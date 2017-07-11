Одно тело – много душ

Случаи раздвоения личности встречаются не так уж редко. Современная психиатрия называет это диссоциативным расстройством. Между тем каждый четвертый житель земного шара регулярно слышит в своей голове чьи-то голоса, а более 40% сталкивались с этим явлением хотя бы однажды. Как же жить с подобной проблемой?

За последнее столетие насчитывается 163 официально зарегистрированных эпизода раздвоения личности. Наибольшую известность получил феномен Уильяма Стэнли Миллигана. В 70-е годы прошлого столетия Миллиган был арестован в штате Огайо за совершенную им серию ограблений и изнасилований. В ходе расследования оказалось, что Миллиган был психически болен и в теле его «проживали» 24 разные личности, которые ничего не знали друг о друге. Среди них маленькая девочка по имени Кристи, югославский коммунист Рейджен и, наконец, 19-летняя лесбиянка Адалана. Именно она совершала преступления. Так, однажды Миллиган, ощущавший себя на тот момент Адаланой, проник на территорию студенческого кампуса и, угрожая пистолетом, похитил оттуда нескольких девушек. Преступник увез их в лес и там надругался над ними. Суд признал его невменяемым, и ныне 59-летний Миллиган находится в стенах психиатрической клиники.

Уильям Стэнли Миллиган во время суда



В штате Оклахома живет женщина по имени Дорис Фишер. 30 лет назад в Дорис уживались сразу пять сущностей. Все они были женского пола и имели имена-прозвища: «Настоящая Дорис», «Вялая Дорис», «Болеющая Дорис», «Маргарита» и «Спящая Маргарита». Больше всего хлопот своей «хозяйке» доставляла сущность по имени Маргарита. Она вырывала страницы из книг, пачкала одежду и даже могла нарочно порезать себя ножом. Разумеется, травмы при этом получала «Настоящая Дорис». Как ни странно, девушку удалось вылечить. Сделал это медиум, который «выгнал» из ее тела всех духов, которые якобы туда вселились.

Еще один любопытный случай – это некая Ширли Мэйсон, в которой обитали четыре сущности с разными чертами характера и уровнем интеллекта. Доминировала над всеми агрессивная Салли, которая все знала об остальных и постоянно изводила их как могла. Так, она могла уехать на последнем автобусе далеко за город и там «перевоплотиться» в другое «я», которое было вынуждено искать способ добраться ночью до дома.

Доктор Мортон, лечивший Ширли Мэйсон, пытался применять гипноз, чтобы объединить все четыре личности в одну. Но Салли никак не поддавалась, называя себя духом, а не человеком. В конце концов Мортону удалось уговорить ее покинуть тело девушки, а остальные три личности стали единым целым.

Дружная «семейка»



Личности Кими Сэндс

Совсем недавно в прессе появились сообщения о 23-летней британке Кими Сэндс. Она утверждает, что в ее теле живут… 15 разных людей! Причем среди них не только женщины, но и мужчины.

Первые симптомы психического расстройства были зафиксированы у Кими в трехлетнем возрасте.

Но лишь в 20 лет врачи официально поставили ей диагноз. На сегодняшний день в Кими «обитают» 15 личностей разного пола, возраста и социального статуса.

Чаще всего, как рассказывает сама девушка, ее тело «захватывают» 22-летний японский повар Сато, 17-летняя Фиона, помешанная на здоровом образе жизни, четырехлетние близнецы Джек и Сэйфер, 23-летний йоркширец и 15-летний подросток-бисексуал Теодор.

«Хозяйке» тела приходится вести образ жизни, учитывающий интересы всех «подселенцев».

– Я выбиваюсь из сил, чтобы все личности чувствовали себя комфортно, − говорит Кими. − Например, Фиона настаивает на наличии в холодильнике вегетарианской еды, а мальчикам не нравится видеть себя в платьях.

Но настоящей проблемой для меня является Теодор: он использует мое удостоверение личности для покупки спиртного, а на следующее утро я просыпаюсь с раскалывающейся от похмелья головой. Из-за него я пропадаю в барах целыми вечерами.





Несмотря на странности Кими, у нее есть парень

К Рождеству Кими Сэндс приходится покупать 16 различных подарков – для себя самой и своих «гостей». Кому-то по душе бутылка алкоголя, а кому-то – игрушка.

Когда Кими отправляется за подарками в магазин, продавцы, не осведомленные о ее проблеме, уверены, что она приобретает презенты для кого-то другого – например, для своих родителей, детей или младших братьев и сестер.

Несмотря на «странности» Кими, у нее есть бойфренд – 24-летний Крис.

– Романтические отношения есть только между мной и Крисом, но иногда я позволяю ему целовать и обнимать Коуми, являющегося геем, − признается мисс Сэндс. − Некоторые из моих личностей флиртуют друг с другом: недавно Тео, у которого есть страницы в соцсетях, предложил Фионе зарегистрироваться на Facebook, чтобы они могли заявить о своих отношениях.

Невидимые «собеседники»

Что же касается людей, слышащих в своей голове голоса, то члены международной группы Intervoice считают, что это далеко не всегда является признаком психического расстройства.

Ученые и медики утверждают: предпосылкой для возникновения голоса в голове являются пережитые человеком сильное потрясение или травма. После этого люди начинают слышать голоса в 70% случаев, и нередко голос «принадлежит» именно тому, кто нанес им травму или был каким-то образом связан с ней… Некоторым кажется, что они беседуют со своим вторым «я». Это происходит обычно в момент стресса или когда человек совершает какой-нибудь поступок, за который ощущает вину.

В октябре прошлого года в Салониках прошел шестой ежегодный фестиваль для тех, кто слышит голоса. В нем приняли участие более 200 человек со всего мира, которые поведали о том, каким образом им удается сосуществовать со своими «собеседниками».

Так, некая Рэйчел Вэдингхэм впервые услышала голоса, когда была студенткой. Ей казалось, что в соседней комнате трое мужчин говорят о том, какая она некрасивая и что она должна убить себя… Когда девушка вошла в комнату, там никого не оказалось.

После этого она стала слышать голоса постоянно. Рэйчел перестала общаться с друзьями, начала злоупотреблять алкоголем и в конце концов угодила в психиатрическую лечебницу. В течение восьми месяцев она принимала лекарства, и голоса ее не беспокоили. Но как только девушка перестала их принимать, голоса зазвучали снова. Причем со временем «собеседников» стало больше. Сейчас их тринадцать, говорит Рэйчел. Среди них – женщина, подросток и трехлетний ребенок, которые относятся к «хозяйке» агрессивно и говорят ей злые слова, напоминая о самых больших страхах ее детства. Иногда их удается успокоить, читая им на ночь сказки. Иногда голоса предлагают Рэйчел кому-то навредить, потому что тот человек для нее опасен. Но она отвечает, что сама о себе позаботится…

Рэйчел удается справиться с ситуацией, но многие люди полностью подчиняются захватившим мозг «собеседникам», выполняют действия, которые те им диктуют, могут даже убить кого-нибудь или себя по их приказу. Они убеждены, что ими управляют бог, дьявол или какие-то потусторонние сущности.

Одна из самых знаменитых носительниц голосов − Жанна д’Арк, прозванная Орлеанской девой. Когда Жанне было 13 лет, на ее родную деревушку Домреми напал отряд бургундцев. Очевидно, девочка пережила сильный стресс, после чего стала рассказывать о том, что ей являются архангел Михаил и святые Маргарита и Екатерина, которые разговаривают с ней. Именно они якобы велели Жанне отправиться к дофину и требовать, чтобы тот поставил ее во главе войска, ведущего сражение с англичанами. Результат нам известен: войску под предводительством Жанны удалось одержать множество побед, в том числе освободить осажденный Орлеан, она помогла дофину взойти на трон Франции под именем короля Карла VII, но вместо благодарности ее сожгли на костре… В 1920 году Жанна д’Арк была канонизирована. В наши дни она могла бы стать пациенткой психиатрической лечебницы.

– Если люди считают, что их голоса всемогущи, могут нанести вред и управляют ими, то они имеют меньше шансов справиться с этим и с большей вероятностью закончат как пациенты с психическими расстройствами, − считает организатор конгресса «слышащих голоса» Юджин Георгаца, старший преподаватель Университета Аристотеля в Салониках. − Если же они могут договориться с «подселенцами», справляться с ними, это первый шаг к тому, чтобы научиться с ними жить.

Не следует воспринимать слуховые галлюцинации как признак разрушающейся психики, убеждены члены Intervoice. В большинстве случаев вы сможете контролировать «сущностей», вторгающихся в ваш мозг, и не давать им одержать над вами верх.