Маневры вокруг Приднестровья и фокус по исчезновению госдолга США

В статье «Почему не наступает Порошенко?» говорилось о нехватке в украинской армии боеприпасов для масштабного наступления на Донбасс. Но, разумеется, от идеи войны Порошенко не может отказаться, ведь его основная надежда и опора — это Генштаб ВСУ. Пока идет война — Порошенко президент, а пока Порошенко президент — руководство Генштаба хорошо зарабатывает. Но это решение одной маленькой проблемы Порошенко — чтоб «у него все было», или удержание власти «здесь и сейчас». Как известно, популярный тост имеет и вторую часть, «чтоб за это ему ничего не было». А вот вторую часть тоста на постсоветском пространстве самостоятельно обеспечить не может почти никто. Для выполнения заветной олигархической мечты надо примкнуть к «правильным людям» и выполнить для них самую грязную работу. Потому — война все еще возможна, не смотря на успешно состоявшийся контакт Путина и Трампа.

Итак, немедленно после G20, где на первый взгляд восторжествовал здравый смысл и российско-американская дружба, стороны начали готовиться к новому конфликту с участием Украины. Почему Украина?

Во-первых, потому что Сирия гораздо дальше от российских границ.

А во-вторых…. обещаю немного конспирологии, но об этом ниже.

Итак, Украина при поддержке США делает первый ход в этой новой партии, значит играет белыми: в рамках соглашений по Сирии и Украине, достигнутых на G20, США назначают спецпредставителем по Украине Курта Волькера, чтобы придать новый импульс Минским договоренностям по Донбассу.

https://news-front.info/2017/07/09/tillerson-priletel-na-ukrainu/ Также вместе с государственным секретарем прибыл в Украину и недавно назначенный спецпредставитель Департамента США по Украине. Это Курт Волькер. Он здесь также вместе с делегацией. Говорить будут о территориальной целостности Украины, а также о ходе реформ, в частности экономических, политических и реформы в военной сферах», — рассказал корресподент 112-Украина.

https://cont.ws/@makarenko/660576 MAKARENKO Вчера 20:53 7429 16 44.54 Перетасовка Маккейна, безжалостный Рекс и пинок под зад. Киевский пасьянс сошёлся Вашингтон серьёзно перетасовал свои карты на Украине и изъял из колоды, доступной прислуге, практически все козыри. …Самым настораживающим знаком политологи считают назначение американского специального представителя, который должен вплотную заняться раскачиванием (в хорошем смысле этого слова) Минских договорённостей. На первый взгляд, в прибытии новичка нет ничего для Украины опасного. Трамп просто делает перетасовку людей Маккейна на украинском направлении. …Новый надсмотрщик США имеет чёткие цели и неограниченные полномочия, и намерен первым делом проинспектировать позиции ВСУ на линии разграничения и убедиться в соблюдении режима тишины. Одно это грозит воинственным киевским стервятникам большими проблемами. Порошенко так и не смог взять под контроль всю свою линию фронта, где многие подразделения националистических батальонов творят, что хотят, без оглядки на генеральный штаб. Первостепенная задача Волкерса, согласно заявлениям Тиллерсона – любыми способами дать новый импульс Минским договорённостям. А так как именно Порошенко их тормозит и саботирует, его и начнут подгонять острой палкой, словно упрямого осла. Если Петя начнёт по привычке маневрировать и избегать сотрудничества (а так оно и будет), на этот раз его жестоко покарают. …Вашингтон не согласен больше терпеть украинский цирк и достал ежовые рукавицы.

«Порошенко в ежовых рукавицах Вашингтона», звучит смешно, и могло бы стать удачным названием для пьесы в театре абсурда, но отношения к реальности все это не имеет. Дерьмо, хоть перекладывай его с места на место в резиновых перчатках, хоть в ежовых рукавицах — своего запаха не меняет, продолжая шокироват и публику, и участников спектакля и даже, иногда, автора и режиссера. Пока сменили главного политического режиссера Украины с Виктории Нуланд на Курта Волкера, а следовало бы полностью убрать известную субстанцию с политической сцены. Но американцами этого сделано в ближайшее время не будет, а значит и политика останется прежней, хоть и с небольшими вариациями. Вместо Донбасса Порошенко займется провокациями в другом месте. Я бы со счетов не сбрасывала внутриукраинскую оппозицию Порошенко, как бы дико для нас она не выглядела. За неимением гербовой, пишем на простой, уж лучше этих поддержать, чем Петю еще три года терпеть? (Почему терпеть Порошенко придется именно три года — ниже объясню.)

https://russian.rt.com/ussr/news/407565-sovetnik-avakova-krasnyi-terror-oligarhi?utm_source=smi2 Советник Авакова пообещал устроить «красный террор» украинским олигархам Возглавивший Социалистическую партию советник главы МВД Украины Илья Кива пригрозил украинским олигархам «красным террором». «Обещаю, что теперь Социалистическая партия будет эффективным оружием в руках народа для уничтожения олигархата на Украине. Красный террор олигархам!» — написал Кива на своей странице в Facebook.

Может, есть еще какой-то более разумный выход? Например, «захватить и расфигачить», тем более и повод есть: подарок от Коломойского. Что еще, кроме записей переговоров диспетчеров с экипажем МН17 этот революционер-неудачник мог подарить Москве во время примирительного визита?

http://www.politonline.ru/media/22890891.html# В деле MH-17 появился смертельный вопрос Понедельник, 10 июля 2017 г. Игорь КОРОТЧЕНКО: «Через 15 минут после катастрофы, еще никто не знает что произошло, а президент Украины Порошенко уже заявляет о том, что пророссийскими сепаратистами ЗРК «Бук» был сбит гражданский самолет Boeing MH17…». Найденные ополченцами бортовые самописцы были переданы для ведения расследования причин катастрофы. Как мы знаем, «черные ящики» фиксируют всю информацию, связывающую летчиков и диспетчерские пункты.А вот куда исчезла информация диспетчерского пункта Днепропетровска и куда пропали диспетчеры, обслуживающие этот рейс во время полета? Почему международная комиссия в Нидерландах, занимающаяся расследованием причин катастрофы рейса МН17, даже не поднимает этот вопрос?

https://cont.ws/@colonel-cassad/660444 Colonel Cassad Подозреваемый по делу малазийского “Боинга” уволился из армии Один из подозреваемых в деле о гибели малазийского “Боинга”, капитан ВВС Украины Волошин, уволился из рядов армии незалежной и на прощание разродился истерикой, что его оклеветали и что в армии сплошная показуха.

Еще приличный и легитимный повод, чтобы снести всю эту камарилью нафиг,- камбек Виктора Федоровича, который, теперь, наконец-то, рассматривается всерьез:

https://cont.ws/@lohmatiy/661714 В самый разгар шоу «Суд над Януковичем о государственной измене», когда зрители уже потирали руки в ожидании финальной серии с хэппи-ендом в виде «заочного пожизненного заключения», заочный подсудимый вдруг передумал быть обвиняемым и сделал крутой разворот. Отозвал из процесса своих адвокатов и сам подал иск в Европейский суд по правам человека о государственном перевороте в Украине в 2014 году. Причем юристы комментируют, что шансы у этого иска весьма велики, кроме того, его могут признать приоритетным и рассмотреть в кратчайшие сроки, в течении года.

По жалобе Януковича неожиданно нашелся свидетель. Да еще какой! Реймонд МакГоверн, бывший аналитик ЦРУ:

http://www.politonline.ru/interpretation/22886682.html Словом, Мак Говерн, вероятно, пережил раскаяние – и по этому поводу решил говорить правду. Ей он поделился с изданием Neues Deutschland, выдержки из его интервью были приведены на русский язык – и из них можно узнать немало любопытного. В частности, Мак Говерн считает, что стрельбу на Майдане, результатом которой стали массовые жертвы, впоследствии названные «Небесной сотней», были организованы спецслужбами США. «Это были снайперы, тренированные люди. ЦРУ и Агентство национальной безопасности США (NSA) поддерживали «Правый сектор», откровенно фашистскую организацию, деньгами, оружием и советами. Этот переворот стоил нашему правительству пять миллиардов долларов. Очевидно, что это был самый манипулируемый извне путч в истории человечества», – полагает Мак Говерн. В том, что «правосеки» связаны с американскими спецслужбами, он не сомневается. Более того – полагает, что «Небесную сотню» расстреливали именно из американского оружия. И «печеньки Нуланд» на деле выглядят, как снайперские винтовки. Так же Мак Говерн уверен и в том, что те же спецслужбы и Госдеп с самого начала «прикармливали» Арсения Яценюка. «Вы, наверное, помните подслушанный и сразу же размещенный в Youtube разговор между Викторией Нуланд из Госдепартамента США и нашим послом в Киеве Джеффери Пайатом. Нуланд дала четко понять – «Яц наш парень». Имелся в виду Арсений Яценюк, из которого нужно было сделать премьер-министра Украины», рассказал в интервью Мак Говерн. Здесь можно вспомнить еще об одном бывшем сотруднике ЦРУ, поделившемся информацией о том, что после Майдана в Крыму должна была появиться база НАТО – то, что называли еще один «мифом российской пропаганды», оказалось вполне реальным планом. «Безусловно, угроза такая была. Я думаю, Путин в том числе поэтому и предпринял столь резкий шаг, как присоединение Крыма», – заявил тогда по этому поводу ведущий эксперт центра военно-политических исследований Михаил Александров. Мак Говерн с ним согласен: «Демонизировать Путина – глупо. Совершенно понятно, что россиян напугал переворот на Украине, осуществленный американскими «мозговыми центрами». Вывод из этого напрашивается сам собой: на деле все те, кто говорит о «пропагандистских мифах», распространяемых Кремлем, прекрасно понимают, что это – не мифы, а чистая правда. Просто они не могут говорить этого «на работе». Зато уж если уволились – резко начинают делиться откровениями. Вот только на их фоне и вранье тех, кто пока молчит, становится очевидным.

Конечно, такой сценарий надо было запускать сразу после свержания Януковича, но лучше поздно, чем никогда.

В рамках договоренностей G20 Россия отвечает на угрозы Порошенко в адрес Донбасса новыми назначениями в руководство 8-й армии Южного военного округа.

https://cont.ws/@bmpd/660805 Как пишет Иван Сафронов в статье “Юго-запад укрепили боевыми генералами“, опубликованной на сайте Издательского дома “Коммерсантъ“, Министерство обороны Российской Федерации завершило подбор кадров в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Военные говорят, что соединение будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности на юго-западном стратегическом направлении, прежде всего — на границе с Украиной. Многие назначенцы имеют опыт чеченских кампаний. Как минимум половину из нового командования 8-й армии украинская разведка обвиняла в участии в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик в Луганске и Донецке. В Москве эти обвинения категорически отрицали.

Не мной подмечено, что армии всегда готовятся к прошедшей войне, что подтверждает смещение военной активности Порошенко к границам Приднестровья. Принцип доверяй но проверяй, разумеется, верный в отношениях с такими партнерами, как американцы, но мало чем поможет в случае с Донбассом. Тем более, когда место для разжигания войны уже сменили на новое. Ему-то все равно где воевать с русскими по просьбе и при активной поддержке мировой закулисы, лишь бы ему за это «ничего не было».

Пообещав с легким сердцем Путину мир на Донбассе, американцы переключили свое внимание на другой регион Украины, где дестабилизация вдоль границ станет не менее болезненной для Москвы: граница Украины с Молдовой.

Пока Путин «ходил черными» в Ростовской области, укрепляя оборону, в Одессу прибыли на учения два самолета и три корабля НАТО.

Напомню, что это произошло синхронно с визитом Тиллерсона в Киев с Куртом Волкером, экипированным для поездки специальными «ежовыми рукавицами».

В учениях с 10-го по 23 июля будут заняты боевые пловцы из США… Как там поживает Гетман Сагайдачный? С такими союзничками могу посоветовать экипажу только осматривать днище корабля непрерывно и круглосуточно, чтобы к днищу чего не прилепили… Или аккуратно на мель его посадить где-нибудь возле родных берегов, пока снимут с мели, глядишь, и пронесет, — учения закончатся, а союзники улетят домой…

http://www.interfax.ru/world/569927 (10 июля 2017) Москва. 10 июля. INTERFAX.RU – В минувшие выходные в Одессу для проведения украинско-американских учений “Си Бриз-2017″ прибыли самолеты и корабли Североатлантического альянса, сообщили одесские СМИ. “В Одессу 9 июля прибыли на учения “Си Бриз-2017″ три судна и два военных самолета”, – информирует на своем сайте местное издание “Думская”. В частности, в одесский порт в 11 утра зашли корабль F241 Turgutreis, подводная лодка и большой десантный корабль NL 214 – все из Турции. По данным издания, в минувшую субботу в одесском аэропорту приземлились два борта стран НАТО: американский C-130J Геркулес, который привез водолазов, и венгерский C-17A Globemaster III, доставивший несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений. Как сообщалось, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с зарубежными партнерами завершают подготовку к украинско-американским учениям “Си Бриз-2017″ (Sea Breeze-2017), проведение которых запланировано на 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

Итак, Украина под благовидным предлогом стягивает войска к Приднестровью, где еще остались склады со старыми советскими боеприпасами, но при этом система ПВО недостаточно современная (вспомним Юголсавию!), а склады расположены компактно.

Хоть у ВСУ, ни для кого не секрет, с боеприпасами грандиозная проблема, но десяток самолетов они вполне пока еще в состоянии поднять в воздух, и отбомбиться по складам, Будучи уверенными, что ответа не последует, а если он и последует — то вмешается НАТО:

http://www.politnavigator.net/podajjte-patrony-khorunzhijj-poroshenko.html

11.07.2017, Киев, Александр Ростовцев Авторская колонка, Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина, Экономика коллапса Подайте патроны, хорунжий Порошенко! Украинская армия в Донбассе испытывает боеприпасный голод, сообщают киевские СМИ. Сложилась критическая ситуация с боевым обеспечением ВСУ патронами винтовочного калибра 7.62 (для пулемётов ПКМ/Т/Б и снайперских винтовок), патронов 12.7 (для крупнокалиберных пулемётов НСВ «Утёс» и ДШКМ, а также для крупнокалиберных снайперских винтовок), боеприпасами для всех артиллерийских систем – от 23 мм до 152 мм, а также с гранатомётными выстрелами всех типов и калибров. В украинском министерстве войны бьют в набат и хватаются за голову: «пэрэмога над донецко-российскими войсками» отменяется, поскольку очень скоро воевать придётся одним только голым задом и «свидомостью».Помимо этого, украинским военпромом утрачены производства взрывчатых веществ, пороха, гильз, снарядов и взрывателей. Украина более не способна массово производить ПТРК, боевые части авиабомб, баллиститы для высокоточных ракет, боеприпасы для РСЗО. Критическое положение с обеспечением ВСУ боеприпасами сложилось после потери контроля над головными предприятиями, оставшимися в ДНР и ЛНР. В первую очередь, это Донецкий казённый завод химических изделий и Химическое казённое объединение им. Петровского. …Как Украина пытается выйти из создавшегося положения? Несмотря на постоянные отказы американцев в поставках летальных вооружений ВСУ, Киев обходными путями получает матчасть и боеприпасы советского образца от бывших «братушек» по соцлагерю в связи с переходом их армий и промышленности на стандарты НАТО. Поскольку Украина давно неплатежеспособна, поставки организованы и оплачены из финансовой помощи США, заинтересованных в войне на Донбассе до последнего украинца. …Во всём этом горьком катаклизме имеется единственное светлое пятно: дефицит боеприпасов не даёт бандерам в полной мере реализовать людоедские амбиции «Донбасс либо украинский, либо безлюдный». И до нехватки снарядов «пэрэмога» в войне выглядела призрачной, а теперь в неё не верят даже адепты «войны до победного конца». В остальном, cитуация складывается катастрофическая: Украину загоняют в глубочайшую долговую яму поставками иностранного вооружения. Платить рано или поздно придётся, даже за старьё. Помимо личных интересов Порошенко с подельниками, у западных кураторов тоже имеется свой шкурный интерес – сбагрить Украине как можно больше старого хлама, играя на карго-культе «стандартов НАТО». Речь, по большому счёту, идёт уже не о выживании украинской оборонки, а о долгосрочной судьбе Украины, как индустриального государства.

Но и нам не стоит радоваться отсутствию у ВСУ боеприпасов. В России, как я уже писала, с пополнением складов положение не лучше и, судя по темпам их расходования в Сирии, через полгода мы уже будем закидывать противника тем, что в армии еще останется в избытке— новыми торговыми центрами, например…

В общем, Приднестровье — стало центром пересечения геополитических интересов и для НАТО, и для ЕС, и для России, и для Великобритании, интересы которой уже кардинально расходятся с интересами ЕС и Германии, но которая пока еще достаточно сильна в Европе и в НАТО.

Добавим к общей картине долгосрочное противостояние пророссийского президента И. Додона с проевропейским парламентом Молдовы, а также поездки с визитами в Лондон-град лидеров Приднестровья и получим пороховую бочку, спички к которой уже поднесены со всех возможных сторон.

https://nahnews.org/993646-novaya-voina-ukraina-yastreb-gotovyi-na-lyubye-provokacii-chtoby-zapolyhalo-pridnestrove Новая война? Украина – «ястреб», готовый на любые провокации, чтобы заполыхало Приднестровье (07.07.2017) Зачем Украина стягивает войска к границе с Приднестровьем? Стало известно, для чего нужно Петру Порошенко, чтобы теперь заполыхало у юго-западных границ Незалежной. На днях стало известно, что Украина направляет Нацполицию на границу с Приднестровьем. Как сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, это решение является принципиальной задачей для ведомства. “Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Государственная пограничная служба уже обращает большое внимание на этот регион. Не так давно там было размещено подразделение Национальной гвардии, планируем развертывание подразделений Национальной полиции”, – сообщил Яровой Он добавил, что там они продолжат наращивать силы. Это будет сделано в рамках организации “надлежащей защиты украинской границы”. …Напомним, ранее сообщалось, что известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уважить историческую справедливость и вернуть России ее законные земли, в частности, Приднестровье и Черновицкую область Украины.

Одновременно с украинскими, учения НАТО стартуют и в Румынии, а морская часть учений – еще и на Балтике с участием Польши.

https://russian.rt.com/world/news/407906-rumyniya-krupneishie-ucheniya-nato В Румынии стартуют крупнейшие в истории страны учения НАТО Крупнейшие в истории Румынии военные учения НАТО Saber Guardian — 2017 начинаются во вторник, 11 июля, передаёт радио Румынии. Сообщается, что в манёврах принимают участие около 25 тыс. военнослужащих из 23 стран. Учения проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. По данным радиостанции, на территории Румынии манёвры пройдут более чем на 20 полигонах. В ходе них будут проведены быстрые перемещения боевой техники, штабные учения, боевые стрельбы, переправы через водные течения и эвакуация раненых. Учения Saber Guardian — 2017 будут проводиться в период с 11 по 20 июля. Ранее в Польше начались крупнейшие морские учения НАТО на Балтике.

Так чего ради все эти маневры, которые важнее войны? Зачем Тиллерсону с Трампом сохранять у власти П. Поорошенко еще на три года? Зачем им это позорное наследие Демократической партии США? Почему бы демонстративно не обвалить этот режим со всеми сопуствтующими разоблачениями и разбирательством в Конгрессе? С вызовом для дачи показаний и Нуланд, и Байдена, и, что самое главное, Клинтон? Ведь это был бы достойный и мощный ответ на многочисленные обвинения «о связях Трампа с Россией».

Вот теперь переходим к «во-вторых…».

Мы все забыли, что в основе любой государственной политики лежит борьба за ресурсы. Так что же за ресурсом обладает П. Порошенко, чтобы представлять интерес и для старой администрации США и для новой? Оставим за скобками банальные и понятные «плодородные земли», «леса» и даже «сланцевый газ в Донбассе».

Ресурс простой — юридическое лицо «Украина». https://ru.wikipedia.org/wiki/Украина

Казалось бы, кому может понадобиться юридическое лицо, которое, как известно, в долгах, как в шелках? Ответ простой — тому, кто знает, что с ним делать. Разумеется, на Украине на столь ответственную должность мог быть назначен только профессионал самого высокго класса, и такой нашелся, – американская гражданка Н. Джересько, в украинской версии фамилии — Яресько. Проследим наиболее важные факты биографии американского чиновника, у которого, что называется, удалась карьера:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Яресько,_Наталья_Ивановна В 1992—1995 году — председатель экономического отдела Посольства Соединенных Штатов Америки на Украине (Киев). [Т. В. - сам факт назначения на столь высокий пост, говорит о том, что верность своей Родине — Соединенным Штатам Америки,гражданка США Н. Джересько доказала сверх всяких разумных сомнений] В 1995 году перешла работать в фонд прямых инвестиций в малый и средний бизнес Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) региональным менеджером по инвестициям, который осуществляет свою деятельность на территории СНГ, в 2001 году возглавила WNISEF[5]. WNISEF был создан по решению Конгресса США и финансируется правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID). В 2006 году Наталия Яресько основала свою управляющую компанию Horizon Capital. В первый фонд Emerging Europe Growth Fund (EEGF) Horizon Capital было собрано 132 миллиона долларов. В 2008 году был запущен фонд ЕEGF II объёмом 370 миллионов долларов. [Эти факты в комментариях нуждаются, Н. Джересько, поработав в Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), заслужила столь высокое доверие американских финансовых властей, что ей доверили управлять инвестициями этого фонда в Украине и Молдове: https://ukranews.com/news/430521-amerykanskyy-fond-wnisef-prodolzhyt-ynvestyrovat-v-ukraynskye-reformy Отметим, Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонд с капиталом в размере 150 миллионов долларов США, который инвестирует в предприятия малого и среднего бизнеса в Украине и Молдове. WNISEF был создан по решению Конгресса США и финансируется Правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID). С момента своего создания WNISEF инвестировал около 168 миллионов долларов США в 118 предприятий в Украине и Молдове. Инвестициями WNISEF в Украине и Молдове управляет Horizon Capital. В марте 2015 года WNISEF запустил 3-летнюю программу на сумму $30 млн., финансируется из прибылей, полученных во время инвестиционной деятельности. Western NIS Enterprise Fund способствует реализации проектов, направленных на местное развитие, запуск инновационных проектов, социальные инвестиции и образовательные инициативы для развития экономического лидерства. Среди них – поддержка финансирования стартапов по работе с открытыми данными 1991 Data Incubator, “Новый Донбасс” – восстановление школ в Луганской области вдоль линии соприкосновения, открытие первой национальной Украинской Академии Лидерства (УАЛ), гранты на обучение по программе МВА в США (SEED Grant), поддержка инициатив по улучшению общественного пространства в городах.]

Вернемся к наиболее важным этапам триумфальной биографии бывшего Министра финансов Украины:

Яресько была членом Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций при президенте Ющенко и консультативного комитета Украинского центра содействия иностранному инвестированию при Кабинете министров Украины. 1 декабря 2014 года Андрей Садовый отказался от предложенной ему должности первого вице-премьер-министра во втором правительстве Арсения Яценюка. На эту должность он предложил выбрать Наталью Яресько. 2 декабря Президент Украины Пётр Порошенко предоставил Наталье Яресько украинское гражданство. В тот же день Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров, в состав которого вошла Наталья Яресько как министр финансов. В этой должности она проводит встречи с иностранными кредиторами Украины, чтобы объяснить всю сложность экономической ситуации в стране и рассказать о готовности правительства к дальнейшим реформам[12]. В числе ключевых причин экономического кризиса на Украине Яресько называет коммунизм и плановую экономику в её прошлом. [Коммунизма, как и плановой экономики уже к тому моменту не было лет двадцать, но кто-то же должен быть во всем и всегда виноват.] …2015 год она в большей степени занималась проблемой реструктуризации внешнего долга страны [Скороговорку придумала: Долг Украины реструктурировали, реструктурировали, да не выреструктурировали…] 22 марта 2016 года Яресько заявила о своей готовности стать премьер-министром Украины[27]. В то же время утверждается, что её кандидатура не находит достаточной поддержки в парламенте[28]. 14 апреля 2016 года Второе правительство Яценюка было отправлено в отставку. Наталья Яресько была лишена должности министра финансов, в новом Правительсте Гройсмана на эту должность был назначен Александр Данилюк.

Вот только биографы забыли уточнить одну немаловажную деталь: с должности министра финансов Н. Джересько уволили, а доверенность на управление суверенным долгом Украины отозвать «забыли». То есть, новый министр Данилюк — зиц председатель на потеху публике.

И еще биографы от Википедии поскромничали: госпоже Н. Джересько доверили управлять госдолгом еще одного юридического лица — корпорации США, зарегистрированной в Пуэрто-Рико, и перерегистрированной позднее в в Лондонском Сити согласно «UCC 1933 г.», а в результате перерегистриации получившей от Великобритании в свое доверительное управление территорию США.

http://korrespondent.net/ukraine/3830944-yaresko-poluchyla-novuui-dolzhnost-v-puerto-ryko (24 марта 2017 г.) Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контроля для Пуэрто-Рико. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. По словам Яресько, ее главной целью станет возвращение финансовой стабильности в Пуэрто-Рико. “Вызовы, которые стоят впереди – огромны. Пуэрто-Рико годами страдает от финансового дефицита и соответсвующего долгового бремени”, – заявила Яресько. Она вспомнила о своем опыте работы министром финансов в Украине. Яресько считает, что тогда страна показала пример выхода из сложного финансового положения. “Режим строгой экономии, реструктуризация долга, структурные реформы – именно эти меры в общем смогли остановить экономику на краю пропасти и вернуть к финансовой стабильности и восстановлению”, – отметила экс-министр. Яресько добавила, что остается главой совета директоров Аспен Института в Киеве, а также членом консультативного совета Львовской бизнес-школы Украинского католического университета и почетным членом-нерезидентом Атлантического совета. Как сообщал Корреспондент.net, ранее Наталья Яресько из Вашингтона дала пять советов для премьера Владимира Гройсмана. Экс-глава Минфина призвала выполнять программу МВФ и жить по средствам.

В рамках доверительного управления долгом юридического лица, в нашем случае, госдолгом, но большой разницы нет, доверительный управляющий имеет право этот долг увеличить или уменьшить с какой-то легитимной целью. Например, некая третья структура возмется обслуживать этот долг, или примет на себя обязательство его на определенных условиях погасить. Оформляется это договором цессии — одна из сторон договора принимает на себя долг другой стороны договора, если некая третья сторона обязуется выполнить в отношении первой стороны некие условия. Трехсторонний договор уступки права требования. Если же после подписания договора третья сторона внезапно откажется от исполнения своих обязательств в отношении Украины, например, форсмажорные обстоятельства, такие, как война, то долг остается Украине, на память от бывшего министра финансов. На Украину она теперь вряд ли приедет даже в гости.

http://korrespondent.net/ukraine/3669364-yaresko-yz-vashynhtona-dala-piat-sovetov-hroismanu “Новый украинский Кабмин должен неотрывно выполнять программу МВФ, полностью ее имплементировать, в частности, привести цены на газ к рыночным. Это критически важно. Риск популизма очень высокий, и в этом опасность. Только при полной имплементации программы МВФ мы сможем восстановить доверие и уверенность не только международных партнеров, но и бизнес-сообщества”, – заявила Яресько.

В общем, как-то так произошло под чутким управлением Н. Джересько двумя этими государствами-банкротами, что долг США оказался ею переписан на Украину, а полугодовой баланс ФРС США успешно закрыли, избежав банкротства. Весь Госдолг США теперь тоже как бы списан на “великих укров” и как бы погашен за счет доли Украины (УССР) в премии от USS Trast 1943 г. бывшего СССР, который закончен 24.12.2016г. Его премия ушла за баланс в 272 банках(в “Дойчебанк” – 79 трлн.долл!) и там числится.

ФРС – банкрот, США – банкрот! Весь мир – банкроты! Только короли и принцы остались с необремененным золотом. (Отсюда маневры вокруг Катара, где 20000 т личного золота монархов Востока) Все живые свободные деньги только за СССР и Британией.

Теперь владельцы ФРС и США будут думать, как обрушить всю мировую финансовую систему и учредить новую. Ну и, разумеется, им важен трехлетний срок исковой давности, чтоб УССР не опротестовала эту неправомочную операцию, а следовательно, так важен П. Порошенко на свое месте в ближайшие три года, или его надежный приемник, чтобы некому было подавать в суд и отменять эту незаконную сделку. Именно за молчание об этой сделке П. Порошенко получил отступных 5 млрд. $ и обещание отпустить его на собственный остров.

Какой выход для народа Украины? Только восстанавливать УССР и сбрасывать всю эту нечисть со своей шеи.

Европа, наблюдает за откровенным грабежом со стороны, и стала вести себя с Украиной и ее гражданами еще более бесцеремонно, чем раньше. Безвиз превратился в форменное издевательство:

https://cont.ws/@chervonec001/660552 Андрюха ЧервонецВчера 20:20 7302 23 50.91 Вся правда о безвизе! Такого позора и скотства украинцы не видели даже в 90-ые…

Разумеется, юридическое лицо «Украина» с пустыми счетами и с американскими долгами никому в Европе не нужно.

http://www.politnavigator.net/lyashko-ustroil-isteriku-na-g20-reshali-sudbu-ukrainy-bez-poroshenko.html

11.07.2017, Киев, Максим Карпенко В Верховной Раде Украины устроили истерику из-за обсуждения украинского вопроса на недавнем саммите G20, который прошёл в Гамбурге без участия представителей Киева. Так, депутат Рады Олег Ляшко заявил, что этот факт говорит об отсутствии суверенитета у Украины, и никакие визиты вежливости, как то посещение Киева госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, не могут скрасить этот позор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «На прошлой неделе мы получили очередное проявление ограниченного суверенитета Украины при президенте Порошенко, когда важные переговоры по отношению к Украине происходили без самой Украины. Во время первой встречи Трампа с Путиным на саммите G20 в Гамбурге и на Трехсторонней встрече в урезанном «Нормандском формате» Меркель, Макрона и Путина. Чем угрожает Украине ограниченный квази-суверенитет? Тем, что нашу судьбу пытаются решить за нашей спиной, без украинцев. И никакой информационный визит вежливости, как визит госсекретаря Тиллерсона, не меняет сути этой ситуации», — заявил Ляшко.

Из Москвы намекают, что государственный суверенитет у народа УССР попросту украден.

http://www.politnavigator.net/obse-lishila-ukrainu-suvereniteta-i-vvela-dress-kod-na-granice-s-rossiejj.html?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen 10.07.2017, Москва, Елена Острякова Донбасс, Миссия ОБСЕ, Политика, Россия, Украина ОБСЕ лишила Украину суверенитета и ввела дресс-код на границе с Россией Так называемая «украинская» резолюция ОБСЕ, принятая накануне, по сути, лишила Украину суверенитета. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев. «Когда принималась резолюция о восстановлении суверенитета Украины, получается, Парламентская Ассамблея юридически признала, что на Украине отсутствует суверенитет. Отсутствие суверенитета в теории означает, что это страна-колония, страна-доминион, в котором правит другое государство. И это точно не Россия», — сказал Ковалев.

Из Великобритании долетел сигнал, озвученный устами наших доморощенных англоманов и сторонников возрождения монархии, что уже пора с Украины валить, и нечего с этим юр. лицом- банкротом церемонится:

http://analiziruy.mirtesen.ru/blog/43484188680/Ay-da-Natasha!-Poklonskaya-s-novoy-initsiativoy,-za-kotoruyu-DNR https://cont.ws/@shaya/661462?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesenaya Вчера Депутат Госдумы Наталья Поклонская свой хлеб ест не зря. Очень часто её хотят выставить в виде этакой дурочки, занимающейся каким-то проходняком, царской семьёй, дурацкими фильмами и прочим. Но нет. На самом деле она очень продуктивно работает по украинскому направлению. Так, например, сегодня она заявила, что в самом ближайшем времени украинцам могут разрешить вступать в российское гражданство без предоставления документа о выходе из украинского. Речь идет конкретно о тех гражданах Незалежной, кого преследует СБУ по надуманной статье о терроризме. Иными словами, ополченцев ДНР и ЛНР. По словам Поклонской, подтверждающим документом будет считаться «нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины». То есть человеку будет достаточно подать соответствующее заявление в профильное ведомство страны, при этом не ждать от него подтверждения. «Убеждена, что эту норму ждут тысячи людей, чьи права нарушены игнорированием украинскими властями их заявлений о выходе из гражданства», — уверена Поклонская От себя замечу, что это очередной шаг на встречу самопровозглашенным республикам. Причем, уже второй. Сперва документы ДНР и ЛНР приравняли к российским паспортам. А теперь ополченцев и вовсе готовы выхватывать из рук кровавого режима Порошенко. Короче говоря, молодец Поклонская. Донбасс, походу, не бросим уже точно. UPD. Коллеги в комментариях указали, что проект был составлен не Натальей Поклонской. Но даже если это так, без «громкого» имени Поклонской журналисты вряд ли обратили бы на этот законопроект внимание. Да и честной народ бы не прознал.

Украв деньги УССР, владельцы ФРС и США теперь оставят нам Донбасс, и займутся Приднестровьем, где пока есть чем поживиться. Намеки на это уже раздаются с Украинской стороны.