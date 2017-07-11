О Крыме, местных простофилях и “патриотических” уродах

Сейчас много шума о том, что Крым теряет турпоток.

Масса моральных уродов успела навалять в сети массу дряни о том, как это здорово. "Совок должен сдохнуть!", "Одноразовый курорт", "Обнаглевшие отельеры" - и прочая дрянь льётся, как дерьмо из канализации.

И так называемые "русские" национал-патриоты, глумливое быдло особого рода, и примкнувшая к ним либеральная сволочь - все в едином порыве слились в экстазе выливания на Крым тонн дерьма, испражнений на наше прошлое и крымское настоящее. И все как бы из сострадания и пожелания улучшений любимому курорту.

Но мрази, как дерьмо, от различия в цвете, не отличаются в субстанции. Дерьмо - как физическое, так и душевное - одинаково и у либерала, и у националиста.

Дело в том, что Крым - не совок. От совка там не осталось ничего. Ни бесплатных профсоюзных путёвок, ни грошовых цен, ни диет-столовых, ни курортных детских поликлиник, ни санаториев с пансионатами на совковых условиях работы - ничего. Так что глумливая псевдопатриотическая и либеральная мразь может не употреблять термин не по назначению. До совка Крыму далеко, как Гарлему до Артека.

Крым ещё и не Черноморское побережье Кавказа. Это либералам к сведению. Российские курорты пережили 10 лет тяжелейшего кризиса прежде, чем начались 15 лет подъёма. Застой и упадок долгие годы накапливал потенциал роста. Постепенно менялся состав местного бизнеса. Приходил новый капитал, приносил новые технологии строительства и сервиса. То, что мы видим сейчас в блистательной Анапе, фешенебельном Сочи или уютном европейском Геленджике - это плод не одного десятка лет капиталовложений, несколько этапов развития девелопмента, новые концепции градостроительства и технологии сочетания работы банков, архитекторов, строителей и местных властей. Годы и годы ушли на то, что стало современным и конкурентоспособным лицом российских курортов.

Крым - это недавно рождённый младенец. Он ещё только учится ходить. Кто требует от ребёнка достижений взрослого? Дебилы требуют. Крым не совок - он бывшая постсоветская Украина. Та, что теперь прыгает на Майдане с кастрюлями на головах. Украина потеряла даже советский уровень курортов и не пришла в европейский. То есть это провинциальная зона в провинциальной республике. Провинция в квадрате. Упадок, застой, деградация - вот главные процессы последних трёх десятилетий в Крыму.

Так чего же вы хотите через три года выхода из украинского болота? Крым дербанили - и не вкладывали. Его превращали в зону наркотических загулов пьяного украинского быдла и олигархического казнокрадского беспредела. Крым болтался в Украине, как дерьмо в проруби. И не мудрено, что он несколько потерял цвет и изменил запах. Откуда там было взяться росту и нормальному развитию?

Но и сейчас пока нормальные инвестиции в Крым невозможны из-за санкций. Идёт закладка инфраструктуры. Пока не дошли руки до новых отелей и ресторанов, магазинов и аттракционов. До новых технологий сервиса и базы для снижения себестоимости. Всё это придёт позже. Крым пройдёт болезненный этап смены собственников. Две трети необучаемых аборигенов потеряют бизнес и уйдёт в никуда, одна треть переучится. Это будет болезненный процесс и он уже начался. Но устраивать вокруг него скотские пляски с бубнами и криками "Да скорее сгинет проклятый совок!" - это самое настоящее скотство. Ведь в этом процессе будут ломаться чьи-то судьбы. Это люди. Крым пройдёт через колоссальную и болезненную ломку. От прежнего Крыма, существующего поныне, не останется ни следа - как не осталось его от старой Анапы или старого Сочи. Кто-то потеряет поколениями налаженный способ существования и упадёт на социальное дно. Кто-то пробьётся наверх ценой огромных усилий и потерь, появятся чужаки, которые на свои связи и деньги зададут новые стандарты, переучат всех местных на современный лад и Крым покроется блестящими отелями и магазинами, ресторанами и дорогами. На это нужны годы. Нужен мост, нужны новые инвесторы, нужно время. И умение терпеть боль как плату за прогресс. Конкуренция должна возникнуть и научить работать и местные власти, и местный бизнес, и местное население. Из дыры по имени "Украина" выход в прогресс очень болезненный и непростой - особенно если процесс подгонять и перепрыгивать через этапы.

Но ни одна мразь, танцующая злорадные пляски вокруг ныне оплошавшего постукраинского Крыма этого не понимает. Не чувствует и не видит. Потому что быдло и есть быдло, в какие бы идейные одёжки оно ни рядилось.

Крым пройдёт свой путь развития. В своё время всё будет. Девять женщин не родят одного ребёнка за месяц. Надо терпеть весь срок. И трудиться, трудиться, трудиться... За 3 года не сделать того, что должно было делаться 30 лет.

И только после этого будет найдено уникальное лицо российского Крыма - то самое, что даст цены ниже турецких, качество отдыха лучше испанского, современность лучше сочинского и лечение лучше советского. Европейские дороги, сингапурские магазины, испанская архитектура, уникальная крымская природа. И ещё низкие цены и невероятно профессиональные работники сервиса. Это будет наш Крым.

Именно для этого сейчас в Крыму строятся дороги, возводятся электростанции, сооружается мост, развивается сельское хозяйство и четыре раза в году появляется Путин. Всё придёт в своё время.

И никто уже не вспомнит хамло и дешёвых пижонов, оравших в интернете:

"Я люблю Крым, но пусть он поскорее сдохнет в его нынешнем совковом виде!"

Александр Халдей

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/23441/19406/-