековое регби с чучелом барана вместо игрового мяча, все игроки одеты в средневековые доспехи.Атмосфера европейского Средневековья будет воссоздана в групповых и индивидуальных боях тяжеловооруженных рыцарей на IV этапе «Кубка Донжона». Конные бои рыцарей и состязания по стрельбе из лука на скаку позволят оценить великолепную выучку и отвагу участников. В Ремесленной слободе будут работать различные мастерские: гончарная, скорняжная, швейная, кузнечная и другие. А в Торговой слободе можно будет выбрать и приобрести одежду, ткани, предметы обихода и доспехи, реплики древних украшений. Тех, кого интересует еще более отдаленное прошлое человечества, будут ждать на площадке археологии, где специалист по эпохе Каменного века проведет мастер-класс по изготовлению орудий труда и охоты из кремня. Разыгравшийся на свежем воздухе аппетит предложат утолить в средневековых тавернах блюдами, изготовленными по старинным рецептам, в том числе мясом целикомзажаренных на вертеле баранов и быков.Впервые в рамках «Зарайского ратного Сбора» будет проведен этно-фольклорный музыкальный фестиваль «Зарайская Слобода». Незабываемое огненное шоу, ночная фолк-дискотека и фейерверк в ночь с 29 на 30 июля довершат круговорот впечатлений.- Гран-При II Фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ – 2015», под патронажем Министерства Культуры Российской Федерации;- 1 место на II Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» в номинации “Гастрономический сувенир (напитки)” 2016 год;- Гран-При II Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» в номинации: «Сувенир события» 2016 год;- 1 место Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2016 в номинации: «Лучшее туристическое событие исторической направленности» по северо-западному и центральному округу;- Премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье», 2 место в номинации «Наследие Подмосковья»;- победитель Международного конкурса «Туристический бренд: Лучшие практики 2016» в номинации «Событийный фестивальный туризм»;- победитель IV Фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ – 2017» в номинации «Событийные мероприятия», под патронажем Торгово-Промышленной палаты.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com